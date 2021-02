اگر پیگیر بازی‌های جدید شرکت سونی بوده‌اید و همچنین فهرست بازی‌های پلی‌استیشن پلاس در ماه فوریه را نگاه کرده باشید، به ‌احتمال زیاد نام بازی Destruction AllStars را شنیده‌اید. علیرغم اینکه از مدت‌ها قبل می‌دانستیم این بازی قرار است هم‌زمان با عرضه‌اش به پلی‌استیشن پلاس هم اضافه شود، اما از سازوکار کلی گیم‌پلی و جزییات آن اطلاعات زیادی نداشتیم. به‌تازگی در جریان یک ویدیو جدید که تحت State of Play های معروف سونی منتشر شده، بالاخره اولین نمایش کامل گیم‌پلی بازی را مشاهده کردیم.

این نمایش جدید ۷ دقیقه‌ای بازی جزییات بسیاری را از این بازی به طرفداران می‌دهد و باعث می‌شود تا بازیکنان با درک بهتری از اثر به سراغ آن روند. این بازی بزرگ‌ترین اثر استودیو Lucid Games است که هزینه‌های تولید و انتشار آن هم بر عهده‌ی شرکت سونی بوده است. بازی Destruction AllStars یک اثر رقابتی چندنفره‌ی اتومبیل‌رانی پر جنب‌وجوش است که همان‌طور که از نامش مشخص است، با محوریتی اکشن و به‌منظور آسیب رساندن و خراب کردن اتومبیل دیگر رقبا و جان سالم به در بردن از یک مسابقه‌ی هیجان‌انگیز ساخته شده است. کارگردان این بازی یعنی کالین بری در کارنامه‌ی کاری خود آثاری همچون WipEout و Sonic AllStars Racing Transformed را می‌بیند و با ساخت چنین آثاری آشناست. بخشی از گیم‌پلی بازی به مبارزه بازیکنان در حال رانندگی با اتومبیل‌های خود است و بخشی دیگر در حالی است که شخصیت‌ها با پای پیاده سعی در بر هم زدن بازی حریف یا با کمک حرکات پارکور مانند قصد نجات از مخمصه‌ای را دارند.

اکشن سریع و پر زد و خورد بازی این امیدواری را به ما می‌دهد که شاهد اثری جذاب و هیجان‌انگیز باشیم که همان‌طور که توسعه‌دهندگان وعده‌اش را داده‌اند، با پشتیبانی مداوم بتواند موفقیت خوبی را به دست آورد. ۱۶ شخصیت مختلف در Destruction AllStars وجود دارد که هرکدام دارای مهارت‌های منحصربه‌فرد و خاصی هستند و در این زمینه‌ ستاره‌ای معروف به‌حساب می‌آیند. تفاوت‌ها چه در طراحی و چه در ویژگی‌های این شخصیت‌های مختلف، یکی از نکات مهم این بازی چندنفره است که به گفته‌ی سازندگان می‌تواند به تنوع بازی اضافه کند.

تنوع فقط به این شخصیت‌ها باز نمی‌گردد، با توجه به تریلر، انواع ماشین‌های مختلفی در بازی وجود دارد که هرکدام با توجه طراحی و ویژگی‌هایشان قابلیت‌های خاصی دارند. برای مثال، بعضی از این ماشین‌ها سنگین‌تر هستند و برای آسیب رساندن به حریف عملکرد بهتری دارند و برخی در مقابل جمع‌وجور و سریع‌تر هستند. همچنین ویژگی‌ها و قابلیت‌های خاص هر شخصیت در شخصی‌سازی و برخی از امکانات این ماشین‌ها تأثیرگذار است و با توجه به قدرت‌ها شخصیت‌ها می‌توان از این قضیه بهترین استفاده را کرد. البته، بعضی ویژگی‌های خاص هر شخصیت مربوط به حالت پیاده خواهد بود.

اساس کلی بازی بر پایه بخش چند نفره طراحی شده با این حال بخشی تک‌نفره هم برای بازی تدارک دیده شده است که در آن بیش از ۵۰ رویداد وجود دارد. بخش چندنفره خود نیز شامل چند حالت مختلف می‌شود که هرکدام تجربه‌ی مختلفی را خواهند داشت.

بازی یک بازی نسل نهمی است و فقط به‌صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۵ عرضه خواهد شد. به همین‌ خاطر، از ویژگی‌های خاص این کنسول جدید سونی استفاده خواهد کرد. بازی از رزولوشن داینامیک ۴K پشتیبانی خواهد کرد و به لطف SSD پرسرعت این کنسول، تقریباً بازی لودینگ خاصی نخواهد داشت. همچنین قرار است این بازی از ویژگی‌های خاص کنترلر دوال‌سنس استفاده کند.

از آنجایی که این بازی قرار است برای دو ماه در سرویس پلی‌استیشن پلاس باقی ماند، این شانس را دارد که در صورت تحقق وعده‌هایش، به موفقیت‌هایی برسد.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

The post جزییات گیم‌پلی Destruction AllStars، بازی آنلاین سونی برای PS5، منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala