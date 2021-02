هیتمن ۳ در کمتر از یک هفته به سودآوری رسیده است

فقط چیزی نزدیک به یک هفته نیاز بود تا بازی هیتمن ۳ برای توسعه‌دهندگان خود یعنی استودیو IO Interactive به سودآوری برسد. پس از همکاری طولانی‌مدت با «اسکوئر انیکس» و همچنین انتشار قسمت دوم توسط «برداران وارنر» این اولین قسمت از این مجموعه است که استودیو IO Interactive به‌صورت مستقل آن را به انتشار می‌رساند و ظاهراً توانسته از همیشه عملکرد موفق‌تری را برای خود به ثبت رساند که دستاورد بزرگی برای آن‌ها محسوب می‌شود.

در بیانیه‌ای که به‌تازگی استودیو IO Interactive برای سایت GamesIndustry.biz فرستاده، اعلام شده:

به‌عنوان یک توسعه‌دهنده و ناشر، ما مشتاقیم که با افتخار بگوییم بازی هیتمن ۳ هم‌اکنون به سودآوری رسیده است. ما موفق شدیم که هزینه‌ی تولید بازی را فقط در کمتر از یک هفته بازگردانیم. این اتفاق ما را در موقعیت بسیار خوبی قرار می‌دهد و به ما این اجازه را می‌دهد که با اطمینان به‌سوی جلو حرکت کنیم و با جاه‌طلبی، برنامه‌های آینده‌ی خود در پروژه‌های بعدی را تدارک ببینیم.

همان‌طور که گفته شد، این نسخه با بودجه‌ی کامل استودیو سازنده‌ی و به‌صورت مستقل تولید شده است. از همین رو، رسیدن به چنین موفقیتی در مدت‌زمان کوتاه یک‌هفته‌ای موفقیت بسیار بزرگی برای IO Interactive به حساب می‌آید. به نظر‌ می‌رسد آن‌ها توانسته‌اند بالاخره مزد ساخت بازی فوق‌العاده‌ی خود را دریافت کنند. علاوه بر فروش خوب، بازی هیتمن ۳ از نظر منتقدان هم با استقبال بسیار زیادی مواجه شد و توانست نقدهای بسیار مثبت و خوبی را دریافت کند و حتی میانگین امتیازات آن هم در متاکریتیک نسبت به دو قسمت قبل بیشتر شود.

هرچند که بازی هیتمن ۳ به‌تازگی عرضه شده و بسیاری از گیمرها را مشغول خود کرده است، اما با این وجود موفقیت این بازی از جنبه‌ی دیگری هم برای ما امیدوارکننده است زیرا چندی پیش اعلام شد که استودیو IO Interactive در حال ساخت یک بازی از شخصیت محبوب جیمز باند است؛ اثری که قرار است داستانی اورجینال و تازه داشته باشد. هرچند اطلاعات زیادی از این پروژه‌ اعلام نشده، اما می‌دانیم که این بازی قرار نیست بر اساس سری فیلم‌های متعدد جیمز باند ساخته شود و کاملاً مجزا خواهد بود. پتانسیل این استودیو در خلق چنین آثاری که با مجموعه بازی هیتمن به‌خوبی به همه اثبات شد، ما را برای پروژه‌ی بعدی آن‌ها هیجان‌زده کرده است.

تا چند سال پیش، هم سرنوشت مجموعه بازی هیتمن و هم سرنوشت استودیو IO Interactive به این روشنی نبود و دوران دشواری را تجربه می‌کرد. پس از عرضه‌ی بازی هیتمن ۲۰۱۶ و جدایی این استودیو از اسکوئر انیکس بسیاری گمان کردند که کار این مجموعه بازی به پایان رسیده و شاهد دنباله‌ی آن نخواهیم بود اما IO Interactive توانست حق کامل ساخت بازی را از اسکوئر انیکس بخرد تا بتواند آن را ادامه دهد. تصمیمی که ثمره‌ی آن به‌خوبی در حال حاضر مشخص شده است. هرچند تمامی قسمت‌های هیتمن توانست گیمرها را به وجد آورد و آن‌ها را با طراحی مراحل خاص خود و آزادی عمل فوق‌العاده ساعت‌ها سرگرم‌ کند، اما با این حال به نظر می‌رسد که هیتمن ۳ بیش‌ترین موفقیت را برای آن‌ها به همراه داشته و باعث شده تا مسیر آن‌ها در ادامه‌ی فعالیت خود در صنعت بازی‌های ویدیویی هموارتر دنبال شود.

