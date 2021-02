شرکت نینتندو جدیدترین گزارش مالی خود را منتشر کرده. بر اساس این گزارش در سه‌ماهه‌ی آخر سال ۲۰۲۰ شرکت نینتندو موفق شده حدود ۱۱ میلیون کنسول نینتندو سوییچ بفروشد که این عدد نشانه‌ی موفقیت این کنسول است. همچنین در این محدوده‌ی زمانی حدود ۷۵ میلیون بازی از شرکت نینتندو به فروش رفته. علاوه بر این ارقام، شرکت نینتندو لیست پرفروش‌ترین بازی‌های کنسول نینتندو سوییچ را نیز منتشر کرده.

در تضاد با کنسول قبلی شرکت نینتندو، یعنی Wii U این شرکت توانسته با کنسول هیبریدی نینتندو سوییچ از هر نظر به موفقیت برسد. بازی‌های این کنسول چپ و راست توسط منتقدان ستایش می‌شوند و باعث می‌شوند شرکت نینتندو بتواند هر ماه تعداد قابل‌توجهی سخت‌افزار و نرم‌افزار به فروش برساند. در سال گذشته که خانه‌نشینی باعث شده مردم دنیا زمان بیش‌تری برای بازی‌های ویدیویی داشته باشند، شرکت نینتندو یکی از بهترین سال‌های خود را پشت سر گذاشت. این شرکت با داشتن بازی‌هایی مانند «انیمال کراسینگ: نیو هورایزنز» (Animal Crossing: New Horizons) فروش‌های شگفت‌انگیزی تجربه کرد.

در جدیدترین گزارش مالی شرکت نینتندو اعلام شده که در سه‌ماهه‌ی آخر سال ۲۰۲۰ تعداد ۱۱.۵۷ میلیون دستگاه کنسول نینتندو سوییچ به فروش رسیده‌اند. بر اساس این عدد می‌توان گفت ۷۹.۸۷ میلیون کنسول سوییچ تا به حال به فروش رفته‌اند.

در لیست پرفروش‌ترین کنسول‌های خانگی تاریخ، در رده‌های بالاتر از نینتندو سوییچ دو کنسول پلی‌استیشن ۳ و ایکس‌باکس ۳۶۰ قرار دارند. فروش این کنسول‌ها برابر با تعداد حدودی ۸۷ و ۸۴ میلیون دستگاه است. جایگاه بالاتر از این دو کنسول متعلق به پرفروش‌ترین کنسول شرکت نینتندو، Wii با فروش حدود ۱۰۲ میلیون دستگاه است.

فروش کنسول نینتندو سوییچ در میان این کنسول‌های نشان‌دهنده‌ی استقبال بسیار خوب جهانیان از این کنسول است. البته فراموش نکنیم هنوز عمر این کنسول به اتمام نرسیده و شرکت نینتندو کماکان برای این کنسول بازی می‌سازد. مهم‌ترین اثری که به زودی برای این کنسول عرضه خواهد شد، دنباله‌ی بازی «افسانه‌ی زلدا: نفس وحش» (The Legend of Zelda: Breath of the Wild) است.

همه‌ی آنچه از Zelda: Breath of the Wild 2 می‌دانیم

شرکت نینتندو در گزارش مالی خود علاوه‌ بر آمار سخت‌افزاری،‌ تعداد نرم‌افزار‌های فروخته شده را نیز مشخص کرده. این شرکت در سه‌ماهه‌ی آخر سال ۲۰۲۰ توانسته ۷۵.۸۵ میلیون محصول نرم‌افزاری به فروش برساند. در مجموع این شرکت موفق شده ۵۳۲.۳۴ میلیون بازی را برای کنسول نینتندو سوییچ به فروش برساند. شرکت نینتندو همچنین لیست پرفروش‌ترین بازی‌ها کنسول نینتندو سوییچ را نیز منتشر کرده.

Mario Kart 8 Deluxe – به تعداد ۳۳.۴۱ میلیون نسخه Animal Crossing: New Horizons – به تعداد ۳۱.۱۸ میلیون نسخه Super Smash Bros. Ultimate – به تعداد ۲۲.۸۵ میلیون نسخه The Legend of Zelda: Breath of the Wild – به تعداد ۲۱.۴۵ میلیون نسخه Pokemon Sword / Pokemon Shield – به تعداد ۲۰.۳۵ میلیون نسخه Super Mario Odyssey – به تعداد ۲۰.۲۳ میلیون نسخه Super Mario Party – به تعداد ۱۳.۸۲ میلیون نسخه !Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee – به تعداد ۱۳.۰۰ میلیون نسخه Splatoon 2 – به تعداد ۱۱.۹۰ میلیون نسخه New Super Mario Bros. U Deluxe – به تعداد ۹.۸۲ میلیون نسخه

علاوه بر لیست پرفروش‌ترین بازی‌های کنسول نینتندو سوییچ، شرکت نینتندو لیست دیگری از فروش بازی‌های کنسول خود را منتشر کرده. برخی از بازی‌های این لیست توسط خود شرکت نینتندو ساخته نشده‌اند.

Luigi’s Mansion 3 – به تعداد ۹.۱۳ میلیون نسخه Ring Fit Adventure – به تعداد ۸.۶۸ میلیون نسخه Super Mario 3D All-Stars – به تعداد ۸.۳۲ میلیون نسخه Paper Mario: The Origami King – به تعداد ۳.۰۵ میلیون نسخه Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – به تعداد ۲.۶۲ میلیون نسخه Hyrule Warriors: Age of Calamity – به تعداد ۲.۸۴ میلیون نسخه (بدون احتساب فروش در کشور ژاپن) Pikmin 3 Deluxe – به تعداد ۱.۹۴ میلیون نسخه Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – به تعداد ۱.۴۸ میلیون نسخه Mario Kart Live: Home Circuit – به تعداد ۱.۰۸ میلیون نسخه

در سال گذشته‌ی میلادی شرکت نینتندو فروش‌های بسیار خوبی را تجربه کرد. کنسول نینتندو سوییچ یکی از بهترین کنسول‌های عرضه شده در تاریخ شرکت نینتندو و در حال حاضر دومین کنسول خانگی پرفروش این شرکت به شمار می‌رود. با توجه به این که این کنسول هنوز هم فروش می‌رود اصلا بعید نیست در آینده ببینیم کنسول نینتندو سوییچ بتواند فروش کنسول Wii را کنار بزند و به پرفروش‌ترین کنسول خانگی تاریخ شرکت نینتندو تبدیل شود.

