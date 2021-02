گوگل استیدیا استودیوهای داخلی خود را منحل کرد

بیش از یک سال پیش سرویس گوگل استیدیا و همین‌طور استودیو داخلی بازی‌سازی این شرکت معرفی شد اما اکنون با اعلام رسمی این شرکت، تغییراتی در رویکرد کاری گوگل در صنعت بازی‌های ویدیویی رخ داده است و آن‌ها قصد دارند تمرکز خود را در این صنعت تغییر دهند. اولین قربانی گوگل در صنعت بازی‌های ویدیویی، استودیو داخلی این شرکت است که با نام استودیو «بازی‌ها و سرگرمی‌های استیدیا» (Stadia Games & Entertainment) شناخته می‌شد.

این استودیو که تشکیل‌شده از تعدادی از افراد با تجربه‌ی صنعت و همین‌طور توسعه‌دهندگان با استعدادی بود، با هدف ساخت بازی و محتوای ویژه برای سرویس استیدیا کار خود را دنبال می‌کرد. اتفاقی که دیگر رخ نخواهد داد. با این اتفاق، گوگل ساخت بازی‌های ویدیویی را رها خواهد کرد و تمرکز خود را بر ارائه‌ی سرویس «گوگل استیدیا» و همکاری با ناشران دیگر خواهد گذاشت.

همچنین در پی این تصمیم، جید ریموند، تهیه‌کننده‌ی معروف سری بازی‌های اساسینز کرید و واچ داگز ۱ که وظیفه‌ی هدایت این استودیو را بر عهده داشت، از گوگل جدا شد و تصمیم گرفته تا موقعیت‌های شغلی دیگری را امتحان کند. گوگل هم اعلام کرده که قصد دارد از افراد و کارکنان این استودیو پشتیبانی کند و برای آن‌ها موقعیت‌های شغلی جدیدی بیابد. هرچند، با توجه به عدم تمرکز گوگل روی خلق بازی، طبیعی است که توسعه‌دهندگان و کارکنان این استودیو به دنبال سمت‌های شغلی در استودیوها بازی‌سازی دیگری باشند. خوشبختانه، تاکنون بسیاری از استودیوهای کوچک و بزرگ صنعت حمایت خود را از کارکنان سابق استودیو «بازی‌ها و سرگرمی‌های استیدیا» که اکنون بیکار هستند، به عمل آورده‌اند و برای استخدام نیروهای جدید این استودیو ابراز علاقه کرده‌اند.

فیل هریسون که نائب‌ رئیس بخش بازی‌های گوگل و استیدیا است، در بیانیه‌ی جدید این شرکت اعلام کرده که با بسته شدن استودیو داخلی گوگل، آن‌ها تمام تمرکز خود را روی تکنولوژی و سرویس استیدیا و همکاری با دیگر شرکا و ناشران درون صنعت و ایجاد همکاری‌های تجاری خواهند گذاشت. فیل هریسون در بخشی از این بیانیه‌ می‌گوید:

در سال ۲۰۲۱، ما در حال افزایش تلاش خود برای کمک به توسعه‌دهندگان و ناشران بازی‌های ویدیویی هستیم تا آن‌ها بتوانند بازی‌های خود را به سرویس و تکنولوژی ما بیاورند و از مزایای آن بهره‌مند شوند. ما اکنون یک موقعیت مهم و خاص برای همکاران و شرکای خود می‌بینیم که با توجه به آن بتوانیم از تکنولوژی و ابزار مهیا شده توسط استیدیا استفاده کنیم. ما باور داریم این مسیر در طولانی‌مدت بهترین مسیر برای استیدیا است و شیوه‌ای پایدار خواهد بود که باعث رشد صنعت بازی‌های ویدیویی خواهد شد.

ما به آینده سرویس‌های ابری در صنعت بازی‌های ویدیویی امیدوار هستیم و نقش خود را تا پیشروی صنعت همچنان ادامه خواهیم داد. اکنون بزرگ‌ترین هدف ما خلق بهترین تجربه برای بازیکنان و همین‌طور فراهم کردن بهترین تکنولوژی برای شرکا و همکارانمان است.

دارندگان کنونی اشتراک استیدیا همچنان می‌توانند از طریق این سرویس به بازی کردن بازی‌های مختلف بپردازند. با این وجود دیگری خبری از استودیو داخلی گوگل نخواهد بود. هرچند چنین چیزی غیرمنتظره هم نبود اما به هر حال افراد خبره و مهمی به استودیو داخلی گوگل پیوسته بودند و بسته شدن این استودیو ازاین‌رو ناراحت‌کننده است. حتی مدتی پیش شانون استادستیل (Shannon Studstill) که برای مدت زیادی ریاست استودیو سانتا مونیکا سونی را بر عهده داشت و در آخرین تجربه‌ی موفق خود هم بازی تحسین‌شده‌ی «خدای جنگ ۲۰۱۸» را عرضه کرد، به این استودیو پیوسته بود.

این خبر چندین واقعیت را بیش از همیشه برای ما آشکار می‌کند. اول اینکه این قضیه به گوگل و آمازون و دیگر شرکت‌های بزرگ نشان می‌دهد که برای ورود به صنعت بازی‌های ویدیویی و ساخت آثار با کیفیت به چیزی بیش از انبوهی پول و ثروث نیاز است و باید دیدگاه و تفکری همسو و آشنا با بازی‌های ویدیویی وجود داشته باشد که به نظر می‌رسید در این زمینه گوگل و آمازون هنوز راه فراوانی دارند. چندی پیش هم گزارشی منتشر شد که از وضع نه‌چندان خوب استودیو داخلی بازی‌سازی آمازون خبر می‌داد و در آن اشاره شده بود که مدیران آن استودیو درک درستی از بازی‌های ویدیویی ندارند. حتی فیل هریسون که نائب رئیس بخش استیدیا در گوگل است، در بخشی از بیانیه‌ی خود از سختی و دشواری ساخت بازی‌های بزرگ در این روزگار می‌گوید و آن را کاری بسیار پرزحمت می‌خواند که کاملاً این صحبت درباره‌ی وضع کنونی ساخت بازی‌های AAA درست است. واقعیت دوم از همین سخن استنباط می‌شود. اینکه ابر شرکتی مثل گوگل این ریسک را نمی‌پذیرد و از ساخت بازی‌های ارزشمند و پر زحمت سر باز می‌زند، خود نشانگر این است که ساخت بازی‌های ویدیویی در این دوره وضعیت بسیار خاص و دشواری دارد و موفقیت در آن بسیار پر ریسک است.

هرچند، این خبر بیش از همه و به خاطر بیکار شدن اعضای استودیو داخلی گوگل ناراحت‌کننده است، اما می‌توان یک وجه دیگر آن را هم در نظر گرفت که ممکن است باعث شود حداقل گوگل مسیر اشتباه خود را متوجه شود و اکنون با همکاری با دیگر ناشران و شرکت‌های حاضر در صنعت بخواهد قدمی جلو بردارد و شاید در اثر این همکاری تأثیر مثبتی در این صنعت ایجاد شود. هرچند ترجیح می‌دهیم که فعلاً ذره‌ای هم به این قضیه امیدوار نشویم چراکه سابقه‌ی آن‌ها تاکنون در این زمینه خوشایند نبوده است.

