تعداد کاربران اپیک گیمز استور از ۱۶۰ میلیون نفر گذشت

شرکت اپیک گیمز گزارشی از اعداد و ارقام فروشگاه خود در سال ۲۰۲۰ منتشر کرده که در آن می‌توانیم اطلاعات جالبی در مورد فعالیت‌های این شرکت به دست بیاوریم. فروشگاه اپیک گیمز در سال میلادی گذشته رشد ۱۹۲ درصدی برای کاربران روزانه داشته. همچنین کاربران فعال ماهانه‌ی این فروشگاه رشد ۷۵ درصدی داشته‌اند.

چند سالی است که شرکت اپیک گیمز فروشگاه دیجیتالی بازی خود را تاسیس کرده. این شرکت در مدت تاسیس فروشگاه خود حرکات جسورانه‌ای مانند جلوگیری از انتشار بازی‌ها روی فروشگاه‌های دیگر و همچنین به چالش کشیدن یکی از بزرگ‌ترین غول‌های تکنولوژی، یعنی شرکت اپل را داشته. شرکت اپیک گیمز برای جذب کاربر به فروشگاه خود از هیچ تلاشی کوتاهی نکرده. برای مثال این شرکت از همان ابتدای تاسیس فروشگاه اپیک گیمز هرهفته حداقل یک بازی رایگان به کاربران خود هدیه داده. چنین فعالیت‌هایی باعث شده که فروشگاه اپیک گیمز میان گیمرهای نفوذ پیدا کند و تعداد کاربران این فروشگاه روز‌به‌روز بیش‌تر شود.

شرکت اپیک گیمز به مناسبت آغاز سال ۲۰۲۱ یک اینفوگرافی بزرگ همراه با اطلاعات دیگری از کارنامه‌ی این شرکت در سال ۲۰۲۰ منتشر کرده. اولین چیزی که در میان این اطلاعات به چشم می‌خورد رشد یک و نیم برابری کاربران فروشگاه اپیک گیمز است. کاربران فعال ماهانه‌ی این فروشگاه از ۳۲ میلیون نفر به ۵۶ میلیون نفر افزایش پیدا کرده‌اند. از سمت دیگر، کاربران روزانه‌ی این فروشگاه به ۳۱.۳ میلیون نفر رسیده‌اند. اوج بازی‌کنان هم‌زمان این فروشگاه در سال گذشته ۱۳ میلیون نفر بوده که در مقابل ۷ میلیون بازی‌کن هم‌زمان در سال ۲۰۱۹ حدودا دوبرابر شده. تعداد بازی‌های این فروشگاه هم افزایش یافته و از ۱۹۰ بازی به ۴۷۱ بازی رسیده.

اگر بخواهیم برای مقایسه مرجعی داشته باشیم باید به آمار مشابه برای فروشگاه رقیب، یعنی فروشگاه استیم داشته باشیم. فروشگاه استیم در سال ۲۰۲۰ رکورد ۱۲۰ میلیون کاربر فعال ماهانه را به نام خود ثبت کرد. همچنین این شرکت به شکل روزانه ۶۲ میلیون کاربر فعال دارد و رکورد حداکثر بازی‌کنان فعال استیم ۲۴.۸ میلیون بازی‌کن است. البته لازم به ذکر است که آمار و ارقام ثبت شده برای این دو فروشگاه در سال گذشته، به دلیل خانه‌نشین شدن مردم چیزی بیش‌تر از حالت عادی محسوب می‌شود.

تعداد بازی‌های موجود در فروشگاه اپیک گیمز افزایش چشم‌گیری داشته‌اند. این فروشگاه در سال ۲۰۱۹ تنها ۱۹۰ بازی برای ارایه داشت اما حالا تعداد این بازی‌ها به ۴۷۱ عدد رسیده. جالب است بدانید شرکت اپیک گیمز ۱۰۳ بازی از میان این بازی‌ها را به شکل رایگان به کاربران هدیه داده. در مجموع ۷۴۹ میلیون بازی رایگان به کاربران هدیه داده شده که این عدد اصلا چیز کوچکی نیست. در کنار بازی‌های هدیه شده آمار خرید بازی‌کنان نیز مشخص شده و شرکت اپیک گیمز اعلام کرده که بازی‌کنان ۷۰۰ میلیون دلار در فروشگاه این شرکت بازی خریده‌اند.

۱۹ میلیون نفر استار وارز بتل‌فرانت ۲ را رایگان دانلود کردند

علاوه بر این اعداد، شرکت اپیک گیمز لیستی از پرطرفدارترین بازی‌های فروشگاه خود منتشر کرده. همان‌طور که انتظار می‌رود بازی فورتنایت در این لیست جایگاه بسیار مهمی دارد. در واقع وجود داشتن فروشگاه اپیک گیمز مدیون بازی فورتنایت است. حقیقتا اکثر کاربران این فروشگاه بازی‌کن بازی فورتنایت هستند. در کنار بازی فورتنایت می‌توانیم بازی راکت لیگ را ببینیم که پیش از این از طریق استیم در دسترس بود اما حالا روی این فروشگاه رایگان شده. بازی جی‌تی‌ای ۵ نیز که یک هفته روی این فروشگاه رایگان شد در این لیست حضور دارد. تمام بازی‌های این لیست یا انحصاری (موقت یا دایمی) فروشگاه اپیک گیمز هستند یا این که در مقطعی روی این فروشگاه رایگان شده‌اند.

شرکت اپیک گیمز تا رساندن فروشگاه خود به غول عظیمی مانند استیم مسیری طولانی پیش رو دارد. می‌توانیم به خوبی پیشرفت‌های این فروشگاه را خود ببینیم. البته از سمتی سر پا ماندن فروشگاه اپیک گیمز مدیون بازی فورتنایت است و از سمت دیگر این فروشگاه از شگردهای موقتی برای جذب مشتری استفاده می‌کند و در واقع خبری از یک فروشگاه با خدمات درجه یک نیست.

رقیب اصلی این فروشگاه، یعنی فروشگاه استیم در حال حاضر به جرات کامل‌ترین فروشگاه دیجیتالی بازی‌های ویدیویی است. دامنه‌ی فعالیت‌های استیم به قدری وسیع‌تر از چیز ساده‌ای مانند فروش بازی است که می‌توانیم بگوییم استیم بر پایه‌ی فروشگاه خود یک جامعه تشکیل داده. کیفیت خود فروشگاه و نرم‌افزار شرکت اپیک گیمز به هیچ وجه توانایی مقابله با فروشگاه استیم را ندارد. به همین دلیل شرکت اپیک گیمز مجبور است که از ترفند نه چندان صحیح انحصاری کردن بازی‌ها و همچنین اهدای بازی‌های رایگان استفاده کند.

با وجود این که مشتری‌های فورتنایت‌باز، پایه‌ی ثابت فروشگاه اپیک گیمز هستند و به شکل دایمی این فروشگاه را پشتیبانی می‌کنند اما خود فروشگاه شرایط ایده‌آلی ندارد. برای مثال کاربران این فروشگاه از داشتن قابلیت ساده‌ای مانند اچیومنت برای اکثر بازی‌های موجود محروم هستند. شرکت اپیک گیمز برای این که بتواند خود را به عنوان یک فروشگاه کامل جا بیاندازد نیاز دارد که تمرکز بیش‌تری روی کیفیت اصل کار خود داشته باشد و قابلیت‌های بیش‌تری را به کاربران ارایه دهد.

