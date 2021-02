استودیو Frogwares در حال حاضر به‌سختی مشغول کار روی بازی «شرلوک هلمز: فصل اول» (Sherlock Holmes: Chapter One) است. این بازی در واقع، جدیدترین اثر ساخته‌شده با محوریت این کارآگاه خیالی مشهور است. در گفتگویی تازه، اطلاعات جدیدی از این بازی توسط استودیو سازنده‌اش مشخص شده که قطعاً می‌تواند برای طرفداران جذاب باشد.

در سال گذشته و در زمان معرفی این اثر، متوجه شدیم بازی «شرلوک هلمز: فصل اول» که قرار است برای پلی‌استیشن، ایکس باکس و کامپیوتر عرضه شود، یک پیش‌درآمد برای مجموعه بازی‌های «شرلوک هلمز» ساخته‌شده توسط استودیو Frogwares خواهد بود. این بازی قرار است شما را به ۲۱ سالگی و دوران جوانی شرلوک هلمز ببرد و درگیر سلسله حوادثی کند که منجر به یک ماجرایی مرموز و جنایی خواهد شد.

شرلوک هلمز: فصل اول برای کنسول‌ها و کامپیوتر رونمایی شد

«شرلوک هلمز: فصل اول» از فضای تاریک و مه‌آلود خیابان‌های لندن ویکتوریایی در بازی‌های قبل دوری جسته و به جزیره‌ای آفتابی و الهام‌یافته از جزایر مدیترانه‌ای – سرشار از اختلاف طبقاتی و فساد – نقل‌مکان کرده است. این اولین قسمت این مجموعه بازی است که قرار است به‌صورت کامل توسط استودیو Frogwares به انتشار برسد. همچنین در گذشته هم اعلام شده بود که برای ساخت این قسمت، از اثر قبلی این استودیو یعنی بازی The Sinking City الهام گرفته شده است.

این اطلاعات را بیش‌وکم تاکنون درباره‌ی بازی می‌دانستیم اما به‌تازگی استودیو سازنده‌ی بازی با انتشار یک ویدیو پرسش و پاسخ، به شفاف‌سازی بعضی از پرسش‌های طرفداران پرداخته و اطلاعات جدیدی را از بازی مشخص کرده است. با توجه به این اطلاعات، بازی Sherlock Holmes Chapter One دارای ۵ مأموریت اصلی خواهد بود که همه‌ی آن‌ها به هم مرتبط هستند و به یک ماجرای مشترک بزرگ‌تر خواهند رسید. هسته‌ی اصلی داستان و کاوش و تحقیق شرلوک در این قسمت، بر اساس راز ماجرای مرگ مادر شرلوک است. با این حال، از آنجایی که ماجرا به جوانی‌های شرلوک باز می‌گردد و او مشتاقانه قصد دارد خود را به‌عنوان یک کارآگاه واقعی و فوق‌العاده اثبات کند، او در طول مسیرش در بازی علاوه بر این مأموریت‌های اصلی می‌تواند پرونده‌های دیگر و غیر مرتبط با پرونده‌ی اصلی را قبول کند. این پرونده‌ به‌نوعی حکم مأموریت‌های فرعی را ایفا خواهند کرد.

بعضی از این مأموریت‌های فرعی به گذشته‌ی شرلوک هلمز یا جان می‌پردازد، در حالی که دیگر مأموریت‌های فرعی غالباً در مورد افراد درون جزیره است. استودیو سازنده‌ی بازی اعلام کرده که به صورت تقریبی بیش از ۳۰ ماموریت فرعی در بازی وجود دارد که برخی از آن‌ها اهمیت بسیار زیادی هم دارند. از آنجایی که دنیای بازی جهان باز (اپن ورلد) است، پس از اتمام مأموریت آغازین بازی، همه‌ی این مأموریت‌های فرعی در دسترس خواهند بود و شما می‌توانید آزادانه در محیط جزیره جستجو و کاوش کنید و رموز آن را بیابید و با یافتن این مأموریت‌ها، آن‌ها را قبول کنید.

استودیو Frogwares همچنین تائید کرده که بر اساس انتخابات کارآگاهی و اخلاقی شما در طول مسیر اثر، مأموریت‌ها ممکن است به عواقب مختلفی ختم شود و همچنین بازی دارای چند پایان مختلف خواهد بود. البته این قضیه در نسخه‌های قبلی مجموعه بازی شرلوک هلمز هم دیده می‌شد. علاوه بر این، اعلام شده که خط اصلی داستانی بازی حدود ۱۲ تا ۱۵ ساعت خواهد بود اما برای تجربه‌ی همه‌چیز در بازی به چیزی حدود ۴۰ ساعت نیاز است.

در جریان این ویدیو، Frogwares بیان می‌کند که بازیکنان در طول بازی می‌توانند لباس‌های جدید و وسایلی همچون کلاه، عینک و چنین چیزهایی بخرند و بپوشند تا بتوانند اعتماد گروه‌ها اجتماعی مختلف را به دست آورند و بهتر با آن‌ها ارتباط برقرار کنند. به این ترتیب نقش شخصی‌سازی در بازی مهم خواهد بود.

با این وجود، استودیو سازنده‌ی بازی اعلام کرده که از آنجایی که همچنان چیزهای زیادی برای کار وجود دارد، هنوز نمی‌تواند نمایش گیم‌پلی بازی را به مخاطبان نشان دهد. انتظار می‌رود که بازی «شرلوک هلمز: فصل اول» در اواخر سال جاری برای کامپیوترهای شخصی، پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵، ایکس باکس وان و ایکس باکس سری ایکس/ سری اس منتشر شود.

منبع: یوروگیمر

