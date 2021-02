اگر سال پیش فردی به ما می‌گفت که یکی از بازی‌های انحصاری سونی که توسط استودیوهای داخلی این شرکت تولید شده، قرار است در همان روز عرضه برای کنسول‌های خانواده‌ی ایکس باکس هم عرضه شود، به احتمال زیاد یا آن را باور نمی‌کردیم یا حتی ممکن بود آن حرف را تمسخر کنیم. با این حال، این اتفاق قرار است واقعاً رخ دهد. سال قبل سونی اعلام کرد که قسمت بعدی بازی MLB The Show برای پلتفرم‌های دیگر هم منتشر خواهد شد. اکنون به همراه معرفی بازی MLB The Show 21 جزییات جدیدتری از این قضیه مشخص شده است.

روز گذشته شرکت سونی به‌صورت رسمی اعلام کرد که بازی MLB The Show 21 که توسط استودیو سان‌دیگو سونی ساخته شده، در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ (۲۰ آوریل) برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵، ایکس باکس وان و ایکس باکس سری ایکس عرضه خواهد شد. عرضه‌ی سالانه‌ی این بازی ورزشی معروف که شاید بهترین گزینه برای طرفداران ورزش بیسبال باشد، برای طرفداران پلی‌استیشن کاملاً طبیعی است اما اینکه این اثر در همان روز انتشارش برای کنسول‌های ایکس باکس هم عرضه خواهد شد، غافل‌گیری بزرگی است که از روز گذشته تاکنون باعث واکنش مثبت بسیاری از سوی طرفداران ایکس باکس شده است.

هرچند این واقعیت که مجموعه بازی MLB The Show برای اولین بار برای کنسول‌های خانواده‌ی ایکس باکس منتشر می‌شود، به‌تنهایی هیجان‌انگیز است اما نکته‌ای که این خبر را ارزشمندتر می‌سازد، پشتیبانی MLB The Show 21 از قابلیت کراس‌پلی (بازی بین پلتفرمی) است. این یعنی دارندگان کنسول‌های پلی‌استیشن و ایکس باکس می‌توانند به‌صورت چندنفره‌ این اثر را با هم تجربه کنند. این اتفاق تجربه‌ی بهتر و گسترده‌تری میان جامعه‌ی بازیکنان این بازی به وجود می‌آورد. همچنین قابلیت انتقال سیوها و داده‌هایتان هم وجود خواهد داشت.

اگر نسخه‌ی استاندارد بازی را برای کنسول‌های نسل هشتمی (پلی‌استیشن ۴ و ایکس باکس وان) خریده باشید، قادر نخواهید بود که آن را به نسخه‌ی کنسول‌های نسل نهمی پلی‌استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس و اس ارتقا دهید. هرچند می‌تواند آن را از طریق قابلیت پشتیبانی از نسل قبل اجرا کنید. با این حال، اگر نسخه‌ی کالکتور ادیشن بازی را تهیه کنید، می‌توانید نسخه‌ی ارتقا داده شده و نسل بعدی این اثر را هم استفاده کنید و از ویژگی‌های خاص کنسول‌های نسل بعدی بهره ببرید. سونی هنوز اطلاعاتی از جمله قیمت نسخه‌ی کالکتور ادیشن را اعلام نکرده اما وعده داده که به‌ِزودی و در ۳ فوریه اطلاعات جدیدی را منتشر خواهد کرد.

هرچند این بازی و به‌صورت کلی ورزش بیسبال در ایران طرفداران زیادی ندارد اما آمدن بازی MLB The Show 21 برای کنسول‌های ایکس باکس اتفاق مهمی برای طرفداران مایکروسافت است. مشخص نیست دلیل اصلی این تصمیم از سوی سونی چه بوده است اما به احتمال زیاد به دلیل حق امتیاز بازی و قوانین MLB سونی چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است. باید ببینیم که در آینده چه خواهد شد اما کاملاً بعید می‌رسد که این خبر قابل‌تعمیم به دیگر آثار انحصاری ساخته‌شده توسط استودیوهای داخلی سونی باشد و این بازی یک استثنا خواهد بود.

منبع: Gemtasu

The post سونی MLB 21 را همزمان با پلی‌استیشن روی ایکس‌باکس هم عرضه می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala