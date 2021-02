پس از یک جلسه‌ی هیئت‌مدیره، سگا جزییاتی را از تغییر موقعیت و سمت کاری برخی از اعضای با تجربه‌ی این شرکت اعلام کرد. شاید بزرگ‌ترین و قابل‌توجه‌ترین تغییرات، به سمت توشیهیرو ناگوشی بازگردد. فردی که بیش از همه او را به خاطر مجموعه بازی محبوب یاکوزا می‌شناسیم.

توشیهیرو ناگوشی که در حال حاضر مدیر ارشد تولید (CCO) شرکت سگا است، به‌زودی و از شروع سال مالی آینده ژاپن (روز ۱ آوریل) از سمت خود بازنشسته خواهد شد و به سمت قبلی خود یعنی کارگردان ارشد و اصلی بازخواهد گشت. یوکیو سوگینو، جای توشیهیرو ناگوشی را در این سمت پر خواهد کرد. همین‌طور هاروکی ساتومی مدیر کنونی سگا به سمت مدیرعاملی و رییس شرکت مادر سگا یعنی سگا سامی (Sega Sammy Holdings) ارتقا درجه خواهد گرفت.

سگا بخش آرکید خود را می‌فروشد

شرکت سگا به‌تازگی اتفاقات و تغییرات بزرگی به خود دیده است. برای مثال، چندی پیش بود که مشخص شد که سگا در ژاپن در اثر محدودیت‌های ایجاد شده با شیوع کووید ۱۹ در حال به فروش رساندن مراکز سرگرمی و بازی خود (مراکز بازی‌های پاچینکو) است. همچنین اخیراً گزارش‌هایی منتشر شده که به ما می‌گوید سگا قصد دارد بخش بازی‌های ویدیویی خود و بخش مربوط به پاچینکو را مجزا کند و آن‌ها در تحت دو بخش مختلف اداره کند.

با این حال به احتمال بسیار زیاد، قضیه تغییر سمت توشیهیرو ناگوشی دلیل منطقی و موجهی دارد و شاید به درخواست خود او بوده است. ناگوشی در سال ۱۹۸۹ به سگا پیوست و روی بعضی از بازی‌های معروف «یو سوزوکی» از جمله‌ بازی‌های مثل Virtua Racing و Virtua Fighter کار کرد. او همچون چند تا از عناوین نمادین سگا همچون Daytona USA و Super Monkey Ball را نیز خلق کرده است. با این وجود، این روزها ناگوشی بیش از همه این روزها به عنوان خالق اصلی مجموعه بازی یاکوزا شناخته می‌شود. مجموعه یاکوزا که در سال ۲۰۲۰ سالگرد ۱۵ سالگی‌اش را جشن گرفت، محبوبیت آن امروزه بیش از هر زمان دیگر در تاریخ خود رسیده است و طیف مخاطبان آن هم افزایش یافته است. فروش این مجموعه تا ماه دسامبر سال گذشته حدود ۱۴ میلیون نسخه بوده است.

با توجه به این کارنامه و عملکرد فوق‌العاده‌ی توشیهیرو ناگوشی در سمت خود، شاید بسیاری از تغییر و تنزل سمت او تعجب کنند اما همانطور که گفتیم شواهد به ما می‌گویند که این تصمیم برای سلامتی و کاهش فشار کاری او بوده است. ناگوشی در سال قبل عمل قلب انجام داد و احتمالاً قضیه باعث شده تا بخواهد فشار کاری خود را کاهش دهد و به سمت قبلی خود بازگردد و از مدیریت و سنگینی آن کناره‌گیری کند. با این وجود، او همچنان در سگا حضور خواهد داشت و در سمت قبلی خود و به عنوان کارگردان نقش مهمی را ایفا خواهد کرد.

در پی تصمیم‌های ریز و درشت سگا در این مدت، باید منتظر بمانیم و ببینیم که در آینده مسیر این شرکت قدیمی و محبوب به چه سمت‌ و سویی خواهد رفت.

منبع: Dualshockers

The post توشیهیرو ناگوشی، خالق سری یاکوزا، دوباره به کارگردانی مجموعه بازمی‌گردد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala