شرکت «سی‌دی‌ پراجکت رد» (CD Project Red) ابزار جدیدی برای راحت‌تر شدن ساخت دستکاری‌ها برای بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ منتشر کرد. این ابزار در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارند و به گفته‌ی شرکت سی‌دی پراجکت رد به مرور زمان بهتر خواهند شد.

چند ماهی از عرضه‌ی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ می‌گذرد و حتی اگر چندان اهل دنبال کردن اخبار دنیای بازی‌های ویدویی نباشید اصلا بعید نیست به جنجال‌های این بازی برخورد نکرده باشید. متاسفانه با وجود این که سایبرپانک ۲۰۷۷ به خودی خود اثری بسیار خوب است اما سازنده‌های این بازی به دلیل فشارهای بیرونی مجبور شدند تا آن را قبل از داشتن کیفیتی در بهترین شرایط ممکن عرضه کنند. به همین دلیل مشکلات زیادی در گوشه‌کنار این بازی دیده می‌شود و در قسمت‌هایی کاملا مشخص است که به دلیل زمان محدود،‌ بخش‌هایی از بازی کنار گذاشته شده‌اند.

یکی از سبک‌های مورد‌علاقه‌ی افراد که در ساخت مادها (ابتدای کلمه‌ی Modification به معنای دستکاری) فعالیت دارند نقش‌آفرینی است. بازی نقش‌آفرینی به خودی خود بزرگ هستند اما اضافه کردن قابلیت‌ها و محتوای جدید به این بازی‌ها می‌تواند دنیای بزرگ‌تر و باورپذیر‌تری بسازد. مادهایی که برای این بازی‌ها ساخته می‌شوند اندازه‌های مختلفی دارند و می‌توانند چیز کوچکی مانند یک مدل موی جدید تا حتی چیزی مثل یک خط داستانی بزرگ و عظیم باشند.

عرضه‌ی بزرگترین ماد فال‌آوت بعد از ۷ سال ساخت اینترنت را لرزاند

همین حالا مادهای مختلفی برای بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ ساخته شده‌اند. مادهایی که قابلیت‌های ظاهری جدیدی به این بازی اضافه می‌کنند. طرفداران این بازی حتی مادهایی که باگ‌های این بازی را برطرف می‌کنند و اجرای بازی را بهینه‌تر می‌کنند نیز ساخته‌اند. توجه کنید که این مادها بدون استفاده از ابزارهای رسمی ساخته شده‌اند.

حالا استودیوی سی‌دی پراجکت رد ابزار جدیدی را به شکل رسمی برای بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ منتشر کرده. با استفاده از این ابزار می‌توان فایل‌های داخل بازی را به شکل بهتری کنترل کرد و راحت‌تر آن‌ها را دستکاری کرد. یقینا استفاده از این ابزار‌ها می‌تواند کمک بزرگی به جامعه‌ی دستکاری‌کننده‌ی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ باشد. با توجه به ساخته‌های این افراد که تا به حال بدون استفاده از هیچ ابزار کمکی رسمی بوده‌اند، در حال حاضر که چنین ابزار‌هایی در دسترس این افراد قرار گرفته باید منتظر خلق شدن مادهای بسیار بزرگ‌تر و متنوع‌تری باشیم.

البته این ابزارها فعلا ابتدایی هستند و استودیوی سی‌دی پراجکت رد در صفحه‌ی رسمی پشتیبانی از ماد بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ کرده که به مرور زمان این ابزار را توسعه خواهد داد. بد نیست یادآوری کنیم که این استودیو ابزار مشابهی را برای بازی ویچر ۳ نیز منتشر کرده بود که کاربران خوش‌ذوق، ماد‌های بسیار زیادی را به واسطه‌ی این ابزار خلق کرده‌اند.

*تصاویر این مطلب از ماد‌های بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ هستند.

منبع: Rock Paper Shotgun

The post ابزار‌های رسمی ساخت ماد برای سایبرپانک ۲۰۷۷ منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala