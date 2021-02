جزییات Mass Effect: Legendary Edition و تاریخ انتشار بازی مشخص شد

مس افکت، آن‌طور که ما به عنوان طرفداران مجموعه می‌پسندیم و انتظار داریم، بازگشته است. بسته‌ی بازسازی سه‌گانه‌ی اصلی مس افکت قرار است تا دو سه ماه دیگر عرضه شود و استودیوی بازی‌سازی بایوویر، جزییات این بازسازی را مشخص کرده است. همانطور که پیش‌بینی می‌کردیم با بازسازی بزرگ و کامل هر سه قسمت اصلی مس افکت طرف نیستیم، ولی پیشرفت‌های متعددی در هر قسمت اعمال شده است تا با یک تجربه‌ی حدودا یکپارچه در هر سه بازی روبرو شویم.

همین که الکترونیک آرتز و استودیوی بایوویر تصمیم به عرضه‌ی بازسازی سه‌گانه‌ی اصلی مس افکت گرفته‌اند، به خودی خود نکته‌ی مثبتی است. بازی کردن سه قسمت اصلی مس افکت روی کنسول‌های مدرن که ممکن نیست و راه اندازی هر سه بازی و محتوای دانلودی آن‌ها روی کامپیوتر هم دنگ و فنگ‌های متعددی دارد. بالاخره و پس از نزدیک به یک دهه درخواست از سوی طرفداران، بایوویر تصمیم گرفته تا سه‌گانه‌ی مس افکت را در قالب یک بسته و به صورت بازسازی شده ارایه دهد.

می‌دانیم که بایوویر هم‌چنین مراحل پیش‌تولید و ایده‌پردازی برای مس افکت بعدی را آغاز کرده است؛ یعنی هم می‌دانیم که مس افکت بعدی ساخته خواهد شد و هم مطمئن هستیم که به این زودی‌ها چیزی از آن نخواهیم دید. در این فاصله‌ی زمانی طولانی که منتظر قسمت بعدی نشسته‌ایم، به لطف بازسازی مس افکت که با نام Mass Effect: Legendary Edition منتشر می‌شود، به دور از مجموعه نخواهیم بود؛ مخصوصا که این بازسازی سه قسمت اصلی مس افکت را با کیفیتی بسیار بالاتر از قبل در مقابل طرفداران می‌گذارد.

بسته‌ی Mass Effect: Legendary Edition روی کامپیوتر می‌تواند با وضوح تصویر ۴K، سرعت اجرای ۶۰ فریم در ثانیه و قابلیت گرافیکی HDR اجرا شود. این سه قابلیت روی پلی‌استیشن ۴ پرو و ایکس‌باکس وان ایکس هم وجود دارند. البته روی پلی‌استیشن ۴ پرو و ایکس‌باکس وان ایکس از بین وضوح تصویر بالا و سرعت اجرای بیشتر، فقط یکی را می‌توانیم انتخاب کنیم. روی کامپیوتر می‌توان هم‌چنین بازی را با وضوح تصویر فوق کشیده یا ۲۱:۹ هم تجربه کرد.

همان‌طور که انتظار داشتیم، تمام محتوای دانلودی آفلاین مس افکت ۱ و ۲ و ۳ در این بسته وجود خواهند داشت. البته که فقط مس افکت ۳ یک بخش آنلاین و چند نفره داشت که آن را هم کاملا از بسته‌ی Mass Effect: Legendary Edition حذف کرده‌اند.

مس افکت ۱ به عنوان قدیمی‌ترین قسمت مجموعه، بیشترین پیشرفت را کرده است. مشخصا محیط‌های مس افکت ۱ تغییرات زیادی به خود دیده‌اند؛ البته با حفظ سبک ظاهری نسخه‌ی اصلی و بدون اینکه به سبک هنری اصلی بازی دست زده شود. سیاره‌های بزرگ و زیبای مس افکت ۱ مثل «ایدن پرایم»، «فروس» یا «ایلوس» همگی محیطی تازه پیدا کرده‌اند. کم و بیش می‌توان گفت استودیوی بایوویر به اندازه‌ی یک بازسازی بزرگ روی مس افکت ۱ کار کرده است.

برای طراحی دوباره‌ی محیط‌های مس افکت ۱، استودیوی بایوویر سراغ کارگردان هنری این بازی رفته و او را دوباره به استودیو برگردانده است. «درک واتس» (Derek Watts) روی طراحی‌های مفهومی اصلی خود برای مس افکت ۱، دوباره نقاشی کرده و جزییات بیشتری به طرح‌های اصلی خود اضافه کرده است. سپس اعضای بایوویر، این تغییرات و جزییات بیشتر را روی مس افکت ۱ اعمال کرده‌اند.

پیشرفت‌های مس افکت ۱ فقط هم به گرافیک بازی محدود نمی‌شوند. خودروی فرمانده شپرد، یعنی در واقع وسیله‌ی نقلیه‌ی اصلی بازی در مس افکت ۱، به شکل بازنگری شده در بازی قرار گرفته است. طرفداران مس افکت ۱ از همان ابتدا با این خودرو مشکل داشتند و چه از سرعت و چه از نحوه‌ی کنترل آن، ایراد می‌گرفتند. بایوویر تلاش کرده تا تمام این مشکلات را در بازسازی مس افکت ۱ برطرف کند. البته که سازندگان بازی تاکید کرده‌اند که هیچ چیز در بازسازی حذف نشده تا تجربه‌ی بازی اصلی حدودا حفظ شود.

در راستای بهبود گیم‌پلی مس افکت ۱، تلاش شده است تا با بالانس کردن دوباره‌ی سلاح‌ها، قدرت و نحوه‌ی کاربردشان مثل مس افکت ۲ و ۳ شود. هم‌چنین بایوویر می‌گوید که هوش مصنوعی همراهان فرمانده شپرد را بسیار بهتر کرده‌اند. سنگرگیری در محیط‌های مس افکت ۱ را هم بهتر کرده‌اند تا مثل گذشته، به هنگام سنگر گرفتن با محیط کلنجار نرویم. اعداد و ارقام مربوط به مهارت‌ها هم همگی تغییر پیدا کرده‌اند تا جریان مبارزات بهتر شود. برای مثال، سرعت شارژ قابلیت پر کردن سلامتی بیشتر شده و میزان امتیاز تجربه مربوط به هر بخش بازی هم تغییر کرده است. دیگر برای رسیدن به بالاترین تراز، نیازی به دو بار بازی کردن مس افکت ۱ نیست.

به غیر از تغییرات مخصوص مس افکت ۱، هر سه بازی بسته‌ی Mass Effect: Legendary Edition شاهد پیشرفت‌هایی بزرگ بوده‌اند. در این بسته، هر سه بازی از یک ویرایشگر برای ساخت شخصیت استفاده می‌کنند. انتخاب‌های ساخت شخصیت، اعم از مدل موها و رنگ‌ها و آرایش‌های مختلف، همگی بیشتر شده‌اند. مثل گذشته، بازی‌کننده‌ها می‌توانند در همان مس افکت ۱ یک شخصیت برای خود بسازند، آن هم با کیفیت بالاتر و انتخاب‌هایی بیشتر، و از همان شخصیت تا پایان مس افکت ۳ استفاده کنند.

بایوویر می‌گوید که مجموعا ده‌ها هزار بافت مختلف را در بازی تغییر داده‌اند تا کیفیت کلی محیط بیشتر شود. مدل شخصیت‌ها در هر سه بازی باکیفیت‌تر شده است، افکت‌های بصری پیشرفت کرده‌اند و نورپردازی بخش‌هایی از بازی هم تغییر کرده است. یک قابلیت گرافیکی کاملا جدید هم برای به تصویر کشیدن عمق میدان بهتر به سه بازی افزوده شده است.

تصور می‌کردیم که بایوویر هر سه بازی را به یک موتور پایه‌ی واحد منتقل کرده و این تغییرات را روی آن اعمال کند، ولی چنین اتفاقی نیافتاده است. بایوویر می‌گوید که آن‌ها با اپیک گیمز تماس گرفتند تا به کمک آن‌ها، مس افکت ۱ و ۲ و ۳ را کاملا به آنریل انجین ۴ منتقل کنند، اما چنین حرکتی نیازمند تغییرات بسیار بزرگی بوده است؛ طوری که بسیاری از سیستم‌هایی که برای بازی نوشته شده‌اند، روی آنریل انجین ۴ کار نمی‌کنند. در نهایت بایوویر مجبور شده است تا روی هر بازی به صورت جداگانه کار کند.

توسعه‌ی Mass Effect: Legendary Edition هم به عنوان یک بازسازی معمولی که کیفیت بافت‌ها را بیشتر می‌کند و وضوح تصویر را بالاتر می‌برد، بسیار بیشتر طول کشیده است. بایوویر می‌گوید که با بازگشت «کیسی هادسن» به بایوویر به عنوان مدیر این استودیو، او همان ابتدا و در پی درخواست اعضای بایوویر، دستور ساخت بازسازی مس افکت را صادر کرد. کیسی هادسن که سال‌ها پیش به عنوان کارگردان سه‌گانه‌ی مس افکت و بازی‌های قبلی بایوویر در این استودیو فعالیت کرده بود، ماه گذشته استعفا داد و به‌طور کلی از بایوویر و الکترونیک آرتز خارج شد.

همه‌ی آنچه از Mass Effect 4 می‌دانیم

پس از گرفتن چراغ سبز ساخت بازسازی سه‌گانه‌ی مس افکت، ساخت آن از اوایل ۲۰۱۹ در بایوویر شروع می‌شود؛ طوری که دو سال است گروهی در بایوویر روی این پروژه مشغول به کار بوده‌اند.

طبق گفته‌ی بایوویر، آن‌ها در اجرای این بازسازی روی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان به اندازه‌ی کافی با چالش‌های مختلف دست و پنجه نرم کرده‌اند و فعلا هیچ برنامه‌ای برای عرضه‌ی Mass Effect: Legendary Edition روی سوییچ ندارند. با این حال، در آینده وضعیت اجرای بازی روی سوییچ را هم بررسی خواهند کرد.

بسته‌ی Mass Effect: Legendary Edition در روز ۱۴ می (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰) روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر عرضه خواهد شد.

می‌توانید در ادامه تریلر جدید این بازی و تصاویری از آن را ببینید.

