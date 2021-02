تهیه‌کننده‌ی سری بازی‌های گرن توریسمو در جدیدترین مصاحبه‌ی خود با وب‌سایت Octane بیان کرده که شماره‌ی هفتم این سری قرار است عظیم باشد. این شماره همانند بازی‌های قدیمی سری گرن توریسمو دامنه‌ی بسیار وسیعی از ماشین‌ها را در خود خواهد داشت.

سری بازی‌های گرن توریسمو از اولین بازی‌های مسابقه‌ای شبیه‌سازی شده به شمار می‌روند. اولین بازی این سری که برای کنسول پلی‌استیشن ۱ منتشر شده در مقابل بازی‌های مسابقه‌ای هم‌دوره‌ی خود بسیار واقع‌گرایانه‌تر ساخته شده. در این بازی نسبت به زمان خود بسیاری از قوانین فیزیک به خوبی رعایت شده‌اند. فیزیک و واقع‌گرایی سری گرن توریسمو در هر شماره‌ی جدیدتر از این سری بهبود پیدا کرده و یکی از دلایل اصلی محبوبیت این سری میان بازی‌کنان به شمار می‌رود.

از سمت دیگر لیست ماشین‌ها و جاده‌های تمام نسخه‌های اصلی این سری بسیار بزرگ هستند. بازی اول این سری با تعداد ۱۴۰ ماشین کار خود را شروع کرد که این عدد برای یک بازی روی کنسول پلی‌استیشن ۱ عالی است. این عدد در شماره‌ی چهارم گرن توریسمو برای پلی‌استیشن ۲ که یکی از بهترین بازی‌های این سری به شمار می‌رود به ۷۲۲ ماشین رسید. نکته‌ی مهمی که باعث شده طرفداران سری گرن توریسمو عاشق این بازی‌ها باشند توجه عمیق به جزییات تک‌تک ماشین‌های موجود در این بازی‌ها است.

البته با آمدن بازی‌های مسابقه‌ای دیگر، مخصوصا سری «فورزا» (Forza) سری گرن توریسمو وارد دوران افول خود شد. جدیدترین بازی این سری، یعنی گرن توریسمو اسپورت با وجود این که به طور کلی بازی بدی نیست اما زیر سایه‌ی بازی‌های سری فورزا قرار گرفته و چندان توجهی نمی‌بیند. چند ماه پیش شماره‌ی هفتم گرن توریسمو معرفی شد. سازندگان این سری قصد دارند با ساخت این نسخه‌ی جدید روح تازه‌ای در این سری بدمند و طرفداران خود را راضی کنند.

«کازونوری یامااوچی» (Kazunori Yamauchi) در مصاحبه‌ی اخیر خود بیان کرده که قرار است گرن توریسمو ۷، یک گرن توریسمو کامل از همه لحاظ باشد. او در مصاحبه‌ی خود بیان کرده یکی از نقاط قوت این سری همواره نوآور بودن به حساب می‌آید. یامااوچی ادامه می‌دهد که جدیدترین بازی این سری، گرن توریسمو اسپورت با ذهنیت eSport (ورزش‌های الکترونیکی) بودن ساخته شد و این انتخاب برای بسیاری از طرفداران قدیمی این سری عجیب به نظر آمد. البته در حال حاضر بازی گرن توریسمو اسپورت نه و نیم میلیون بازی‌کن دارد. این تعداد بازی‌کن به شکل ناگهانی کسب نشده‌اند و به مرور زمان، همراه با بزرگ‌تر شدن گرن توریسمو اسپورت جذب این بازی شدند.

در ادامه‌ی مصاحبه، یامااوچی بیان می‌کند که قرار است گرن توریسمو ۷ بلندپروازانه‌ترین نسخه‌ی این سری باشد. تیم توسعه‌دهنده‌ی این سری با ساخت بازی گرن توریسمو اسپورت موفق شدند تا تجربیات جدیدی کسب کنند. قرار است المان‌هایی از بازی قبلی این سری مانند مسابقات قهرمانی در گرن توریسمو ۷ حاضر باشند و همچنین این بازی عظمت نسخه‌های اولیه‌ی این سری را داشته باشد؛ یعنی صدها ماشین که تمام آن‌ها با جزییات بسیار بالا ساخته شده‌اند در این بازی حاضر شوند. این موضوع می‌تواند برای طرفداران قدیمی این سری نوستالژیک باشد.

با وجود این که تاریخ عرضه‌ی دقیقی نداریم، بازی گرن توریسمو ۷ قرار است امسال عرضه شود. این بازی به شکل انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۵ ساخته شده.

در ادامه می‌توانید تریلر معرفی بازی گرن توریسمو ۷ را ببینید.

