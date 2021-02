هرچند بازی «گاد آو وار» که در سال ۲۰۱۸ برای پلی‌استیشن ۴ منتشر شد، همچون دیگر بازی‌ها از طریق قابلیت پشتیبانی از کنسول‌های نسل قبل روی کنسول نسل نهمی پلی‌استیشن ۵ هم قابل‌اجرا است اما عدم وجود نسخه‌ی بهینه‌شده و مخصوص نسل ‌بعدی بازی یکی از مطالباتی بود که طرفداران این اثر از سونی و استودیو سانتا مونیکا داشتند. خواسته‌ای که بخشی از آن اکنون با عرضه‌ی به‌روزرسانی بازی گاد آو وار محقق شده است.

چندی پیش شرکت سرگرمی‌های تعاملی سونی و همین‌طور استودیو سازنده‌ی بازی «خدای جنگ» در خبری اعلام کردند که یک به‌روزرسانی رایگان برای بازی گاد او وار منتشر خواهد شد که قرار است تجربه و کارایی و عملکرد اجرایی بازی در پلی‌استیشن ۵ را افزایش خواهد داد. این به‌روزرسانی روز گذشته منتشر شد و اکنون دارندگان این بازی در کنسول نسل نهمی سونی می‌توانند از ویژگی‌های آن استفاده کنند.

بازی «گاد آو وار» روی کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو از دو حالت گرافیکی مختلف بهره می‌برد که یکی از آن‌ها نرخ فریم بهتر و دیگری رزولوشن بالاتری را به مخاطب ارائه می‌داد. این قضیه با توجه به سنگینی این اثر و همچنین محدودیت‌های سخت‌افزار پلی‌استیشن ۴ (و پلی‌استیشن ۴ پرو) کاملاً منطقی بود و سازندگان نمی‌توانستند هر دو ویژگی‌ را هم‌زمان روی این کنسول ارائه دهند. از آنجایی که وقتی کنسول‌های نسل جدید معرفی می‌شوند، بسیاری از محدودیت‌های نسل‌های گذشته را از بین می‌برند، طبیعی است که چنین محدودیتی در اجرای بازی «خدای جنگ» در کنسول پلی‌استیشن ۵ وجود نداشته باشد.

به‌روزرسانی بازی گاد آو وار دقیقاً در همین راستا انجام شده است و قرار است این قضیه را در پلی‌استیشن ۵ بهینه‌تر کند. با نصب این به‌روزرسانی، تنظیمات گرافیکی قبلی جای خود را به حالت جدیدی می‌دهد که امکان تجربه‌ی بازی را در بهترین رزولوشن و با بهترین نرخ فریم فراهم می‌کند. با این به‌روزرسانی، شما می‌توانید بازی را هم‌زمان با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه و همین‌طور رزولوشن ۴K (در حالت چکربورد) اجرا کنید و تجربه‌ی روان‌تر و زیباتری از بازی داشته باشید. البته، اگر هم دوست نداشته باشید از این حالت گرافیکی استفاده کنید، می‌توانید در تنظیمات بازی همان حالت قبلی گرافیکی موجود در پلی‌استیشن ۴ را انتخاب کنید و بازی را با رزولوشن ۴K (در حالت چکربورد) و با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه اجرا کنید.

جالب است بدانید که حتی قبل از عرضه‌ی این به‌روزرسانی، با استفاده از قدرت خام پلی‌استیشن ۵، نرخ فریم بازی در حالت عادی بهتر شده بود اما اکنون با وجود این به‌روزرسانی نرخ فریم افزایش چشم‌گیری داشته است تا بهترین تجربه را برای دارندگان این کنسول نسل نهمی سونی رقم بزند.

بازی گاد او وار در حال حاضر برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر شده است و افرادی که بازی را چه به‌صورت دیجیتالی یا فیزیکی روی این کنسول تهیه کرده باشند، می‌توانند آن را در پلی‌استیشن ۵ هم بازی کنند. همچنین این اثر در میان بازی‌های پلی‌استیشن پلاس کالکشن هم وجود دارد؛ ویژگی‌ خاصی که برای دارندگان سرویس پلی‌استیشن پلاس در کنسول PS5 در نظر گرفته شده است. به هر کدام یک از این شیوه‌ها که بازی را در اختیار داشته باشید، می‌توانید هم‌اکنون از به‌روزرسانی جدید منتشرشده استفاده کنید.

از گاد آو وار بعدی چه انتظاراتی داریم؟

در حال حاضر استودیو سانتا مونیکا به‌صورت جدی در حال کار روی قسمت بعدی بازی گاد آو وار است. قسمت بعدی این مجموعه چند ماه پیش در یکی از رویدادهای سونی معرفی شد اما جزییات زیادی از آن اعلام نشده است و حتی نام قطعی آن را هم نمی‌دانیم. هرچند در زمان معرفی اعلام شد که بازی در سال ۲۰۲۱ عرضه خواهد شد اما با توجه به اینکه تاکنون چیزی از آن ندیده‌ایم، احتمالی کمی دارد که گاد او وار بعدی در سال میلادی جاری منتشر شود.

