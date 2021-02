شرکت الکترونیک آرتز (EA) اعلام کرد که قرارداد خود را با لیگ قهرمانان اروپا یا همان چمپیونز لیگ برای بازی فیفا تمدید کرد. جزییات مدت زمان این قرارداد به طور دقیق مشخص نشده اما احتمالا این حق استفاده تا سال‌ها در دست شرکت الکترونیک آرتز بماند.

سال‌هاست که بازی فیفا از شرکت الکترونیک آرتز بزرگ‌ترین بازی ویدیویی فوتبال به حساب می‌آید. این موضوع به این دلیل نیست که کیفیت خود بازی فیفا با فاصله از بازی PES بهتر است. به لطف جیب‌های پرپول، شرکت الکترونیک آرتز توانایی خرید انواع لایسنس مختلف را دارد و به همین دلیل مدت‌هاست که دامنه‌ی وسیع‌تری از تیم‌ها، ورزشگاه‌ها و لیگ‌های مختلف در بازی فیفا پیدا می‌شوند.

البته بزرگ‌تر شدن بازی فیفا بدون مشکل نبوده. انتقاد‌های شدیدی به بخش آلتیمیت تیم این بازی وارد است. بسیاری از افراد عقیده دارند استفاده از این بخش بازی باید ممنوع شود؛ زیرا دریافت بازیکنان شانسی نوعی قمار است و استفاده از این بخش بازی برای افراد زیر سن قانونی صحیح نیست. از سمت دیگر برخی از بازیکنان بزرگ فوتبال با حضور در این بازی مشکل دارند و به نظر آن‌ها شرکت الکترونیک آرتز در حال کسب درآمد با چهره‌ی آن‌ها بدون اجازه‌ی شخصی است.

حق استفاده از لایسنس لیگ قهرمانان اروپا طی یک قرداد ده ساله، تا سال ۲۰۱۸ در انحصار بازی PES بود و این موضوع یکی از نقاط قوت این بازی به حساب می‌آمد. در سال ۲۰۱۸ که این حق استفاده به پایان رسید شرکت الکترونیک آرتز به سرعت وارد میدان شد و با استفاده از کیف پول سنگین خود این حق را برای بازی فیفا خریداری کرد.

حالا شرکت اکترونیک آرتز اعلام کرده که در قرارداد جدید خود، همکاری بازی فیفا را با لیگ چمپیونز لیگ به مرحله‌ی جدیدی رسانده و قرارداد قبلی را گسترش داده. مدت زمان دقیقی برای تمدید حق استفاده‌ی انحصاری از لیگ قهرمانان اروپا مشخص نشده اما می‌توانیم حدس بزنیم که تا سال‌های سال لیگ قهرمانان اروپا را فقط بتوانیم در بازی فیفا پیدا کنیم.

چند ماهی از عرضه‌ی بازی فیفا ۲۱ می‌گذرد. این بازی اولین شماره‌ی سری فیفا که برای کنسول‌های نسل نهم عرضه شده به شمار می‌رود. برخلاف شرکت کونامی که بدون ساخت نسخه‌ی جدید، نقل و انتقالات سال ۲۰۲۱ را به عنوان یک آپدیت پولی به بازی PES 2020 اضافه کرد، شرکت الکترونیک آرتز برای کنسول‌های نسل جدید یک بازی جداگانه ساخته.

