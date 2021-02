شرکت الکترونیک آرتز بالاخره تاریخ عرضه‌ی نسخه‌ی نینتندو سوییچ بازی ایپکس لجندز را مشخص کرد. این نسخه‌ی بازی قرار است روز ۹ مارس (۱۹ بهمن) به طور جهانی عرضه شود.

بازی ایپکس لجندز یکی از بزرگ‌ترین بازی‌های بتل رویال فعلی به حساب می‌آید. رقابت کردن در بازار شلوغ بازی‌های بتل رویال در مقابل غول‌هایی مانند فورتایت و پابجی اصلا ساده نیست؛ اما در این شرایط شرکت الکترونیک آرتز موفق شده تا بازی ایپکس لجندز را به یکی از بازی‌های محبوب از این سبک، میان گیمرها جا بیاندازد. این اتفاق به دلیل تیراندازی بسیار خوب این بازی که توسط تیم سرآمد «ریسپاون» (Respawn) طراحی شده رخ داده است. همچنین پشتیبانی‌های خوب شرکت الکترونیک آرتز برای عرضه‌ی محتوای جدید در این محبوبیت بی‌تاثیر نبوده.

مدت‌ها است که شرکت الکترونیک آرتز وعده‌ی منتشر کردن بازی ایپکس لجندز برای کنسول نینتندو سوییچ را داده. بعد از یک تاخیر، بالاخره تاریخ عرضه‌ی این نسخه‌ی بازی مشخص شده و به گفته‌ی شرکت الکترونیک آرتز نسخه‌ی نینتندو سوییچ این بازی در تاریخ ۱۹ بهمن منتشر خواهد شد.

وظیفه‌ی ساخت نسخه‌ی نینتندو سوییچ بازی ایپکس لجندز به استودیوی «پنیک باتن» (Panic Button) محول شده. این استودیو را با پورت دیگر بازی‌های بزرگ برای کنسول نینتندو سوییچ می‌شناسیم. از کارهای قبلی این استودیو می‌توان به پورت کردن بازی‌های دووم و ولفنشتاین به کنسول نینتندو سوییچ اشاره کرد. مشخصا برای این که بتوان بازی سنگینی مانند ایپکس لجندز را روی کنسول نینتندو سوییچ اجرا کرد نیاز است که در بخش‌های زیادی این بازی از نظر گرافیکی تغییرات ایجاد شود.

شرکت الکترونیک آرتز اعلام کرده که از نظر محتوایی قرار نیست میان این نسخه از بازی ایپکس لجندز و نسخه‌های دیگر تفاوتی وجود داشته باشد. با توجه به کارنامه‌ی استودیوی پنیک باتن این موضوع ممکن است و احتمالا با کاهش دادن گرافیک این بازی، تجربه‌ای کامل از بازی ایپکس لجندز ارایه شود. این نسخه از بازی تمام امکانات نسخه‌های دیگر مانند محتوای فصلی و کراس‌پلی را در خود خواهد داشت.

فصل هشتم بازی ایپکس لجندز شروع شده و دارندگان تمام نسخه‌های منتشر شده‌ی این بازی به فصل هشتم دسترسی دارند. نسخه‌ی نینتندو سوییچ بازی ایپکس لجندز قرار است در جریان این فصل از بازی منتشر شود. برای این که عدالت به شکل بهتری میان بازی‌کنان نسخه‌های مختلف این بازی رعایت شود شرکت الکترونیک آرتز تصمیم گرفته تا به بازی‌کنان نسخه‌ی سوییچ که بتل پس این بازی را خریداری کنند، ۳۰ سطح رایگان اهدا کند. همچنین در دو هفته‌ی اول بعد از عرضه‌ی این نسخه از بازی، میزان امتیاز دریافتی برای بتل پس فصل هشتم دوبرابر خواهد بود.

تریلر شخصیت جدید Fuse در Apex Legends

بازی ایپکس لجندز ۹ مارس (۱۹ بهمن) برای نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد. این بازی همین حالا به شکل رایگان برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس و اس، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی از طریق استیم و اوریجین قابل‌دریافت است.

منبع: وبلاگ رسمی ایپکس لجندز

The post نسخه‌ی سوییچ Apex Legends اسفند منتشر می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala