استودیو فرانسوی «کوانتیک دریم» که گیمرها آن‌ را با بازی‌هایی همچون دیترویت می‌شناسند، به‌تازگی اعلام کرده است که شعبه‌ی جدیدی را از این استودیو در مونترال کانادا تأسیس کرده است.

این استودیو جدید توسط «استفان داستوس» (Stephane D’Astous) هدایت و مدیریت خواهد شد. او در گذشته یکی از مدیران سابق استودیو «آیدوس مونترال» بوده است. «یوهان کازائوس» که یکی از طراحان ارشد بازی «اساسینز کرید: والهالا» بوده است، به این استودیو پیوسته است تا در کنار استفان داستوس به‌عنوان کارگردان در این شعبه‌ی جدید کوانتیک دریم، نقش خود را ایفا کند. گیوم دو فوندومیر (Guillaume de Fondaumiere)، مؤسس و مدیر استودیو کوانتیک دریم درباره‌ی این اتفاق در بیانیه‌ی خبری جدید خود اعلام کرده است:

بازگشایی شعبه مونترال استودیو کوانتیک دریم قدم مهمی در مسیر توسعه‌ی ما خواهد بود. کار روی چند پروژه‌ی مختلف ما را وادار می‌کند تا استودیو را بزرگ‌تر و نیروهای جدیدی را جذب کنیم. این یکی از دلایلی است که شعبه‌ی مونترال کوانتیک دریم را تأسیس کرده‌ایم تا در کنار هم این مسیر را سپری کنیم و به بهترین نتایج برسیم. ما در نظر داریم که اکثر افراد درون این استودیو را تا پایان سال در ۵۰ موقعیت شغلی جذب کنیم.

همچنین استفان داستوس هم در توضیحاتی درباره‌ی این استودیو جدید می‌گوید:

برای من این افتخار بزرگی است که به استودیو کوانتیک دریم پیوسته‌ام تا بتوانم شعبه مونترال استودیو را راه‌اندازی کنم. ساخته‌های کوانتیک دریم از چند منظر و به‌ویژه از نظر سطح کیفی بالای آن‌ها قابل‌توجه هستند. هدف ما این است که از کانادا و آمریکا افراد مستعد و باتجربه را به شعبه‌ی مونترال کوانتیک دریم جذب کنیم. به‌ویژه طراحان، برنامه‌نویسان و انیماتورهایی که قرار است با شعبه‌ی اصلی در پاریس روی ساخت آثار AAA برای کامپیوترها و کنسول‌های نسل بعدی کار کنند.

بر اساس گفته‌های مؤسس و کارگردان معروف استودیو کوانتیک دریم یعنی دیوید کیج، آن‌ها امید دارند که با تأسیس این شعبه‌ی جدید افراد مستعد و متبحر بیشتری را به خدمت بگیرند و بتوانند با آن‌ها در ساخت پروژه‌های جاه‌طلبانه کمک بگیرند و بخش‌های از پروژه‌ها را به‌صورت کامل به آن‌ها بسپارند.

هرچند باید به‌مرور زمان جزییات بیش‌تری را از این شعبه‌ی جدید به دست آوریم اما آن‌گونه که از صحبت‌ها مشخص است، قرار نیست این دو شعبه بازی‌های مجزایی را تولید کنند بلکه در کنار هم و با همکاری آثار خود را خلق خواهند کرد. همچنین اعلام شده که تمرکز شعبه‌ی مونترال به احتمال زیاد بیشتر روی خلق مکانیک‌های بازی و گیم‌پلی آن باشد. عنصری که منتقدان در بازی‌های قبلی این استودیو به آن‌ نقدهای جدی وارد کرده بودند. باید دید که آینده‌ی کوانتیک دریم با تأسیس این شعبه‌ی جدید چگونه خواهد شد.

