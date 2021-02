طبق اعلام رسمی شرکت سگا و استودیو خالق بازی «یاکوزا»، بازی Judgment که در واقع نسخه‌ای فرعی از مجموعه بازی یاکوزا به‌حساب می‌آید، برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/ اس و گوگل استیدیا منتشر خواهد شد.

بازی Judgment توسط استودیو Ryu Ga Gotoku ساخته شده است؛ استودیویی که بازیکنان همیشه آن را با مجموعه بازی یاکوزا می‌شناسند. Judgment برای اولین بار در ماه دسامبر سال ۲۰۱۸ در کشور ژاپن برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر شد و مدتی بعد در ژوئن سال ۲۰۱۹ در سراسر جهان منتشر شد. عرضه‌ی مجدد این بازی از چندین نظر اهمیت دارد. اولین اهمیتش این است که این بار میزبان کنسول‌های جدیدی به غیر از پلی‌استیشن ۴ خواهد بود و اهمیت دوم آن هم به بهبودهای انجام‌شده برای کنسول‌های نسل بعدی مربوط می‌شود. این نسخه همچنین دارای محتوای اضافی بسته‌های الحاقی منتشر شده برای بازی خواهد بود.

تریلر داستانی Judgement

تریلر گیم‌پلی Judgemenet

همان‌طور که گفته شد، به خاطر سخت‌افزار کنسول‌ها یا تکنولوژی سرویس استیدیا، این نسخه‌ی بازی Judgment از بهبودهایی برخوردار خواهد بود. در این نسخه نرخ فریم بازی به ۶۰ فریم بر ثانیه ثابت رسیده است و همچنین مدت‌زمان بارگذاری بازی کمتر شده و در این زمینه‌ هم بهبودهایی صورت گرفته است. این ویژگی‌ها در کنار همه‌ی محتوای بسته‌های الحاقی، تجربه‌ی بازی Judgment را روی این پلتفرم‌ها ارزشمندتر می‌کند. البته، اگر تصاویر بازی را نگاه کنید، مشاهده خواهید کرد که نورپردازی و رنگ‌بندی محیط بازی در نسخه‌ی نسل بعدی تغییر پیدا کرده و آن را به‌گونه‌ای نسبت به نسخه‌ی نسل قبلی متفاوت کرده است.

بازی Judgment با قیمت ۴۰ دلار در تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۲۱ (۳ اردیبهشت ۱۴۰۰) برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۵، ایکس باکس سری و گوگل استیدیا منتشر خواهد شد. لازم به ذکر است که این بازی به احتمال بسیار زیاد بعدها برای کامپیوترهای شخصی هم عرضه خواهد شد اما در حال به خاطر قرارداد انحصاری (زمان‌دار) برای گوگل استیدیا، نسخه‌ی استیم معرفی نشده است.

توشیهیرو ناگوشی، خالق سری یاکوزا، دوباره به کارگردانی مجموعه بازمی‌گردد

نسخه‌ی فیزیکی بازی در غرب برای پلی‌استیشن ۵ و کنسول‌های ایکس باکس سری عرضه خواهد شد اما در ژاپن و دیگر کشور‌های آسیایی، این نسخه قرار است فقط روی پلی‌استیشن ۵ منتشر شود. طبیعی است که نسخه‌ی دیجیتال بدون محدودیت برای خرید برای سراسر جهان موجود باشد. نکته‌ی ناراحت‌کننده برای دارندگان نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ این است که آن‌ها نمی‌توانند نسخه‌ی خود را به این نسخه ارتقا دهند یا حتی سیوهای خود را به نسخه‌ی نسل بعدی ارتقا دهند. این افراد یا باید دوباره نسخه‌ی نسل بعدی را با ۴۰ دلار تهیه کنند و از سیوهای خود هم بگذرند یا اینکه با استفاده از قابلیت پشتیبانی از بازی‌های نسل قبل، همان نسخه‌ی قدیمی را روی پلی‌استیشن ۵ اجرا کنند؛ نسخه‌ای که البته از بهبودهای گفته‌شده پشتیبانی نمی‌کند.

منبع: Gematsu

The post بازی Judgment برای کنسول‌های نسل نهمی و گوگل استیدیا منتشر می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala