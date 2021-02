مدتی پیش یکی از کاربران وب‌سایت «۴چَن» (۴chan) حجم قابل‌توجهی از اطلاعات مرتبط با بازی جی‌تی‌ای ۶ را منتشر کرد. در این اطلاعات می‌توانیم ویژگی‌های مختلفی از داستان تا گیم‌پلی این بازی را ببینیم.

وب‌سایت ۴چن، محله‌ی تاریک اینترنت است. در این وب‌سایت هر چیزی پیدا می‌شود. به دلیل این که تمام کاربران این وب‌سایت فعالیت ناشناس دارند، افراد به خود اجازه می‌دهند تا هر‌ نوع چیز ممکن را به اشتراک بگذارند. به دلیل ماهیت ناشناس کاربران این وب‌سایت، تشخیص حقایق از اطلاعات دروغین موجود ۴چن خیلی ساده نیست. با این وجود در وب‌سایت ۴چن گاهی اوقات حقایق بسیار عجیبی پیدا می‌شوند؛ البته این حقایق در میان اطلاعات دروغین بسیاری احاطه شده‌اند.

چند سالی است که بازی جدیدی از شرکت راک استار ندیده‌ایم و این شرکت به شکل رسمی از هیچ چیز جدیدی رونمایی نکرده. تمام دنیا انتظار دارند که بازی بزرگ بعدی این شرکت شماره‌ی جدید جی‌تی‌ای باشد. در حال حاضر فعالیت‌های قابل‌رویت شرکت راک استار در پشتیبانی از بخش آنلاین بازی‌های جی‌تی‌ای ۵ و رد دد ریدمپشن ۲ خلاصه می‌شود.

در سکوت فعلی شرکت راک استار، شایعات فراوانی حول محور ویژگی‌های بازی جی‌تی‌ای ۶ در اینترنت دست‌به‌دست می‌شوند. جدیدترین شایعات منتشر شده در مورد بازی جی‌تی‌ای ۶ در وب‌سایت ۴چن پخش شده‌اند که اطلاعات زیادی را راجع به این بازی به ما می‌دهند. البته پست اصلی این شایعات پاک شده اما می‌توان اطلاعات اعلام شده را در وب‌سایت ردیت مطالعه کرد. تایید یا رد کردن این شایعات امری چندان ساده نیست؛ اما به هر حال خواندن این شایعات در صورتی که خیلی به آن‌ها امید نبندیم، ضرری ندارد.

منتشر کننده‌ی این شایعات هیچ مدرک موثقی برای حقیقی بودن اطلاعات منتشر شده ارایه نداده. البته به طور کلی بعید نیست حداقل قسمتی از این اطلاعات واقعی باشند. این شایعات را ترجمه کردیم و در برخی از مواقع با توضیحات اضافه، در ادامه‌ی این مطلب برای شما قرار داده‌ایم.

بازی جی‌تی‌ای ۶ از قسمت‌هایی شبیه به بازی رد دد ریدمپشن ۲ تشکیل شده و دو قسمت اول این بازی در اواخر دهه‌ی هفتاد میلادی جریان دارند. احتمالا هر قسمت حدودا حاوی بیست ماموریت باشد.

این بازی برای عرضه در ماه اکتبر سال ۲۰۲۳ ( مهر ۱۴۰۲) برنامه‌ریزی شده.

یکی از شخصیت‌های قابل‌بازی جی‌تی‌ای ۶ مردی با نام مستعار ریکاردو است. اسم واقعی این شخصیت می‌تواند قسمت‌هایی از داستان بازی را لو بدهد.

نقشه‌ی این بازی ایالت فلوریدا و شهر میامی را پوشش می‌دهد. در یکی از بخش‌های این بازی، بازی‌کن به شکل محدود به نقشه‌ای کوچک‌تر سفر می‌کند. بر اساس شایعات دیگری که قبل‌تر منتشر شده بودند، این بخش اضافه مکزیک خواهد بود.

طبق این شایعات «دن هاوسر» (Dan Houser) که از کلیدی‌ترین افراد شرکت راک استار، نویسنده و تهیه‌کننده‌ی تمام بازی‌های سری جی‌تی‌ای به شمار می‌رود، چندی پیش به دلیل خستگی از ساخت بازی رد دد ریدمپشن ۲ از سمت خود کناره‌گیری کرد. البته او ممکن است بازگردد.

خط داستانی اصلی این بازی حدود ۶۰ ساعت طول می‌کشد.

بخش آنلاین این بازی چند ماه بعد از عرضه شدن بخش تک‌نفره‌ی بازی منتشر خواهد شد. چیزی شبیه به بخش آنلاین بازی رد دد ریدمپشن ۲.

بر اساس ادعا‌های موجود در این شایعات، داستان بازی جی‌تی‌ای ۶ بهترین داستانی است که تا به حال در تمام این سری دیده شده. البته این داستان در حد بازی رد دد ریدمپشن ۲ احساسی نیست.

ساختار ماموریت‌های این بازی تا حد زیادی آزادانه است.

نقشه‌ی بازی جی‌تی‌ای ۶ از نقشه‌ی رد دد ریدمپشن ۲ کوچک‌تر اما غنی‌تر است.

بازی رد دد ریدمپشن ۱ در حال بازسازی شدن است و قبل از جی‌تی‌ای ۶ عرضه خواهد شد.

هوش مصنوعی این بازی بهبود‌های زیادی داشته. برای مثال ممکن است در خیابان کسی را ببینید که خیلی پرسرعت رانندگی می‌کند و در صورت گیر افتادن مرتب بوق می‌زند زیرا نگران است که دیر به سر کار برسد.

خشونت بازی بیش‌تر شده. در صورت نزدیک بودن به انفجار ممکن است اعضای بدن قطع شوند. همچنین می‌توان روی دشمنان زخم‌های عمیق به جا گذاشت و تیر‌اندازی می‌تواند استخوان‌ها را بشکند.

نسخه‌ی کنسولی این بازی از طرف توسعه‌دهندگان در اولویت بالاتری نسبت به نسخه‌ی کامپیوتری قرار دارد. حتی ممکن است نسخه‌ی کامپیوتری این بازی بعد از نسخه‌ی کنسولی منتشر شود.

داشتن یک شخصیت اصلی زن برای بازی جی‌تی‌ای ۶ در سال ۲۰۱۷ توسط توسعه‌دهندگان در نظر گرفته شده بود اما این ایده به دلیل ناهماهنگی با روایت سری بازی‌های جی‌تی‌ای کنار گذاشته شد. پیش از این بارها شایعاتی در مورد وجود یک شخصیت قابل‌بازی زن در بازی جی‌تی‌ای ۶ در اینترنت پخش شده بود.

همانند بازی جی‌تی‌ای سن اندریاس که در آن امکان چاق و لاغر شدن وجود داشت، در بازی جی‌تی‌ای ۶ تغییر دادن فیزیک بدنی شخصیت اصلی ممکن است. البته شدت این ویژگی کم‌تر از چیزی است که در بازی جی‌تی‌ای سن اندریاس وجود دارد. مردم شهر ممکن است در مورد فیزیک بدنی شخصیت اصلی نظر بدهند.

دستکاری کردن ماشین‌ها در این بازی وجود دارد و نسبت به جی‌تی‌ای ۵ بهتر شده.

ماشین‌ها، مدل‌های لباس و مو به مرور زمان تغییر می‌کنند. در صورتی که ماشین شما قدیمی باشد ممکن است توسط مردم شهر مسخره شوید.

مافیا در داستان و شهر این بازی نقش دارد.

در مقابل استانداردهای امروزی به جهت جلوگیری از توهین به عقاید و افراد، بازی جی‌تی‌ای ۶ بسیار بی‌پروا است. البته این موضوع در دیگر نسخه‌های سری بازی‌های جی‌تی‌ای نیز دیده شده بود.

معرفی این بازی ممکن است در بهار سال ۲۰۲۲ رخ دهد.

نکته: عکس‌های این مطلب همگی دستکاری وایس سیتی برای جی‌تی‌ای ۵ هستند.

