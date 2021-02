چند بازی رایگان موبایلی وارکرفت در حال توسعه هستند

شرکت «اکتیویژن بلیزارد» (Activision Blizzard) در گزارش جدید خود خبر داد که چندین بازی موبایلی رایگان جدید از مجموعه‌ی وارکرفت در دست ساخت قرار دارند. این بازی‌ها قرار است با دیگر تجربه‌های سری وارکرفت تفاوت داشته باشند. این بازی‌ها در حال حاضر در مراحل پیشرفته‌ی توسعه قرار دارند.

این بازی‌های موبایلی جدید «فرصت‌های تازه‌ای برای بازی‌کنان قدیمی و همچنین طرفداران جدید بازی‌های وارکرفت فراهم می‌کنند تا به شکل‌های جدیدی با این دنیا تعامل پیدا کنند».

سری بازی‌های وارکرفت بیش از بیست و پنج سال قدمت دارند. این بازی‌ها در ابتدا کار خود را به عنوان بازی‌های استراتژی هم‌زمان شروع کردند و سه بازی اول وارکرفت، مخصوصا قسمت سوم طرفداران بسیار زیادی پیدا کردند. بازی وارکرفت ۳ هنوز در مملکت ما بازی می‌شود و زادگاه بازی DotA است که خود آغازگر یک سبک جدید محسوب می‌شود. در سال ۲۰۰۴ بازی جدیدی برای ادامه‌ی داستان سری بازی‌های وارکرفت، به نام «دنیای وارکرفت» (World of Warcraft) منتشر شد که برخلاف بازی‌های قبلی، یک نقش‌آفرینی آنلاین کلان (MMO) بود.

مدیرعامل شرکت اکتیویژن بلیزارد، «بابی کاتیک» (Bobby Kotick) در گزارش مالی سه‌ماهه‌ی آخر سال ۲۰۲۰ این شرکت در مورد سری بازی‌های وارکرفت و بازی‌های جدید این سری اطلاعات جدیدی را اعلام کرد. او در این گزارش بیان کرد که «ما قصد داریم با ارایه دادن سریع‌تر محتوای دسته‌اول، بازی دنیای وارکرفت را نگه‌داری کنیم و آن را گسترش دهیم».

او در مورد بازی‌های موبایلی این سری بیان می‌کند «ما چندین تجربه‌ی موبایلی رایگان از وارکرفت ساخته‌ایم که این بازی‌ها همین حالا در مراحل پیشرفته‌ی توسعه قرار دارند». به گفته‌ی مدیرعامل شرکت اکتویژن بلیزارد این بازی‌های موبایلی جدید «فرصت‌های تازه‌ای برای بازی‌کنان قدیمی و همچنین طرفداران جدید بازی‌های وارکرفت فراهم می‌کنند تا به شکل‌های جدیدی با این دنیا تعامل پیدا کنند».

شرکت بلیزارد مدتی است که به ساخت بازی‌های موبایلی رو آورده. این شرکت در حرکت قبلی خود، سه سال پیش بازی جدیدی از سری دیابلو معرفی کرد که از قضا این بازی موبایلی بود. طرفداران دوآتشه‌ی بازی‌های شرکت بلیزارد اصلا واکنش خوبی به معرفی بازی دیابلو ایمورتال ندادند و این بازی به یکی از لکه‌های ننگ تاریخ بلیزارد تبدیل شد. البته این که در سال معرفی بازی دیابلو ایمورتال شرکت بلیزارد هیچ اثر دیگری برای نمایش نداشت و طرفداران از خالی بودن دست این شرکت ناراضی بودند هم بی‌دلیل نیست. در حال حاضر هیچ اطلاعات دقیقی از بازی‌های موبایلی وارکرفت نداریم و نمی‌توانیم در مورد آن‌ها نظر بدهیم.

طبق چیزی که در این گزارش جدید اعلام شده بازی دنیای وارکرفت در شرایط بسیار خوبی به سر می‌برد. امسال در مقایسه با سال گذشته آمار فروش محصولات شرکت بلیزارد ۴۰ درصد پیشرفت داشته. بازی دنیای وارکرفت بر اساس این گزارش «در بالاترین سطح طی حدود یک دهه‌ی گذشته قرار گرفته». جدیدترین بسته‌ی گسترش دهنده‌ی بازی دنیای وارکرفت به نام Shadowlands چند ماه پیش منتشر شد و چه از نظر منتقدان و چه از نظر فروش یکی از بهترین بسته‌های گسترش دهنده‌ی در کل زمان فعالیت بازی دنیای وارکرفت به شمار می‌رود.

