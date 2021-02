زودتر از ۲۰۲۲ منتظر اورواچ ۲ یا دیابلو ۴ نباشید

طی جدیدترین گزارش مالی شرکت «اکتیویژن بلیزارد» (Activision Blizzard) مشخص شد که قرار نیست بازی‌های اورواچ ۲ و دیابلو ۴ در سال جاری میلادی منتشر شوند. با توجه به این موضوع قرار نیست منظر بازی بزرگی از این شرکت در سال ۲۰۲۰ باشیم.

در مراسم «بلیزکان» (BlizzCon) سال ۲۰۱۹ دنباله‌هایی برای دو تا از بزرگ‌ترین بازی‌های شرکت بلیزارد معرفی شدند. در این مراسم مشخص شد که شرکت بلیزارد در حال ساخت شماره‌ی دوم بازی اورواچ و قسمت چهارم سری بازی‌های دیابلو است.

حقیقتا شماره‌ی دوم بازی اورواچ چندان تفاوتی با بازی اصلی ندارد. تمام محتوای جدیدی که برای بازی اورواچ ۲ منتشر می‌شوند به بازی اصلی هم می‌آیند. این بازی بجز مجموعه‌ای از مراحل همکاری و داستانی و همچنین ظاهر بهتر، فرقی با بازی اول ندارد.

قسمت چهارم سری بازی‌های دیابلو یکی از مورد انتظارترین بازی‌های شرکت بلیزارد به حساب می‌آید که بعد از سال‌ها قرار است به دست طرفداران برسد. این قسمت جدید راه بازی‌های قبلی را ادامه داده و با حفظ هویت سری بازی‌های دیابلو، ویژگی‌های بازی‌های قبلی را بهبود می‌بخشد.

سرپرست بخش مالی شرکت اکتیویژن بلیزارد،‌«دنیس دورکین» (Dennis Durkin) در گزارش اخیر شرکت بلیزارد وضعیت دو بازی جدید این شرکت را شرح داده. او بیان می‌کند که «با توجه به مسیر فعلی، ما انتظار داریم که آمار فروش محصولات شرکت بلیزارد رشد داشته باشد» و در مورد بازی‌های جدید این شرکت ادامه می‌دهد «ما در چشم‌انداز فعلی خود در سال ۲۰۲۰ جایی برای عرضه شدن بازی‌های اورواچ ۲ و دیابلو ۴ نداریم».

به گفته‌ی او «توسعه‌ی بازی دیابلو ایمورتال به خوبی پیش می‌رود و بر اساس برنامه‌ی فعلی، این بازی در سال جاری میلادی منتشر خواهد شد». بازی دیابلو ایمورتال نسخه‌ی موبایلی سری بازی‌های دیابلو است که اصلا بازخورد خوبی از طرفداران این سری دریافت نکرد.

دورکین همچنین در جایی دیگر بیان کرده که «کار‌های شرکت بلیزارد به خوبی پیش می‌روند. ما انتظار داریم سال ۲۰۲۲ برای این شرکت سالی بسیار عالی باشد». با این توصیفات احتمالا حداقل یکی از بازی‌های اورواچ ۲ یا دیابلو ۴ در این سال منتشر خواهند شد.

شرکت بلیزارد در حال حاضر بازی مشغول توسعه‌ی بازی‌های مختلف است و بی‌کار نمانده. آخرین محصول منتشر شده توسط این شرکت جدیدترین بسته‌ی گسترش‌دهنده‌ی بازی World of Warcraft به نام Shadowlands است که توانست بازخوردهای خوبی دریافت کند.

