در جریان رونمایی جدید مرتبط با بازی فاینال فانتزی ۱۴، بسته‌ی الحاقی جدید این بازی محبوب MMORPG با نمایش تریلری جذاب معرفی شد. این بسته‌ی الحاقی که Endwalker نام دارد، قرار است در پاییز ۲۰۲۱ برای بازی فاینال فانتزی ۱۴ عرضه شود.

در این تریلر شما می‌توانید جنگجوی روشنایی (Warrior of Light یا همان شخصیت شما در بازی) را مشاهده کنید که روی ماه سرزمین قدم می‌زند در حالی که Eorzea سوخته شده است. همچنین در این تریلر می‌بینید که یکی از شخصیت‌های کلیدی بازی یعنی Alisaie با هیولایی اژدها مانند نبرد می‌کند، در هنگامی که جهان پیرامونش در حال سوختن است. در حین این مبارزه، برادر او یعنی Alphinaud که در نقش شفا‌دهنده (Healer) این بسته‌ی الحاقی اضافه شده، به همراه جنگجوی روشنایی به مبارزه می‌پیوندند. همچنین در نماهایی از تریلر اشاره‌ای به شخصیت منفی جدیدی خواهد شد و همچنین بعضی از شخصیت‌های منفی و تبه‌کار قدیمی هم همچون Zenos به بازی بازگشته‌اند.

در زیر سعی کرده‌ایم به تفکیک به تعدادی از ویژگی‌های این بسته‌ی الحاقی عظیم بپردازیم.

کلاس‌ها و نقش‌های جدید

پس از پخش تریلر، نائوکی یوشیدا، کارگردان و تهیه‌کننده‌ی بازی، در مورد بعضی از ویژگی‌های این بسته‌ی الحاقی جزییاتی را اعلام کرد. اولین نقش جدید، نقش حکم شفادهنده (یا همان Healer) را دارد. همان‌طور که گفته شد، Alphinaud شخصیتی است که این نقش را بر عهده دارد. البته در این بازی نقش او با نام «حکیم» (Sage) شناخته‌ می‌شود نقش Sage از سطح ۷۰ قابل‌استفاده خواهد بود و هیچ کلاسی خاصی پیش‌نیاز آن نیست. با این حال، برای دستیابی به آن، باید حداقل یک نقش دیگر با سطح ۷۰ به بالا و همچنین بسته‌ی الحاقی Endwalker را داشته باشید. دومین نقش برای شخصیت با سلاح‌های سنگین (melee DPS) که صدمه‌ی زیاد و قابل‌توجهی به دشمن وارد می‌کنند. این نقش هنوز جزییاتی بیش‌تر از آن اعلام نشده و قرار است در ماه مه اطلاعات دیگری از آن مشخص شود.

از داستان چه می‌دانیم؟

یوشیدا درباره‌ی داستان Endwalker توضیح می‌دهد و تأکید می‌کند که این بسته‌ی الحاقی قرار است خاتمه‌ای بر آرک داستانی فعلی فاینال فانتزی ۱۴ باشد و پایانی برای جهانی باشد که ما آن را با نام Hydaelyn می‌شناسیم. جهانی از اوایل شروع این بازی با آن سر و کار داشتیم. در واقع می‌توان این را فاینال فانتزی ۱۴ ورژن ۶ نامید. داستان این بسته‌ی الحاقی قرار است یک جمع‌بندی کاملی از نزاع میان Hydaelyn و Zodiark را ارائه دهد. با این حال، به گفته‌ی نائوکی یوشیدا، این پایان کامل فاینال فانتزی ۱۴ نخواهد بود و از هم‌اکنون برنامه‌هایی برای ورژن ۶.۱ در نظر گرفته شده است و دارای ماجرای متفاوت با چیزی است که از ورژن ۱ و ۲ تا به امروز روایت شده است.

بعضی از قابلیت‌های جدید

در میان ویژگی‌های این بسته‌ی الحاقی، همان‌طور که انتظار می‌رفت، ظرفیت ارتقای سطح تا سطح ۹۰ رسیده است. همچنین Endwalker قرار است شامل مناطق عظیم جدیدی باشد. از جمله این مناطق، شهر جدیدی به نام Radz-At-Han اضافه شده که دارای محیط خاصی است که همانند جنگلی سبز می‌ماند و در شهری رنگارنگ و شلوغ بر فراز آسمان واقع شده است. طبق گفته‌ها، اندازه‌ی این شهر تقریباً مشابه Eulmore در بسته‌ی الحاقی قبلی یعنی Shadowbringers خواهد بود. همچنین مکان این منطقه‌ی جدید در قلمروی Thavnair بنا شده است.

همچنین اشاره شده که یکی از مناطقی بزرگی که شما در آن حضور خواهید داشت و در داستان این بسته‌ی الحاقی نقش خواهد داشت، Garlemald است که در قلب امپراتوری Garlean بنا شده است. همچنین طرح‌های هنری مرتبط با سیاه‌چاله‌های (دانجن‌های) جدید بازی منتشر شده‌اند که هر کدام به‌صورت مشخص طراحی کاملاً متفاوت و منحصر‌به‌فردی دارند. برای مثال، یکی از آن‌ها ساختاری باستانی و دیگری ساختاری بیولوژیکی دارد.

طرفداران فاینال فانتزی ۱۰ هم به‌راحتی یکی از گونه‌‌های جدید دشمنان اضافه‌شده به بازی را خواهند شناخت. گونه‌ای که آن را با نام Anima می‌شناسیم که در فاینال فانتزی ۱۴ توسط طراح اصلی آن دوباره طراحی و بازسازی شده است. با این حال، تغییرات ریز و درشت دیگری هم در این بسته‌ی بزرگ دیده می‌شود. یکی از این اتفاقات،‌ رید (Raid) 24 نفره‌ی جدیدی است که پاسخ بعضی از راز‌های نهفته‌ی Hydaelyn را هم در خود خواهد داشت. البته، قرار نیست مثل بسته‌های الحاقی قبلی، در این بخش شاهد کراس‌اور با آثار دیگر باشیم. بعضی از مکانیک‌ها و ویژگی‌های بازی هم دچار بهبود یا به‌روزرسانی‌هایی شده‌اند.

همچنین اعلام شده که سیستم مبارزات بازی و بالانس آن هم تغییرات و گاه بهبودهایی خواهد داشت تا بتواند با ویژگی‌های جدید این بسته‌ی الحاقی جور در بیاید و همین‌طور تجربه‌ای بهتر را برای طرفداران بازی رقم بزند.

یکی از ویژگی‌های جدیدی که قرار است به بازی اضافه شود، گسترده‌تر شدن قابلیت سفر میان دیتا سنترهای مختلف است. در حال حاضر، بازیکنان می‌توانند بین سرورهای مختلفی که درون دیتا سنتر خود دارند، سفر و نقل‌مکان کنند اما این کار برای سرورهای دیتاسنترهای دیگر قابل انجام نیست. با این وجود، سیستم جدیدی که قرار است به فاینال فانتزی ۱۴ بیاید، این ویژگی را به شما می‌دهد که از دیتا سرورهای مختلف با هم ارتباط برقرار کنید یا پارتی‌هایی را تشکیل دهید. هرچند، محدودیت‌هایی هم در این بخش وجود خواهد داشت.

نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵

اگرچه در حال حاضر بازی فاینال فانتزی ۱۴ از طریق قابلیت پشتیبانی از نسل قبل در کنسول نسل نهمی پلی‌استیشن ۵ قابل‌اجرا است اما قرار است نسخه‌ی ویژه‌ی پلی‌استیشن ۵ به‌زودی منتشر شود؛ نسخه‌ای که از قابلیت‌های این کنسول استفاده خواهد کرد. بتای بازی برای کنسول پلی‌استیشن ۵ از تاریخ ۱۳ آوریل (۲۴ فروردین ۱۴۰۰) آغاز خواهد شد. این نسخه‌ی نسل بعدی از ویژگی‌هایی نظیر رزولوشن ۴K، زمان بارگذاری سریع‌تر، جلوه‌های ویژه‌ی با جزییات بهتر و نرخ فریم ارتقا یافته پشتیبانی خواهد کرد. دو انتخاب گرافیکی برای فاینال فانتزی ۱۴ در پلی‌استیشن ۵ وجود دارد: حالت اول، استفاده از رزولوشن نیتیو ۴K و حالت دوم، رزولوشن ۱۴۴۰p اما نرخ فریم بالاتر. بازیکنانی که بازی را برای پلی‌استیشن ۴ تهیه‌ کرده‌اند، می‌توانند به‌صورت رایگان و بدون هزینه‌ی اضافی از ارتقاها و بهبودهای انجام‌شده در پلی‌استیشن ۵ بهره ببرند. البته جزییات بیشتری اعلام نشده و همچنان باید منتظر اخبار بیشتر بمانیم.

این تنها اثری از مجموعه محبوب فاینال فانتزی نیست که قرار است برای پلی‌استیشن ۵ منتشر شود. چندی پیش در مراسمی که سونی برای رونمایی از بعضی از بازی‌های کنسول نسل نهمی خود تدارک دیده بود، اعلام شد که بازی فاینال فانتزی ۱۶ به‌صورت انحصاری زمان‌دار برای کنسول پلی‌استیشن ۵ منتشر خواهد شد. همچنین شایعه‌هایی وجود دارد که اسکوئر انیکس قصد دارد نسخه‌ی نسل بعدی فاینال فانتزی ۷ ریمیک را هم برای پلی‌استیشن ۵ منتشر کند. همه‌ی این‌ها باعث شده که طرفداران مجموعه‌ی فاینال فانتزی برای تجربه‌ی آثار موردعلاقه‌ی خود در کنسول نسل نهمی سونی بسیار مشتاق و هیجان‌زده باشند.

تیزر رونمایی Final Fantasy XIV: Endwalker

دانلود mp4

تریلر نسخه‌ی PS5 بازی فاینال فانتزی ۱۴:

دانلود mp4

تصاویر بسته‌ی الحاقی Endwalker:

منبع: گیم‌اسپات

The post بسته‌ی الحاقی بعدی فاینال فانتزی ۱۴ با نام Endwalker معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala