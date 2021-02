روز‌ها و ماه‌های دشوار استودیو «سی دی پراجکت رد» انگار تمامی ندارد. درحالی که سایه‌ی حواشی عرضه‌ی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ همچنان آن‌ها را در این مدت دنبال می‌کرد، به‌تازگی تهدید و مشکلی جدی‌ و ناراحت‌کننده‌ برای آن‌ها رخ داده است. امروز استودیو لهستانی سی پراجکت رد با انتشار بیانیه‌ای در توییتر اعلام کرد که مورد حمله‌ی سایبری و هک قرار گرفته است.

طبق بیانیه‌ی سی دی پراجکت رد، آن‌ها روز گذشته متوجه این هک عجیب شده‌اند. به گفته‌ی سی دی پراجکت، این هکرها توانسته‌اند در پی این حمله‌ی سایبری به شبکه‌ی داخلی استودیو، رمزگذاری بعضی از دستگاه‌ها و داده‌های مهم و مشخصی از این شرکت لهستانی دسترسی پیدا کنند. خالق بازی ویچر و سایبرپانک در این توییت پیامی ارسالی از سوی هکرها را هم فرستاده است. با توجه به این پیام، هکرها ادعا کرده‌اند که به کدهای بازی سایبرپانک ۲۰۷۷، ویچر ۳، گوئنت و نسخه‌ی منتشرنشده‌ای از ویچر ۳ دسترسی دارند.

هکرها تهدید کرده‌اند که اگر با سی دی پراجکت به توافق دست پیدا نکنند، سورس‌ کدهایی که به دست آورده‌اند را در کنار اسناد حقوقی، انسانی و مالی داخلی استودیو منتشر خواهند کرد. در واقع، همچون بسیاری از چنین حمله‌هایی، آن‌ها می‌خواهند سی پراجکت با پرداخت مبلغ زیادی به آن‌ها باج دهد.

با این حال، سی دی پراجکت به‌صورت قاطع اعلام کرده که نه درخواست آن‌ها را قبول خواهد کرد و نه مذاکره‌ای درباره‌ی این موضوع با این هکرها صورت خواهد گرفت. همچنین این شرکت لهستانی اعلام کرده که داده‌های شخصی بازیکنان و کاربرانش در معرض خطر نیست و از این بابت نگرانی خاصی وجود ندارد. آن‌ها در بخشی از این بیانیه‌ نوشته‌اند:

باوجود آگاهی از این موضوع که این قضیه ممکن است منجر به افشای اطلاعات و داده‌های استودیو شود، ما به درخواست‌ آن‌ها پاسخ نخواهیم داد و مذاکره‌ای هم با افرادی که این کار را انجام داده‌اند، انجام نمی‌دهیم. ما قدم‌ها و تصمیم‌های لازم را برای پیگیری جدی این قضیه از طریق قانونی انجام خواهیم داد و به این شکل با آن مقابله خواهیم کرد.

همچنین در بخش‌های دیگری از این بیانیه‌ اعلام شده:

هرچند رمزگذاری بعضی از شبکه‌های ما آسیب دیده اما داده‌های پشتیبانی (بک‌آپ) ما دست‌نخورده و بدون آسیب مانده است. همچنین در حال‌ حاضر توانسته‌ایم زیرساخت‌های IT خود را دوباره ایمن کنیم تا بتوانیم فرآیند بازیابی داده‌ها را انجام دهیم.

مشخص نیست حاصل این قضیه چه شود اما آن‌گونه که سی دی پراجکت اعلام کرده، آن‌ها از هم‌اکنون به مراجع قانونی و مربوطه مراجعه‌ کرده‌اند تا هر چه سریع‌تر بتوانند این قضیه را خاتمه دهند. علاوه بر داده‌ها و کدهای بازی‌های اشاره‌شده، افشای اطلاعات احتمالی، می‌تواند برای کارمندان و اعضای استودیو هم بسیار ناخوشایند و تهدیدکننده باشد. در این یک سال گذشته، استودیوها و شرکت‌های دیگری در معرض چنین حمله‌های سایبری قرار گرفته‌اند. در ماه نوامبر، طبق گزارش‌ها هکرها سورس کد بازی Watch Dogs: Legion منتشر کردند و اواخر آن ماه هم اطلاعات و جزییات زیادی از بازی Resident Evil Village منتشر شد. البته، مورد رزیدنت اویل در پی حمله‌ی عظیم سایبری انجام‌شده به‌ سرورهای کپ‌کام بوده است که بخش زیادی از برنامه‌ها و داده‌های آن‌ها به این شکل به دست هکرها رسیده و منتشر شده است. فارغ از سیاست‌ها و اعمال هر کدام از شرکت‌های یا استودیوهای توسعه‌دهنده‌ی بازی، چنین اتفاقی قطعاً ناخوشایند است و می‌تواند تبعات بسیار بدی داشته باشد.

