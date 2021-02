همان‌طور که انتظار هم می‌رفت، شرکت اکتیویژن و استودیو بازی‌سازی Toys for Bob بازی کرش بندیکوت ۴ را برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۵، ایکس باکس سری، نینتندو سوییچ و کامپیوترهای شخصی معرفی کردند تا بازیکنان بتوانند آن را به‌صورت بهتری روی کنسول‌های نسل بعدی تجربه کنند.

بازی Crash Bandicoot 4: It’s About Time ابتدا در ۲ اکتبر ۲۰۲۰ (۱۱ مهر ۱۳۹۹) برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس باکس وان منتشر شد و توانست بازخوردهای بسیار خوبی را هم دریافت کند. اکنون قرار است تازه‌ترین بازی از مجموعه آثار کرش بندیکوت در تاریخ ۱۲ مارس ۲۰۲۱ (۲۲ اسفند ۱۳۹۹) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/ اس و نینتندو سوییچ منتشر شود. همچنین نسخه‌ی کامپیوترهای شخصی هم مدتی بعد و در تاریخ نامشخصی در سال ۲۰۲۱ از طریق Battle.net در دسترس خواهد بود. نسخه‌ی ویژه‌ی پلی‌استیشن ۵ و ایکس باکس سری با قیمت ۶۰ دلار عرضه خواهد شد و قیمت نسخه‌‌های نینتندو سوییچ و کامپیوترهای شخصی هم ۴۰ دلار خواهد بود.

با این حال، خبر خوشحال‌کننده این است که افرادی که بازی را روی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس باکس وان خریداری کرده باشند، می‌توانند بدون هزینه‌ی اضافی، نسخه‌ی ارتقاءیافته‌ی نسل بعدی بازی را روی کنسول‌های پلی‌استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس/ اس تجربه کنند. همچنین می‌توانید داده‌ها و سیوهای خود را هم به نسخه‌ی نسل بعدی انتقال دهید.

نسخه‌ی نسل بعدی بازی Crash Bandicoot 4: It’s About Time به شما این فرصت را می‌دهد که اثر را با رزولوشن ۴K و با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه روی پلی‌استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس اجرا کنید. نسخه‌‌ی ایکس باکس سری اس هم با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه و رزولوشن آپ‌اسکیل شده به ۴K اجرا خواهد شد. همچنین این نسخه از قابلیت صدای سه‌بعدی پشتیبانی خواهد کرد و همچنین به دلیل SSD، زمان بارگذاری در آن سریع‌تر است.

علاوه بر این‌ها، نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ بازی کرش بندیکوت ۴ از قابلیت‌های کنترلر دوال‌سنس بهره برده و از آن برای ایجاد حس متفاوت بعضی از ویژگی‌های کلیدی بازی استفاده شده است تا تجربه‌ی متفاوت‌تر و بهتری برای مخاطب ایجاد شود. همچنین این نسخه از یکی از دیگر قابلیت‌های پلی‌استیشن ۵ یعنی کارت‌های فعالیت (Activity Card)‌ استفاده کرده است. این ویژگی به شما کمک می‌کند به‌سرعت و طبق انتخاب خود به بخش یا مرحله‌ی خاصی بروید یا اینکه از راهنماهایی بهره ببرید.

با این حال، اکتیویژن وعده‌‌ی اتفاقات خوب دیگری را هم به بازیکنان و طرفداران کرش بندیکوت داده است. اکتیویژن وعده داده که به‌زودی در سالگرد ۲۵ سالگی کرش بندیکوت، اطلاعاتی بیشتری از نسخه‌ی کامپیوترهای شخصی بازی کرش بندیکوت ۴ و همین‌طور اتفاقات هیجان‌انگیز دیگری پرده‌برداری خواهد کرد.

