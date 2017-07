فامیتو اوئدا در حال ساخت عنوانی بسیار متفاوت است

قطعا بسیاری از بازی‌بازان، آقای فامیتو اوئدا را به خاطر خلق عناوین منحصر به فرد و بسیار هنری و زیبایی مانند ICo ، Shadow of the Colossus و The Last Guardian می‌شناسند. این کارگردان ژاپنی خلاق، همیشه سبک و سیاق متفاوت و خاص خود را دارد و هنر و مفهوم در بازی‌هایش موج می‌زند. پس […]

قطعا بسیاری از بازی‌بازان، آقای فامیتو اوئدا را به خاطر خلق عناوین منحصر به فرد و بسیار هنری و زیبایی مانند ICo ، Shadow of the Colossus و The Last Guardian می‌شناسند. این کارگردان ژاپنی خلاق، همیشه سبک و سیاق متفاوت و خاص خود را دارد و هنر و مفهوم در بازی‌هایش موج می‌زند. پس از عرضه موفقیت آمیز و البته پر دردسر بازی آخر استودیوی تیم ایکو و آقای اوئدا، قطعا باید انتظار داشته باشیم که ایشان برروی عنوانی دیگر کار کند. همین موضوع برای طرفداران بسیار مهم است و آن‌ها کنجکاور هستند که ایشان چه برنامه هایی در سر دارند.



طی مصاحبه جدیدی که با آقای فامیتو اوئدا انجام شده است، ایشان اعلام کردند که در حال کار برروی پروژه ای بسیار متفاوت هستند. اگر با آقای اوئدا آشنایی داشته باشید، می‌دانید که ایشان همیشه در مورد اعلام برنامه های آینده خود محافظه کارانه کار می‌کنند. اوئدا چندی پیش اعلام کرده بود که پس از سروکله زدن با فرمول The Last Guardian، می‌خواهد کمی به مسیر بازی های Shadow of the Colossus بازگردند و محیط های باز و گسترده تری را در بازی‌ بعدی بگنجانند.

در مصاحبه جدیدی که ایشان با وب‌سایت یوروگیمر انجام دادند، توضیحات و اطلاعات بیشتری نصیبمان شد. ابتدا از همه مشخص گردید که برخلاف بازی های پیشین، کار ساخت بازی با جلوه های بصری پیشرفته و پر خرج آغاز نخواهد شد و ابتدا با طرح ها و نمونه های اولیه طرف خواهیم بود. طبق اطلاعات یوروگیمر، اوئدا به لطف ابزار جدید، دیگر لازم نیست همه کارها را از ابتدا و پایه انجام دهد و روند تولید و ساخت بازی بسیار سریع تر خواهد بود. اگر یادتان باشد، بازی The Last Guardian حدود ۱۰ سال را در مرحله توسعه به سر برد و این موضوع سریع ساختن بازی بسیار مهم است.

آقای اوئدا این گونه توضیح می‌دهد:

من دوست دارم تا کار ساخت بازی را هر چه زود تر به اتمام برسانم. مشکلات زیادی بر سر راه ساخت بازی The Last Guardian قرار گرفت که زمان زیادی برای آن صرف شد (با لبخند).

این کارگردن افسانه ای در ادامه اضافه کرد:

من فکر می‌کنم سه بازی آخری که ما خلق کردیم، خیلی به یکدیگر شبیه نبوده اند. من هر زمانی که شروع به ساخت عنوانی می‌کنم، با خود فکر می‌کنم که یک چیز متفاوت می‌سازیم. اما با این حال در نتیجه، چیزهایی در این سه بازی شبیه یکدیگر بوده‌اند. لحظه هایی هستند که یک بازی به بازی دیگر وصل می‌شود. من از قصد این لحظه ها را به وجود نمی‌آورم بلکه آن ها در طی روند ساخت پروژه پدید می‌آیند. هم‌اکنون، من فکر می‌کنم در حال خلق چیزی بسیار متفاوت هستم اما در مورد نتیجه نهایی؟ نمی‌توانم چیزی بگویم.

قطعا فامیتو اوئدا برروی هر عنوانی که کار می‌کند، بازی‌بازان و طرفداران به شدت مشتاق هستند تا درباره آن بدانند. امیدواریم مدت زمان توسعه و ساخت بازی به اندازه بازی زیبای The Last Guardian طول نکشد و به زودی اولین نمایش ها را از این بازی مشاهده کنیم. همان طور که می‌دانید، سونی در حال بازسازی عنوان قدیمی و خاطره انگیز Shadow of the Colossus برای کنسول پلی‌استیشن ۴ است و نمایش این بازی در E3 2017 یکی از نمایش های خوب و غافلگیر کننده محسوب می‌شد.

منبع متن: gamefa