افرادی که به بازی‌های گوشی‌های همراه علاقه دارند، به احتمال زیاد تاکنون نام بازی Alto’s Adventure را شنیده یا آن را تجربه کرده باشند. اکنون سازندگان این بازی شناخته‌شده، تصمیم گرفته‌اند که اثر دیگر خود یعنی بازی Skate City را برای کنسول‌ها و کامپیوترهای شخصی هم منتشر کنند.

ناشر بازی یعنی استودیو Snowman و همین‌طور استودیو توسعه‌دهنده‌ی آن یعنی Agens قصد دارند بازی Skate City را به‌زودی برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس وان، نینتندو سوییچ و کامپیوترهای شخصی (از طریق استیم و فروشگاه اپیک گیمز) عرضه کنند. البته طبیعی است که بازی از طریق قابلیت پشتیبانی از بازی‌های نسل قبل روی پلی‌استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس/ اس قابل‌اجرا باشد. این بازی ابتدا در سپتامبر سال ۲۰۱۹ برای اپل آرکید منتشر شده بود. اندرو شیمل (Andrew Schimmel)، تهیه‌کننده‌ی بازی و استودیو Snowman، در بیانیه‌ی خبری جدید خود درباره‌ی این بازی بیان کرده است:

بازی «اسکیت سیتی» برای علاقه‌مندان و دوستداران این ورزش یا صرفاً علاقه‌مندان به بازی‌های اسکیت سواری چیز متفاوت و خاصی را ارائه می‌دهد. ما بسیار هیجان‌زده هستیم تا ببینیم واکنش مردم به بازی چگونه خواهد بود و آن‌ها چه فکری درباره‌ی آن خواهند کرد و همچنین اینکه اکنون این فرصت را داریم که افراد بیش‌تری را با این بازی و این ژانر آشنا کنیم.

در توضیحات معرفی بازی آمده که این اثر قرار است قلب و روح اسکیت خیابانی را به شکلی خاص به تصویر بکشد. بازیکنان می‌توانند به سه شهر و منطقه‌ی مختلف بروند که در واقعیت هم مکان‌های معروفی برای اسکیت سواری هستند و در آنجا از این ورزش لذت ببرند. این شهرها شامل لس‌آنجلس، اسلو و بارسلونا خواهد بود. شما در بازی Skate City هم می‌توانید چالش‌های موجود را امتحان کنید و هم اینکه به بخش اسکیت سواری بی‌پایان مشغول شوید. بیش از ۱۰۰ چالش خاص در بازی وجود دارد که می‌توانید آن‌ها را انتخاب کنید. انواع تکنیک‌ها و حرکات نمایشی اسکیت سواری در بازی وجود دارد که می‌توانید به‌دلخواه آن‌ها را انجام دهید و از اسکیت سواری خیابانی در قالب این بازی لذت ببرید.

همچنین قابلیت شخصی‌سازی بازیکن هم در بازی اسکیت سیتی وجود خواهد داشت. شما می‌توانید از این طریق چیزهایی نظیر مدل‌ مو، لباس، عینک و حتی تجهیزات اسکیت را خریداری و از آن‌ها استفاده کنید. همچنین تجهیزاتی برای عکس‌برداری در بازی وجود دارد که می‌توانید به گرفتن عکس‌های مختلف بپردازید. حتی می‌توانید زمان را آهسته کنید، زاویه دوربین را تغییر دهید یا تصویر را زوم کنید تا بتوانید تصویر دلخواهی را در شرایطی ویژه ثبت کنید.

اگر شما هم از تجربه‌ی بازی قبلی این استودیو یعنی Alto’s Adventure لذت برده‌اید، به احتمال زیاد نگاهی به ساخته‌ی جدید این استودیو و تریلر آن بیندازید.

