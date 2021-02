بازیگران سریال لست آو آس مشخص شدند

شبکه‌ی HBO بازیگران سریال جدید این شبکه که بر اساس بازی آخرین ما ساخته شده را مشخص کرد. در این سریال قرار است «پدرو پاسکال» (Pedro Pascal) به عنوان جوعل نقش‌آفرینی و «بِلا رمزی» (Bella Ramsey) نقش شخصیت الی را بازی کند.

شرکت سونی چند وقتی است که تصمیم گرفته بازی‌های بزرگ خود را به فیلم و سریال تبدیل کند. با توجه به شخصیت‌پردازی عمیق و داستان‌های جذاب بازی‌های این شرکت،‌ چنین عملی اصلا دور از ذهن نیست و می‌تواند باعث شود افرادی که چندان در دنیای بازی‌های ویدیویی سیر نمی‌کنند هم از داستان این بازی‌ها لذت ببرند. برای مثال چند وقت پیش مشخص شد که فیلم‌برداری فیلم سینمایی آنچارتد که یکی دیگر از آثار پروژه‌ی جدید سونی است، به پایان رسیده. این فیلم قرار است پیش‌درآمدی بر داستان بازی‌های آنچارتد باشد. نقش نیتین و سالی در این فیلم به تام هالند و مارک والگبرگ سپرده شده و این فیلم تیر ماه سال آینده اکران خواهد شد.

۳ سریال و ۷ فیلم بر اساس بازی‌های سونی در دست ساخت است

دومین پروژه‌ی بزرگ شرکت سونی که در حال حاضر ساخت آن به شکل رسمی شروع شده سریالی برگرفته از بازی آخرین ما است. به جرات می‌توان گفت داستان بازی آخرین ما از بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌هایی که این روزها همه‌گیر شده‌اند منسجم‌تر و زیباتر است. با توجه به این موضوع و همچنین این که بازی آخرین ما به خودی خود بسیار سینمایی است، این بازی یکی از بهترین انتخاب‌های ممکن برای ساخت یک اثر اقتباسی به حساب می‌آید.

بر اساس جدیدترین گزارش منتشر شده قرار است پدرو پاسکال در این سریال نقش جوعل را به عهده بگیرد. این بازیگر را پیش از این در سریال محبوب بازی‌ تاج و تخت که می‌توان گفت بزرگ‌ترین سریال شبکه‌ی HBO به حساب می‌آید، در نقش «اوبرن مارتل» (Oberyn Martell) دیده بودیم. این که پاسکال واقعا بتواند از پس سنگین‌ترین نقش این سریال بر بیاید تا زمانی که خود سریال را نبینیم مشخص نمی‌شود. ظاهر او برای این نقش قابل‌قبول است و صدای قوی این بازیگر می‌توانند به او در ایفای این نقش کمک کنند.

همچنین قرار است یکی دیگر از بازیگرهای سریال بازی تاج و تخت، یعنی بلا رمزی به جای شخصیت الی نقش‌آفرینی کند. این بازیگر در سریال بازی تاج و تخت به عنوان نقش «لیانا مورمونت» (Lyanna Mormont) بازی می‌کرد. چهره‌ی بلا رمزی معصومیت کودکانه‌ای که در چهره‌ی الی دیده بودیم را دارد. البته نقش بازی کردن به جای شخصیت الی که زوایا و حس و حال‌های مختلفی را نشان می‌دهد و شخصیت او در طول داستان تغییر می‌کند اصلا کار راحتی نیست.

سریال آخرین ما در حال ساخته شدن توسط خالق سریال چرنوبیل، «کریگ مازن» (Craig Mazin) است. البته نیل دراکمن هم در ساخت این سریال همکاری می‌کند و دائما از طریق حساب کاربری خود در توییتر، از ساخت این سریال حمایت می‌کند. جزییات دقیق سریال آخرین ما مشخص نیست و نمی‌دانیم قرار است در چه تاریخی آن را تماشا کنیم. برخلاف فیلم سینمایی آنچارتد که یک پیش‌درآمد است و داستانی جدید دارد، سریال آخرین ما قرار است اتفاقات بازی اول را به تصویر بکشد.

منبع: Eurogamer

The post بازیگران سریال لست آو آس مشخص شدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala