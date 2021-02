استودیوی Game Science تریلر جدیدی از بازی اسطوره‌ی سیاه: ووکانگ منتشر کرده. در این تریلر می‌توانیم مناطق، دشمنان، غول‌آخرها و قابلیت‌های جدیدی از این بازی را ببینیم. بازی اسطوره‌ی سیاه از بازی‌هایی است که حقیقی بودن آن برای بسیار از افراد سوال برانگیز شده. این تریلر جدید می‌تواند همگان را به واقعی بودن این بازی امیدوارتر کند.

حدود شش ماه پیش یک تریلر دوازده دقیقه‌ای اینترنت را با طوفان خود تکان داد. این بازی از توسط استودیویی به نام Game Science متشکل از اعضای سابق شرکت عظیم چینی Tencent ساخته شده. بازی اسطوره‌ی سیاه: ووکانگ اثری با محوریت شخصیت شاه‌میمون که افسانه‌ای چینی است ساخته شده. از گیم‌پلی بازی اسطوره‌ی سیاه تا گرافیک آن باعث شگفتی همگان شده بسیاری از افراد باور نمی‌کنند یک بازی با چنین ویژگی‌هایی واقعا وجود داشته باشد. پیش از هرچیزی پیشنهاد می‌کنیم که اگر تریلر اول این بازی را ندیده‌اید حتما یک‌دور آن را ببینید که واقعا ارزش دیدن دارد.

چینی‌ها با بازی Black Myth برق از سر همه پراندند؛ گیم‌پلی آن را از دست ندهید

البته تریلر اول بازی اسطوره‌ی سیاه در حقیقت برای نمایش دادن فعالیت فعلی استودیوی Game Science در اینترنت منتشر شده بود تا این استودیو بتواند کارکنان جدیدی را جذب کند. تیم سازنده‌ی این بازی اصلا انتظار همه‌گیر شدن و ستایش‌های دریافتی نسبت تریلر منتشر شده را نداشتند و محبوبیت بازی اسطوره‌ی سیاه برای خود آنان غافل‌گیرکننده بود. بازی اسطوره‌ی سیاه به‌هنگام عرضه‌ی تریلر اول، در مراحل اولیه‌ی توسعه قرار داشت و سازندگان این بازی اعلام کردند که قرار نیست تا مدت قابل‌توجهی چیز جدیدی از این بازی ببینیم. مدت‌زمان سپری شده برای دریافت اطلاعات جدید از بازی اسطوره‌ی سیاه: ووکانگ کم‌تر از چیزی بود که انتظار می‌رفت و حالا تریلر دوم این بازی منتشر شده.

توسعه‌دهندگان این بازی تریلر جدید را به مناسبت تحویل سال چینی منتشر کرده‌اند و حتی این موضوع را با تریلر جدید این بازی گره زده‌اند. امسال چینی‌ها از سال موش به سال گاو نر رسیده‌اند. سازندگان بازی اسطوره‌ی سیاه هم این موضوع را غنیمت شمرده‌اند و با نمایش دادن دو تا از غول‌آخرهای این بازی، سال نو را تبریک گفته‌اند. در این تریلر شخصیت بازی در حال مبارزه با یکی از غول‌آخرهای بازی را می‌بینیم که شبیه به یک موش است. پس از شکست دادن غول‌آخر موش‌شکل بازی با غول‌آخر بزرگ‌تری که شبیه به یک گاو نر است روبه‌رو می‌شویم که این موضوع به گذر از سال گذشته و ورود به سال نو چینی جدید اشاره می‌کند.

البته سازندگان این بازی گفته‌اند که این بخش نمایش داده شده بخشی از بازی اصلی نیست و قرار نیست چنین چیزی را دقیقا در بازی اصلی ببینیم. این که توسعه‌دهندگان بازی، محیط‌ها و دو غول‌آخر کاملا جدید را طراحی کنند که صرفا سال نو چینی را تبریک بگویند کمی دور از منطق است. احتمال می‌دهیم که این محیط و غول‌آخرها واقعا در بازی نهایی اسطوره‌ی سیاه: ووکانگ حاضر باشند و سازندگان بازی برای جشن گرفتن مناسبت فعلی آن‌ها را در یک صحنه‌ی اختصاصی کنار هم گرد آورده باشند.

دو غول‌آخر یاد شده تنها بخش‌های مهم تریلر جدید این بازی نیستند. در این تریلر محیط‌های متنوعی از این بازی به سرعت به نمایش در می‌آیند. همچنین در این تریلر می‌توان دشمنان جدیدی از این بازی را دید. طبق چیزی که در این تریلر دیده می‌شود قابلیت‌های شخصیت اصلی این بازی بیش‌تر از چیزی هستند که فکرش را می‌کردیم. برای مثال در یکی از قسمت‌های این تریلر شخصیت اصلی یکی از دشمنان را خشک می‌کند و در قسمتی دیگر به موجودی با پوست سخت تبدیل می‌شود. همانند تریلر قبلی و افسانه‌های شاه‌میمون، تبدیل شدن به انواع مختلفی از حیوانات در بازی اسطوره‌ی سیاه ممکن است و می‌توانیم چند مورد از این تبدیل‌ها را در این تریلر جدید ببینیم.

مهم‌تر از هر چیزی، این تریلر به ما می‌گوید که توسعه‌ی بازی اسطوره‌ی سیاه همچنان ادامه دارد. استودیوی Game Science با انتشار تریلر جدید این بازی به زبان بی‌زبانی اعلام کرده‌اند که همچنان سخت مشغول کار هستند و احتمالا به نیروهای بیش‌تری نیاز داشته باشند. البته با تماشای این تریلر می‌توان متوجه شد که ساخت آن بسیار سریع بوده. نرخ فریم بازی در این تریلر چندان بالا نیست و توسعه‌دهندگان این بازی حتی وقت نداشته‌اند تا از ویدیوی تدوین شده، با کیفیت خوبی خروجی بگیرند و منتشر کنند.

۲۸ نکته‌ی جالب درباره‌ی بازی Black Myth :Wukong

به گفته‌ی تیم توسعه‌دهنده‌ی بازی، بازی اسطوره‌ی سیاه: ووکانگ قرار است قسمت اول مجموعه‌ی اسطوره‌ی سیاه باشد که بر اساس اسطوره‌های چینی ساخته خواهند شد. از جزییات عرضه‌ی بازی اسطوره‌ی سیاه: ووکانگ هیچ اطلاعاتی نداریم. مشخص نیست که این بازی در چه زمانی منتشر می‌شود و حتی سازندگان این بازی نگفته‌اند که بازی اسطوره‌ی سیاه علاوه بر کامپیوتر‌های شخصی دقیقا برای چه کنسول‌هایی عرضه خواهد شد.

می‌توانید تریلر جدید بازی اسطوره‌ی سیاه: ووکانگ را در ادامه تماشا کنید.

دانلود mp4

The post توسعه‌ی Black Myth: Wukong با قدرت جلو می‌رود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala