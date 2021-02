شرکت یوبی‌سافت در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که بازی رینبو سیکس قرنطینه دیگر تاخیر نخواهد خورد و انتشار این بازی در سال ۲۰۲۱ قطعی است. همچنین مدیران این شرکت در حال بررسی تغییر دادن نام این بازی هستند.

عرضه کردن یک بازی که اسم آن پسوند «قرنطینه» دارد و در مورد یک ویروس خطرناک فضایی است، در شرایط فعلی چندان معقولانه به حساب نمی‌آید.

بازی رینبو سیکس قرنطینه یک قسمت جانبی از سری بازی‌های رینبو سیکس است که کم‌تر دیده شده. این بازی در سال ۲۰۱۹ با یک تیزر کوتاه معرفی شد اما بعد از آن تیزر، شرکت یوبی‌سافت هیچ اطلاعات جدیدی از این بازی منتشر نکرده. بازی رینبو سیکس قرنطینه در سبک همکاری بقا ساخته شده. چیزی شبیه به مجموعه‌ی بازی‌های Left 4 Dead. البته هسته‌ی تیراندازی این بازی همان چیزی است که شرکت یوبی‌سافت در ساخت بازی «رینبو سیکس سیج» (Rainbow Six Sage) استفاده کرده.

به لطف همه‌گیر شدن ویروس کووید-۱۹ اکثر مردم دنیا خانه‌نشین شده‌اند و این موضوع روی صنعت بازی‌سازی هم بی‌تاثیر نبوده. کار کردن در خانه سرعت کم‌تری نسبت به کار کردن در محل کار و با جو کاری دارد و به همین دلیل سرعت توسعه‌ی بسیاری از بازی‌ها کاهش یافته. شرکت یوبی‌سافت در حال حاضر دو بازی بزرگ، یعنی فار کرای ۶ و رینبو سیکس قرنطینه را برای عرضه دارد که توسعه‌ی آن‌ها تحت تاثیر شرایط فعلی به سختی جلو می‌رود.

شرکت یوبی‌سافت در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که تاریخ عرضه‌ی بازی رینبو سیکس قرنطینه دیگر به عقب نخواهد افتاد. البته تاریخ دقیقی برای این بازی مشخص نشده و صرفا می‌دانیم این بازی در سال جاری میلادی منتشر خواهد شد. در ابتدا قرار بود این بازی در سال ۲۰۲۰ عرضه شود که این تاریخ به ماه مارس سال ۲۰۲۰ (فروردین ۱۴۰۰) تغییر پیدا کرد. بعد از مدت کوتاهی مشخص شد که قرار نیست که این بازی در تاریخ مشخص شده منتشر شود و شرکت یوبی‌سافت اعلام کرد که بازی رینبو سیکس قرنطینه در تاریخی نامشخص از سال ۲۰۲۱ عرضه خواهد شد.

حالا شرکت یوبی‌سافت اعلام کرده که قرار نیست این محدوده‌ی زمانی مشخص شده تغییر کند و این بازی حتما امسال عرضه خواهد شد. از سمت دیگر مدیران شرکت یوبی‌سافت در نام‌گذاری این بازی دچار شک و تردید شده‌اند. عرضه کردن یک بازی که اسم آن پسوند «قرنطینه» دارد و در مورد یک ویروس خطرناک فضایی است، در شرایط فعلی چندان معقولانه به حساب نمی‌آید. به همین دلیل مدیرعامل شرکت یوبی‌سافت اعلام کرده که اعضای این شرکت در حال بررسی کردن نام‌گذاری این بازی هستند.

اطلاعاتی که از بازی رینبو سیکس قرنطینه داریم بسیار محدود هستند. می‌دانیم که این بازی در سبک تیراندازی زامبی‌کشی ساخته شده و در آن سه بازی‌کن باید با یکدیگر همکاری کنند. این بازی قرار است برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس و اس، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی عرضه شود.

منبع متن: digikala