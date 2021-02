سونی رسما تاریخ عرضه‌ی یکی دیگر از بازی‌های انحصاری پلی‌استیشن ۵ را اعلام کرده است. طبق خبری که سونی دیروز منتشر کرد، بازی Ratchet & Clank: Rift Apart در روز ۱۱ ژوئن (۲۱ خرداد ۱۴۰۰) روی کنسول نسل جدید پلی‌استیشن منتشر خواهد شد. در کنار خبر اعلام تاریخ انتشار بازی، استودیوی سازنده‌ی بازی هم‌چنین کمی درباره‌ی قصه‌ی بازی و قابلیت‌های مختلف آن صحبت کرده است.

جدیدترین قسمت مجموعه بازی‌های رچت و کلنک، از پایه برای پلی‌استیشن ۵ ساخته شده و از قابلیت‌های سخت‌افزاری تازه‌ی این کنسول برای ارایه‌ی تجربه‌ای تازه استفاده می‌کند. مثل اسپایدرمن: مایلز مورالس، ساخته‌ی قبلی استودیوی اینسامنیاک گیمز برای کنسول پلی‌استیشن ۵، بازی Ratchet and Clank: Rift Apart هم دو حالت گرافیکی مختلف دارد.

رچت و کلنک روی PS5 می‌تواند با کیفیت ۴K یا سرعت ۶۰ فریم اجرا شود

بازی‌کننده‌ها می‌توانند از بین گرافیک و وضوح تصویر بالاتر، که بازی را با کیفیت ۴K و قابلیت‌هایی مثل ری تریسینگ اجرا می‌کند و نرخ فریم بالاتر، یکی را انتخاب کنند. با انتخاب حالت «پرفورمنس»، بازی با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه اجرا می‌شود. قابلیت‌های دیگر پلی‌استیشن ۵ مثل اس‌اس‌دی پرسرعت هم ضمن اینکه روی طراحی بازی تاثیر گذاشته و امکان جهش بی‌وقفه بین دنیاهای مختلف را ممکن کرده، هم‌چنین به طور کلی صفحه‌های لودینگ را در بازی از بین برده‌اند.

اینسامنیاک گیمز هم‌چنین گفته است که قابلیت‌های مختلف دسته‌ی پلی‌استیشن ۵ یعنی دوال‌سنس، مثل ماشه‌هایی که در موقعیت‌های مختلف رفتاری متفاوت دارند و لرزش‌های دقیق دسته، کاملا در Ratchet & Clank: Rift Apart به کار گرفته شده‌اند.

درباره‌ی قصه‌ی بازی، سازندگان این رچت و کلنک جدید پیش از هر چیز تاکید کرده‌اند که با یک تجربه‌ی بزرگ طرف هستیم و Ratchet & Clank: Rift Apart یک بازی بزرگ و کامل است. مطمئنا دلیل تاکید روی این موضوع، وسعت بازی قبلی آن‌ها یعنی مایلز مورالس است که به عنوان یک بازی فرعی و کوچک‌تر ساخته و با قیمتی پایین‌تر عرضه شده بود.

ضد قهرمان Ratchet & Clank: Rift Apart سلاحی برای دسترسی به بعدهای مختلف ساخته است و در پی استفاده از آن، رچت و کلنک از یکدیگر جدا می‌شوند. گفته شده که رچت و کلنک در همین حین که دنبال راهی برای بازگشت به بعد خود و رسیدن به یکدیگر هستند، یک لومباکس دیگر را ملاقات می‌کنند. لومباکس‌ها، نژاد رچت هستند و تا به حال در تمام قسمت‌های مجموعه، تنها یکی دو لومباکس دیگر به غیر از رچت را ملاقات کرده‌ایم.

۸ دقیقه گیم‌پلی Ratchet & Clank: Rift Apart

استودیوی اینسامنیاک گیمز گفته است که از نظر داستانی، بازی‌کننده‌ها می‌توانند Rift Apart را بدون نیاز به تجربه‌ی قسمت‌های قبلی بازی کنند، اما اضافه کرده است که این بازی در هر حال دنباله‌ای برای قسمت‌های قبلی مجموعه است و مشخصا طرفداران سری، ارجاعات مختلفی در آن به قصه‌های گذشته پیدا خواهند کرد.

عکس روی جلد Ratchet & Clank: Rift Apart هم منتشر شده است که می‌توانید آن را در ادامه ببینید.

آن‌طور که سازندگان بازی می‌گویند، این عکس روی جلد به خوبی موضوع اصلی داستان را که «دوگانگی» است، به تصویر می‌کشد؛ طوری که رچت و کلنک، به عنوان دو شخصیت کاملا مخالف یکدیگر، کنار هم آمده‌اند و یک نیروی واحد قدرتمند را تشکیل داده‌اند. آنچه ما در تصویر می‌بینیم، تمرکز بسیار روی شخصیت جدید و معرفی نشده‌ی بازی است که این ذهنیت را در ما به وجود می‌آورد که احتمالا این شخصیت هم قابل بازی است.

بازی Ratchet & Clank: Rift Apart در دو نسخه‌ی استاندارد و دیلاکس منتشر می‌شود. نسخه‌ی معمولی شامل خود بازی است و نسخه‌ی دیلاکس که قیمتی ۸۰ دلاری دارد، تعدادی آیتم مثل یکی دو لباس جدید و موسیقی بازی و کتابچه‌ی طراحی‌ها را هم در خود جای داده است. با پیش‌خرید بازی به صورت دیجیتال، یک لباس و یک سلاح بیشتر هم دریافت می‌کنید.

می‌توانید در ادامه تریلر جدید Ratchet & Clank: Rift Apart را ببینید. بازی در روز ۱۱ ژوئن (۲۱ خرداد ۱۴۰۰) به صورت انحصاری روی پلی‌استیشن ۵ عرضه خواهد شد.

منبع متن: digikala