در این سه‌ماهه‌ی اخیر، یوبی‌سافت بازی‌های بزرگ و مهمی از جمله اساسینز کرید: والهالا را عرضه کرد که این آثار توانستند توجه‌هایی زیادی را به خود جلب کنند. همین موضوع باعث شد یکی از بزرگ‌ترین و بهترین سه‌ماهه‌ی مالی این شرکت رقم بخورد. گزارش مالی سه‌ماهه‌ی اخیر یوبی‌‌سافت به‌خوبی این موضوع را اثبات می‌کند.

به‌تازگی یوبی‌سافت گزارش مالی اخیر خود را منتشر کرده که از آن می‌توان نتایج بسیار مثبتی را به دست آورد. طبق گفته‌ی ایو گیلموت، مدیرعامل یوبی‌سافت، این سه‌ماهه‌ی اخیر که تا پایان روز ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ محسوب شده، بزرگ‌ترین و قوی‌ترین سه‌ماهه‌ی تاریخ شرکت یوبی‌سافت بوده است. طبق این گزارش، درآمد آن‌‌ها در این مدت از یک میلیارد یورو (۱.۲۱ میلیارد دلار) عبور کرده که رشد ۱۲۰ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. این عملکرد فوق‌العاده عوامل مختلفی دارد ولی یکی از عوامل مهم و کلیدی، بازی‌های متعدد و غالباً خوبی بوده است که به‌صورت بین نسلی برای کنسول‌های نسل هشتمی و نسل نهمی و همین‌طور کامپیوترهای شخصی عرضه شده‌اند. این سه‌ماهه‌ی شلوغ یوبی‌سافت شامل آثاری همچون «واچ داگز لیجن»، «اساسینز کرید والهالا»، «ایمورتالز فینیکس رایزینگ» و «جاست دنس ۲۰۲۱» می‌شد. این در حالی است که همین بازه در سال قبل فقط شامل دو بازی «گوست ریکون: بریک‌پونت» و «جاست دنس ۲۰۲۰» بود. البته، این را هم باید در نظر گرفت که به‌صورت کلی سال ۲۰۲۰ به خاطر شرایط خاص کرونا و وقت بیشتر مردم برای بازی کردن در خانه‌هایشان، بسیاری از شرکت‌ها و ناشرهای دیگر هم شاهد چنین عملکردهایی بوده‌اند و گاه حتی رکوردهایی را هم پشت سر گذاشته‌اند. با این حال، عملکرد یوبی‌سافت خیره‌کننده بوده است.

اساسینز کرید والهالا، توانسته بهترین عملکرد را میان بازی‌های تاریخ مجموعه اساسینز کرید در زمان عرضه به نام خود ثبت کند. البته، هنوز تعداد نسخه‌های فروش رفته اساسینز کرید ۳ (با فروش ۱۲ میلیون نسخه در چند ماه اول) بالاتر بوده است اما از نظر جذب مخاطب، والهالا عملکرد بهتری داشته است. علاوه بر اساسینز کرید والهالا، بازی جاست دنس ۲۰۲۱ هم عملکرد بسیار خوبی را از خود ثبت کرده و به پرفروش‌ترین بازی این مجموعه در ۶ سال اخیر تبدیل شده است.

گیلموت هم در بیانیه‌‌ی خود اعلام کرده که از استقبال و عرضه‌ی از بازی‌هایی همچون ایمورتالز و واچ داگز لیجن بسیار خوشحال است. همچنین او اعلام کرده که استقبال از بازی واچ داگز لیجن بیش‌ از قسمت قبلی بوده است. با این حال، او جزییات دقیقی را از میزان فروش بازی اعلام نکرد.

هرچند در این آمار مثبت بیش‌ترین تأثیر را بازی‌های جدید گذاشته‌اند اما یوبی‌سافت به نقش بازی‌های قدیمی هم اشاره می‌کند که بازیکنان توانسته‌اند در فرصت ایجاد‌شده در این سه‌ماهه‌ی اخیر به تجربه‌‌ی آن‌ها بپردازند. همچنین از نظر فروش آثار روی تمامی پلتفرم‌ها در سال ۲۰۲۰، یوبی‌سافت موفق‌ترین ناشر بوده است و همچنین آن‌ها روی کنسول نینتندو سوییچ هم موفق‌ترین ناشر ثرد پارتی بوده‌اند. برای سه‌ماهه‌ی چهارم، یوبی‌سافت انتظار دارد رشد ۱۱ تا ۲۶ درصدی را تجربه کند. همچنین برای کل سال هم پیش‌بینی آن‌ها چیزی بین ۲.۲۲ میلیارد یورو (۲.۶۹ میلیارد دلار) و ۲.۲۸ میلیارد یورو (۲.۷۶ میلیون دلار است). اگر آن‌ها بتوانند در این سال مالی به چنین هدفی برسند، نسبت به سال قبل رشد ۴۵ تا ۴۹ درصدی را تجربه خواهند کرد.

علی‌رغم عملکرد بسیار خوب در این سال مالی، آن‌ها انتظار دارند که در سال مالی آینده هم به لطف عرضه‌ی بازی‌های بزرگ و معروف و همین‌طور آثار رایگان (فری تو پلی) شاهد رشد بیش‌تری باشند.

منبع: GameIndustry.biz

