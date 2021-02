کنترلر برخی از دارندگان PS5 به همین زودی دچار مشکل شده است

هرچند خرابی دسته یک کنسول بازی بعد از مدت طولانی یا با استفاده‌ی بد و نادرست چندان عجیب نیست و از آن‌طرف دوا‌ل‌شاک ۴ هم گاه از مشکلات مختلفی رنج می‌برد و بسیاری را آزرده‌خاطر کرده بود، اما برای کنترلر کنسولی که فقط چند ماه از عرضه‌ی آن می‌گذرد، وقوع مشکلاتی که نیاز به تعمیر دارند، قطعاً عجیب است. اتفاقی که انگار برای بعضی از کنترلرهای دوال‌سنس کنسول‌ پلی‌استیشن ۵ رخ داده است.

تاکنون بارها از مزایا و خوبی‌های دوال‌سنس و نسل‌ بعدی بودنش صحبت کرده‌ایم اما حال نوبت به مشکلاتی رسیده که برخی از افراد در حال استفاده از این کنترلر با آن مواجه شده‌اند. طبق بعضی از گزارش‌ها، کنترلر جدید و جذاب پلی‌استیشن ۵ بیش و کم از مشکل دریفت آنالوگ‌ها که در گذشته به‌صورت گسترده در کنترلر جوی‌-کان کنسول نینتندو سوییچ هم دیده شده بود، رنج می‌برد. این مشکل باعث می‌شود که آنالوگ‌های کنترلر (به‌خصوص آنالوگ سمت چپ که برای حرکت بازیکن تعبیه شده) خودبه‌خود دستوراتی را اعمال کنند. یعنی ممکن است حتی به‌صورت فیزیکی آنالوگ‌ها را حرکت ندهید اما به‌صورت خودکار فعالیتی را انجام دهند. این مشکل در حالی برای برخی از کاربران ایجاد شده که مدت زیادی از عرضه‌ی پلی‌استیشن ۵ سپری نشده است. کوتاکو گزارش می‌دهد که حتی برخی از کاربران گزارش وقوع این مشکل را فقط حدود ده روز پس از خرید کنسول به‌صورت آنلاین ثبت کرده‌اند.

داخل کنترلر دوال‌سنس PS5 را ببنید

بخش پشتیبانی مشتریان سونی به کوتاکو اعلام کرده که مشکل دریفت دوال‌سنس که در بالا توضیح داده شد، شامل گارانتی خواهد بود (طبیعتاً شامل ایران نخواهد بود) و آن‌ها تعمیرات مربوطه را انجام می‌دهند؛ با این حال، اگر بخواهید چنین کاری را انجام دهید، هزینه‌ی فرستادن کنترلر به مرکز تعمیر را خود باید بپردازید. Gameindustry.biz هم این موضوع را از سونی پیگیری کرده است.

مشکل دریفت آنالوگ‌ها در این سال‌های اخیر گریبان بسیاری از کنترلرها و شرکت‌های کنسول سازی را گرفته است. حتی دوال‌شاک ۴ هم بعد از مدتی از این مشکل رنج می‌برد. با این حال، در این سال‌های اخیر شاید بتوان گفت نینتندو بیش از همه با این مشکل دست‌وپنجه نرم کرده است. طبق گزارش‌های مختلف، حدود ۲۵ هزار مورد از این مشکل برای کنترلر جوی‌-کان نینتندو سوییچ در سراسر اروپا ثبت شده است که حتی باعث شد کمیسیون اروپا هم تحقیقاتی را برای این مشکل تشکیل دهد. البته، خارج از اروپا هم در کانادا و آمریکا دادخواست‌هایی برای این قضیه ثبت شد. حتی سال گذشته دادخواستی برای مشکل آنالوگ‌های بعضی از کنترلرهای کنسول ایکس باکس وان ثبت شد.

بازی‌های PS5 از قابلیت‌های دسته‌ی DualSense چه استفاده‌ای می‌کنند؟

هرچند باید منتظر گزارش‌های بیشتر و همچنین واکنش دقیق‌تر سونی در رابطه با این موضوع باشیم اما دور از انتظار نیست که اگر این گزارش‌ها افزایش یابد ، قطعاً تحقیقات بیشتری در رابطه با پیگیری این موضوع انجام می‌شود و این قضیه می‌تواند دردسری را برای سونی ایجاد کند. تاکنون بازخوردهای بسیار خوبی از ویژگی‌های جدید و نسل بعدی دوال‌سنس به گوش خورده است و زیادتر شدن این مشکل قطعاً می‌تواند خبر ناراحت‌کننده‌ای هم برای طرفداران و هم برای سونی باشد.

