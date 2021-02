شرکت مایکروسافت اعلام کرد که در تاریخ ۹ مارس (۱۹ اسفند) جدیدترین بازی سری فورزا، یعنی بازی فورزا هورایزن ۴ به فروشگاه استیم خواهد آمد. تمام محتوایی که تا به حال برای این بازی منتشر شده‌اند نیز از طریق فروشگاه استیم قابل‌خرید خواهند بود.

بازی فورزا هورایزن ۴ از بهترین بازی‌های مسابقه‌ای کل تاریخ بازی‌های ویدیویی به شمار می‌رود. این بازی سیستم پیچیده و مدرن هوش‌مصنوعی سری فورزا به نام Drivatar را در خود دارد. فعالیت این سیستم به گونه‌ای است هوش‌مصنوعی کنترل کننده‌ی دیگر ماشین‌های بازی را بر اساس نحوه‌ی بازی بازی‌کنان تعلیم می‌دهد. در کنار این سیستم پیشرفته، بازی فورزا هورایزن ۴ مسابقات ماشین جذاب همیشگی بازی‌های این سری را به عنوان هسته‌ی مرکزی خود، اما این‌بار در سرزمین بریتانیا در اختیار بازی‌کنان قرار می‌دهد. در این بازی از سری فورزا هورایزن، سرزمین بازی چهار فصل دارد که هرکدام از این فصل‌ها نه‌تنها زیبایی مخصوص به خود را دارند، بلکه حس و حال مسابقات بازی را متناسب با آب‌وهوا تغییر می‌دهند.

شرکت مایکروسافت مدتی‌ است علاوه بر این که با بازی‌کنان پلتفرم کامپیوترهای شخصی رابطه‌ی بهتری پیدا کرده، بازی‌های خود را به محبوب‌ترین فروشگاه میان بازی‌کنان این پلتفرم می‌آورد. پیش از این شاهد آمدن بازی‌های از این شرکت مانند Sea of Thieves و Halo: The Master Chief Collection به فروشگاه استیم بودیم و حالا قرار شده که بازی فورزا هورایزن ۴ نیز به این فروشگاه بیاید.

نسخه‌ی استیم بازی فورزا هورایزن ۴ از ویژگی‌های همیشگی این پلتفرم مانند اچیومنت‌ها و امکان ذخیره کردن بازی‌ها روی سرورهای استیم پشتیبانی می‌کند. به گفته‌ی شرکت مایکروسافت قابلیت کراس پلتفرم برای این نسخه از بازی هم ممکن خواهد بود. دارندگان نسخه‌ی استیم این بازی می‌توانند با تمام بازی‌کنان کنسول‌های ایکس‌باکس، فروشگاه ویندوز ۱۰ و نسخه‌ی ابری این بازی بدون محدودیت، به شکل چندنفره بازی کنند. البته امکان اشتراک‌گذاری فایل‌های ذخیره‌ی این بازی میان نسخه‌ی استیم و دیگر نسخه‌های این بازی ممکن نخواهد بود.

بازی فورزا هورایزن ۴ روز ۹ مارس (۱۹ اسفند) همراه با تمام محتواهایی که تا به حال برای این بازی منتشر شده‌اند به فروشگاه استیم خواهد آمد. البته هنوز قیمت بازی فورزا هورایزن ۴ روی این فروشگاه مشخص نشده و به دنبال آن، امکان پیش‌خرید کردن این بازی فعلا مهیا نشده.

منبع متن: digikala