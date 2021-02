شرکت بازی‌سازی اسکوئر انیکس تصمیم گرفته است تا تمام قسمت‌ها و شماره‌های مختلف سری بازی‌های «کینگدام هارتس» (Kingdom Hearts) را به کامپیوتر بیاورد. طبق خبری که اسکوئر انیکس دیروز اعلام کرد، نسخه‌های بازسازی شده‌ی بازی‌های کینگدام هارتس همگی در روز ۳۰ مارس سال جاری میلادی (۱۰ فروردین ۱۴۰۰) روی کامپیوتر عرضه خواهند شد.

برای اولین بار است که مجموعه‌ی کینگدام هارتس روی کامپیوتر عرضه می‌شود. این سری بازی‌ها که پیدایش‌شان به بیست سال پیش بازمی‌گردد، تا همین یک سال گذشته فقط روی کنسول‌های پلی‌استیشن و یکی دو کنسول دستی نینتندو محدود شده بودند. با این حال، اسکوئر انیکس امسال تمام بازی‌های کینگدام هارتس را برای اولین بار روی ایکس‌باکس عرضه کرد و امروز هم می‌بینیم که این بازی‌ها تا کمتر از دو ماه دیگر روی کامپیوتر هم قابل تهیه خواهند بود.

پیش از عرضه‌ی قسمت پایانی این مجموعه یعنی «کینگدام هارتس ۳» (Kingdom Hearts III)، شرکت اسکوئر انیکس در طول چند سال اقدام به بازسازی بازی‌های اصلی و فرعی و این سری و عرضه‌ی آن‌ها در بسته‌های مختلف کرد؛ طوری که در حال حاضر تمام قسمت‌های کینگدام هارتس به صورت بازسازی شده روی پلتفرم‌های مدرن قابل بازی هستند.

تمام این بازی‌ها روی کامپیوتر هم عرضه خواهند شد. بسته‌های زیر هر کدام شامل قسمت‌های مختلفی هستند و به صورت جداگانه، روی اپیک گیمز استور برای خرید قرار داده می‌شوند.

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix

این بسته شامل شش بازی مختلف سری کینگدام هارتس به صورت بازسازی شده است و قسمت‌های اصلی مجموعه را در خود جای داده.

بازی‌های داخل این بسته از این قرار هستند:

Kingdom Hearts Final Mix

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days

Kingdom Hearts II Final Mix

Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix

Kingdom Hearts Re:coded

اسکوئر انیکس برای بازسازی بازی‌های این بسته، سراغ کامل‌ترین و بهترین نسخه‌های آن‌ها رفته است. در واقع، نسخه‌های کامل و بهبود یافته‌ی کینگدام هارتس که با نام Final Mix شناخته می‌شوند بیرون از ژاپن عرضه نشده بودند و در این بسته‌های بازسازی شده برای اولین بار آن‌ها را تجربه کردیم. این نسخه‌ها، گیم‌پلی بهتر و چند صحنه‌ی داستانی بیشتر در مقایسه با بازی اصلی دارند.

Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue

این بسته سه بازی باقی مانده را که باید پیش از کینگدام هارتس ۳ تجربه کنیم در خود جای می‌دهد. بازی Dream Drop Distance یک بازسازی جدید و بزرگ از همین بازی است که خطوط داستانی مختلف تمام بازی‌های قبلی را کنار یکدیگر می‌آورد و مجموعه را برای پایان بزرگ خود آماده می‌کند.

بازی ۰.۲ Birth by Sleep هم پیش‌درآمد کینگدام هارتس ۳ است که به دلیل افزایش بسیار زیاد محتوای آن، از کینگدام هارتس ۳ جدا و در قالب این بسته عرضه شد.

بازی‌های داخل این بسته از این قرار هستند:

Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

Kingdom Hearts X Back Cover

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep a Fragmentary Passage

یک مجموعه‌ی سینمایی شامل تعدادی میان‌پرده که ریشه‌های سری کینگدام هارتس و دنیای آن را به تصویر می‌کشد هم در این بسته قرار داده شده است تا مخاطب، از همه نظر آماده‌ی ورود به پایان سه‌گانه‌ی بزرگ کینگدام هارتس باشد.

Kingdom Hearts III + Re Mind

اسکوئر انیکس تصمیم گرفته است تا کینگدام هارتس ۳ و محتوای دانلودی مجزای آن را روی کامپیوتر در قالب یک بسته عرضه کند. این محتوای دانلودی که Re Mind نام دارد، وقایعی که در پایان بازی رخ می‌دهند را از سمتی دیگر تعریف می‌کند.

Kingdom Hearts: Melody of Memory

بازی ریتمیک و جدید سری کینگدام هارتس هم از قلم نیافتاده و اسکوئر انیکس حتی آن را هم به کامپیوتر آورده است تا در واقع تمام شماره‌ها و قسمت‌های این مجموعه روی کامپیوتر قابل تهیه باشند.

نکته‌ی عجیب درباره‌ی این بازی‌ها، نحوه‌ی قیمت‌گذاری آن‌هاست. سه بسته‌ی نخست، شامل بازی‌های قدیمی مجموعه و کینگدام هارتس ۳ هر کدام روی اپیک گیمز استور ۶۰ دلار قیمت‌گذاری شده‌اند، در حالی که اسکوئر انیکس خود یک بسته به نام Kingdom Hearts All in One دارد که روی پلی‌استیشن ۴ تمام این بازی‌ها را با قیمت ۶۰ دلار در اختیار خریدار قرار می‌دهد.

صفر تا صد مجموعه‌ی Kingdom Hearts (هر آنچه باید قبل از بازی کردن قسمت سوم بدانیم)

خرید جداگانه‌ی این بازی‌ها روی کامپیوتر، با قیمت فعلی، سه برابر قیمت آن‌ها روی پلی‌استیشن ۴ آب می‌خورد. بد نیست به این نکته اشاره کنیم که تعداد زیادی از این بازی‌ها هم‌چنین روی سرویس ایکس‌باکس گیم پس برای کنسول ایکس‌باکس ارایه می‌شوند. با در نظر گرفتن، به راحتی می‌توانیم بگوییم که قیمت‌گذاری نسخه‌ی کامپیوتر این بازی‌ها بسیار عجیب صورت گرفته است.

می‌توانید در ادامه تیزر کوتاهی که به مناسبت معرفی این بسته منتشر شده است را ببینید.

دانلود mp4

منبع: اپیک گیمز استور

The post تمام بازی‌های Kingdom Hearts روی کامپیوتر عرضه می‌شوند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala