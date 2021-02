سونی چند ماه پیش کنسول سونی را در سراسر جهان منتشر کرد. البته، در این میان به دلیل شرایط خاص عرضه‌ کنسول‌ها در چین، همچون همیشه پلی‌استیشن ۵ هم‌زمان در چین عرضه نشد. اکنون که همه‌ می‌دانیم موجودی پلی‌استیشن ۵ در سراسر دنیا با کمبود مواجه است، سونی خبر نسبتاً خوبی را برای طرفداران خود در چین اعلام کرده است.

طبق اعلام رسمی سونی، کنسول نسل نهمی پلی‌استیشن ۵ در سه‌ماهه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ به‌صورت رسمی در چین عرضه خواهد شد. این خبر از سوی تاتسوی ایگوچی (رئیس شعبه‌ی شانگهای شرکت سرگرمی‌های تعاملی سونی) و همین‌طور سوئدا تاکِهیتو (نائب‌ رئیس شعبه‌ی شانگهای سرگرمی‌های تعاملی سونی) در ویدیوی تازه‌ای اعلام شد که برای تبریک سال نو چینی گرفته شده بود. دنیل احمد، تحلیلگر ارشد‌ گروه Niko Partners، این خبر را در توییتر منتشر کرد.

دنیل احمد در ادامه بیان کرده که مجوز انتشار این کنسول در چین در اصل در ماه دسامبر صادر شده و اکنون مراحل پایانی این فرآیند که شامل تائید نرم‌‌افزار‌ها و بازی‌ها هم می‌شود، در حال سپری شدن است. او در ادامه‌ی صحبت‌های خود اشاره می‌کند که نسخه‌ی مخصوص این کشور به احتمال بسیار زیاد در همان زمان عرضه سیستم آنلاینی خواهد داشت که قفل منطقه‌ای را در کنسول ایجاد خواهد کرد.

شاید در نگاه اول برایتان عجیب باشد که چرا پلی‌استیشن ۵ تاکنون در چین عرضه نشده است اما این چیز عجیب و خاصی نیست. همیشه عرضه‌ی کنسول‌های بازی در چین با دردسرها و حواشی زیادی روبه‌رو بوده است. در واقع، گرفتن مجوز عرضه‌ی کنسول در چین پروسه‌ی بسیار دشواری است که اتفاقاً سونی برای کنسول نسل نهمی خود توانسته بسیار زودتر از انتظار و چیزی که در نسل‌های قبل دیده‌ بودیم، انجام دهد. اگر بخواهیم گذشته را ملاک قرار دهیم، معمولاً این اتفاق در زمان دیرتری رخ می‌داد. برای مثال، کنسول پلی‌استیشن ۴ که ابتدا در نوامبر ۲۰۱۳ منتشر شد، حدود یک سال و نیم بعد در حالی که قرار بود در ژانویه ۲۰۱۵ عرضه شود، در مارس ۲۰۱۵ به‌صورت رسمی وارد بازار چین شد.

پلی‌استیشن ۵ در دو ماه نخست عرضه ۴٫۵ میلیون دستگاه فروش داشته است

هرچند که در حال حاضر کنسول نسل نهمی سونی به‌صورت رسمی در چین منتشر نشده است، اما با واردات کنسول از بازارهای خارجی همچون ژاپن و آمریکا، برخی از گیمرها در کشور چین کنسول پلی‌استیشن ۵ را خریداری کرده و از آن استفاده می‌کنند. با این حال، طبق وعده‌ی سونی در سه‌ماهه‌ی دوم ۲۰۲۱ عرضه‌ی رسمی این کنسول در چین شروع خواهد شد. در مصاحبه‌ای که سوئدا تاکهیتو در سال ۲۰۱۹ با GamesIndustry.biz انجام داده بود، او از علاقه‌ و تلاش سونی برای گرفتن بازار چین و موفقیت در آن صحبت کرده بود.

کنسول پلی‌استیشن ۵ تاکنون حدود ۴.۵ میلیون دستگاه فروش داشته است. سونی اعلام کرده که قصد دارد در سال مالی آینده فروش این کنسول را به ۱۴.۸ میلیون دستگاه برساند. اوایل این ماه هم کنسول پلی‌استیشن ۵ در هند عرضه شد. با عرضه در چین و همچنین تأمین موجودی بیشتر از کنسول پلی‌استیشن ۵، این احتمال وجود دارد که سونی به خواسته‌ی خود دست پیدا کند زیرا تقاضا برای خرید پلی‌استیشن ۵ بسیار بالاست و بیش‌ترین مشکل سونی، کمبود و مشکل در تولید تراشه‌های کنسول است.

