اگر اخبار این روزها را دنبال کرده باشید، به احتمال زیاد می‌دانید که چندی پیش گروهی از هکرها شرکت «سی‌ دی پراجکت رد» را با حمله‌ی سایبری مواجه کرده‌اند و اطلاعات و کدهای بازی‌هایی نظیر سایبرپانک ۲۰۷۷ و ویچر ۳ را دزدیده‌اند. اکنون، اتفاق ناخوشایندی که انتظار وقوع آن پیش‌بینی می‌شد، رخ داده است و همه‌ی این اطلاعات در بازار زیرزمینی به فروش رفته و همچنین کدهای بعضی از آثار منتشر شده است.

در سه‌شنبه گذشته خبری مبنی بر حمله‌ی سایبری به شرکت لهستانی خالق بازی‌های ویچر و سایبرپانک ۲۰۷۷ منتشر شد. خبری که در آن مشخص شده بود هکرها مبلغ بسیار زیادی را برای منتشر نکردن این اطلاعات از سی دی پراجکت درخواست کرده بودند. با این حال، سی دی پراجکت رد که با گرفتن تصمیم عاقلانه‌تر اعلام کرده بود با هکرها همکاری نخواهد کرد و به آن‌ها باج نمی‌دهد اکنون با اقدام جدید هکرها مواجه شده است. ابتدا سورس کدهای بازی گوئنت در اینترنت منتشر شد و پس از آن طبق خبرهای تأییدشده که از سوی گروه امنیت سایبری Kela (سازمان نظارت بر دارک وب) منتشر شد، مشخص شد که در مزایده‌ای بزرگی در دارک وب، تمامی این اطلاعات هک‌شده به فروش رفته است. آن‌ها در نوشته‌ی جدیدی در توییتر اعلام کرده‌اند:

مزایده برای کدهای هک‌شده‌ی سی دی پراجکت رد به پایان رسیده است. هکرها سورس‌ کدهای سرقت شده از Red Engine (موتور بازی‌سازی اختصاصی سی دی پراجکت رد) و بعضی از بازی‌های این شرکت را به مزایده گذاشتند و اکنون اعلام کردند که یک پیشنهاد راضی‌کننده از خارج از فروم دریافت کرده‌اند. گفته‌شده که با این خرید، داده‌ها منتشر یا دوباره فروخته نخواهند شد.

مشخص نیست که چه شخصی یا گروهی این داده‌ها را خریداری کرده و مزایده را برنده شده یا حتی هدف از آن چه بوده است، با این حال طبق گزارش‌ها در این مزایده کدهای بازی‌های نظیر Thronebreaker: The Witcher Tales، ویچر ۳، نسخه‌ی دارای ری‌تریسینگ بازی ویچر ۳، سایبرپانک ۲۰۷۷ ، گوئنت و همچنین برخی از اسناد و اطلاعات داخلی شرکت سی دی پراجکت رد به فروش رفته است. هرچند قیمت دقیق این مزایده مشخص نیست اما طبق گفته‌های Kela که می‌توان به آن استناد کرد و آن را تأییدشده دانست، قیمت آغازین این مزایده ۱ میلیون دلار بوده اما در نهایت این اطلاعات با قیمت ۷ میلیون دلار به فروش رفته‌ است.

اگرچه به‌صورت رسمی نمی‌دانیم کدام گروه توانسته این حمله‌ی سایبری را انجام دهد و اطلاعات استودیو سی دی پراجکت را هک کنند، اما طبق تحقیق و بررسی‌هایی که یکی از گروه‌های امنیتی به سایت Wired گفته، این باور وجود دارد که این حمله کار گروه HelloKitty بوده است. گروهی که سابقه‌ی هک کردن شرکت برزیلی CEMIG را هم داشته است.

در حال حاضر کسی از سی دی پراجکت رد به درخواست سایت The Verge برای ابراز نظر در مورد این اخبار، پاسخ مثبت نداده است اما در اوایل هفته این شرکت به سایت Vice اعلام کرده بود که در حال تحقیقات جدی و فعال برای وقوع این حادثه است. حمله‌ی سایبری به سی دی پراجکت به احتمال زیاد یکی از بدترین اتفاق‌هایی بود که در ایام دشوار می‌توانست گریبان سی دی پراجکت را بگیرد.

منبع: The Verge

