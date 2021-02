خلق شخصیت‌های دیجیتالی قانع‌کننده برای مخاطب، کاری بس دشوار است. این کار به مهارت و تلاش فراوان و هزینه‌ی بالا برای تجهیزات و استخدام افراد ماهر نیاز دارد و به‌علاوه‌ی همه‌ی این‌ها وقت زیادی را می‌طلبد. دشواری این امر به‌وضوح برای افرادی که در این حوزه کار می‌کنند آشکار است. اگرچه در سال‌های اخیر نمونه‌های بسیار خوبی از شخصیت‌های خیالی باورپذیری مثل سنوئا (از بازی‌ هل‌بلید) و سایرن (از دمو تکنیکی Project Spotlight) و همین‌طور کپی‌های دیجیتالی از چهره‌ی اندی سرکیس و مایک سیمور را دیده‌ایم اما با این وجود، سختی‌های گفته‌شده باعث شده‌اند تا این کار برای بسیاری از افراد امکان‌پذیر نباشد یا زمان زیادی از وقت آن‌ها را به خود اختصاص دهد. فناوری جدید اپیک گیمز، که با نام MetaHuman Creator معرفی شده است، به گفته‌ی این شرکت تحولی عظیم و کاملاً قابل‌توجه در این زمینه خواهد بود.

شرکت اپیک گیمز به‌تازگی از فناوری جدیدی با نام MetaHuman Creator پرده‌برداری کرده است. MetaHuman Creator برنامه‌ای تحت سرویس‌های ابری است که برای خلق شخصیت‌های دیجیتالی سه‌بعدی ساخته شده است که شما می‌توانید آن را از طریق مرورگر اینترنت خود استفاده کنید. این ابزار در چند زمینه‌ از جمله‌ بازی‌های ویدیویی و انیمیشن‌ها کاربرد دارد. بزرگ‌ترین اهمیت و جذابیتش این است که می‌تواند شخصیت‌های دیجیتالی واقع‌گرایانه‌ را در چند ساعت خلق کند، به‌جای آنکه هفته‌ها زمان سپری شود.

ولادیمیر مستیلوویچ، معاون بخش فناوری‌های شخصیت‌های دیجیتالی اپیک گیمز، درباره‌ی این فناوری در بیانیه خبری جدید خود اعلام کرده است:

تا به امروز، یکی از طاقت‌فرساترین کارها در خلق محتوای سه‌بعدی دیجیتال، ساخت شخصیت‌های دیجیتالی کاملاً باورپذیر و قانع‌کننده بوده است. حتی باتجربه‌ترین و حرفه‌ای‌ترین هنرمندان هم صرفاً برای خلق یک شخصیت به مقدار زیاد و قابل‌توجهی از زمان، تلاش و تجهیزات نیاز دارند.

طبق ادعای اپیک گیمز، با استفاده‌ از این تکنولوژی، زمان ساخت یک شخصیت سه‌بعدی از چند‌ هفته یا حتی چند ماه به چیزی حدود یک ساعت یا کمتر می‌رسد. همچنین این برنامه ساخت چند شخصیت مختلف را برای توسعه‌دهندگان آسان‌تر می‌کند. چنین چیزی برای توسعه‌دهندگان مختلف در ساخت شخصیت‌هایی باورپذیر در آثار نسل بعدی کنسول‌های پلی‌استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس/ اس بسیار کاربردی خواهد بود. این برنامه تاکنون برای کنسول‌های ایکس باکس سری ایکس/ اس، پلی‌استیشن ۵ و پلی‌استیشن ۴ و حتی گوشی‌های موبایل آزمایش شده است. البته طبیعی است که در آزمایش‌ها کیفیت بصری روی گوشی‌ها به آن کیفیت بالای کنسول‌ها نرسیده باشد.

مستیلوویچ در جریان مصاحبه‌ی خود با گیم‌اسپات می‌گوید:

این در درجه‌‌ی اول به‌نوعی دموکراتیزه کردن است. ما می‌خواهیم تحولی در صنعت انجام دهیم. برخی از افراد نمی‌توانند چنین کارهایی را به خاطر بودجه انجام دهند اما اکنون یک قصه‌گوی تنها می‌تواند با این ابزار چنین کاری را انجام دهد. اکنون، گونه‌های داستانی جدیدی می‌تواند گفته شود. MetaHuman Creator همچون یک بازی است. یک بازی که هدف در آن خلق شخصیت است. البته نسخه‌ی جدا و مجزا برای آن دشوار است چون از پایگاه داده‌ای استفاده می‌کند که قابل‌حمل نیست. با این حال از طریق پیکسل استریمینگ در دسترس خواهد بود.

با این وجود، این برنامه در ابتدای راه سخت‌گیری‌های و محدودیت‌هایی خواهد داشت و برای مثال اجازه نمی‌دهد که فعلاً شخصیت‌های کودک یا نوجوان را خلق کرد. همچنین بنا بر گفته‌ی اپیک، اگرچه مدل‌های سه‌بعدی واقع‌گرایانه هستند اما MetaHuman Creator برای طراحی و جایگزینی چهره‌ی افراد واقعی (مثلاً در یک فیلم) طراحی نشده است.

شخصیت‌های خلق‌شده با این فناوری عالی به نظر می‌رسند و انیمیشن‌های شگفت‌انگیزی هم دارند اما آیا برای چیزی مثل سینما آماده هستند؟ آیا می‌توانید با استفاده از آن به‌صورت دیجیتالی لوک اسکا‌ی‌واکر را جایگزین کنید؟ نه. این برنامه هنوز برای چنین چیزی آماده نیست.

یکی از ویژگی‌هایی جذاب این برنامه، وجود استایل‌های متفاوت مو برای شخصیت‌ها است که متناسب با افراد مختلف در نظر گرفته شده است. فعلاً حدود ۳۰ مدل مو مختلف در نظر گرفته شده و همچنین ۱۸ نوع مدل بدن مختلف و همچنین چندین گزینه برای لباس برای MetaHuman Creator در نظر گرفته شده است که می‌تواند به تنوع نسبی شخصیت‌ها کمک کند. وقتی از کار خود برای شخصیت دیجیتالی ساخته‌شده رضایت داشته باشید، از طریق Quixel Bridge می‌توانید Asset ها را دانلود کنید.

آنریل انجین ۵ رونمایی شد؛ دموی آن را روی پلی‌استیشن ۵ ببینید

اولین بار در ماه مه سال ۲۰۲۰ شرکت اپیک گیمز از نسخه‌ی جدید موتور بازی‌سازی معروف خود یعنی آنریل انجین ۵ رونمایی کرد و دمویی فوق‌العاده را نمایش داد که روی کنسول پلی‌استیشن ۵ اجرا می‌شد. آنریل ۵ به کاربران وعده‌ی گرافیک‌ واقع‌گرایانه‌تر و به توسعه‌دهندگان وعده‌ی راحتی و امکانات بیشتری را داده است. حتی اپیک اعلام کرده که بازی فورتنایت هم در سال ۲۰۲۱ به آنریل انجین ۵ منتقل خواهد شد. طبیعی است که در آینده بسیاری از توسعه‌دهندگان از این موتور بازی‌سازی بهره ببرند. برنامه و ابزار جدید اپیک یعنی MetaHuman Creator مانند هر تکنولوژی پیشرفته‌ی این‌چنینی، محاسن و تهدید‌های خود را دارد، با این حال از هم‌اکنون برای استفاده‌های احتمالی آن در کنار آنریل انجین ۵ هیجان‌زده هستیم. بستگی دارد که مسیر این برنامه چگونه پیش رود اما همان‌گونه که اپیک گیمز می‌گوید، به‌راستی این پتانسیل را دارد که تحول بزرگی را در صنعت ایجاد کند.

دانلود mp4

منبع: Epic Games /Gamespot

The post خلق شخصیت‌های دیجیتال با فناوری جدید اپیک متحول می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala