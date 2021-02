فروش Yakuza: Like a Dragon بیرون از ژاپن سگا را تکان داده است

در ادامه‌ی روزهای خوب سگا با مجموعه بازی یاکوزا، آمار جدید حاصل از گزارش مالی سه‌ماهه‌ی اخیر سگا نشان می‌دهد که فروش بازی Yakuza: Like a Dragon که جدیدترین قسمت این مجموعه در غرب است، در عملکرد موفق سگا در این سه‌ماهه‌ نقش بسزایی داشته است.

اگرچه شیوع ویروس کووید ۱۹ باعث شد که در سال گذشته ضربه‌هایی به بخش‌های از شرکت سگا سامی (Sega Sammy) وارد و ضررهایی را متحمل شوند اما یکی از بخش‌هایی که در این میان توانست تأثیر مثبت و بسیار خوبی را بگذارد و به سوددهی برسد، بخش بازی‌های ویدیویی شرکت سگا بود. بخشی که سگا توانست در آن با عرضه‌ی آثاری از سری بازی‌های «فوتبال منیجر» و «یاکوزا» و فروش قدرتمند آن‌ها، به موفقیتی دست یابد.

اگرچه سگا جزییات دقیقی را از میزان فروش بازی «یاکوزا: مثل یک اژدها» اعلام نکرده است اما در گزارش مالی اخیر این شرکت اعلام شده که عرضه‌ی نسخه‌ی غربی بازی Yakuza: Like a Dragon و فروش قدرتمند آن، یکی از عوامل بسیار کلیدی در عملکرد مالی خوب سه‌ماهه‌ی اخیر سگا بوده است. از آنجایی که این بازی در ژانویه ۲۰۲۰ در ژاپن برای پلی‌استیشن ۴ عرضه شده بود، صرفاً فقط به نسخه‌ی غربی بازی که در ماه نوامبر به انتشار رسیده، اشاره شده است.

نکته‌ی مهم دیگر این است که نسخه‌ی غربی بازی برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس وان، ایکس‌ باکس سری ایکس/ اس و کامپیوترهای شخصی عرضه شده و هنوز نسخه‌ی نسل نهمی بازی برای پلی‌استیشن ۵ به انتشار نرسیده است. این در حالی است که حداقل در این چند نسل اخیر گستره‌ی مخاطبان مجموعه‌ی یاکوزا روی کنسول‌های سونی بیشتر بوده است. به همین خاطر، عرضه‌ی نسخه‌ی نسل نهمی روی PS5 می‌تواند در بیشتر فروختن بازی تأثیرگذار باشد. نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ قرار است در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ (۲ مارس ۲۰۲۱) عرضه شود.

همچنین شرکت سگا در گزارش مالی خود اعلام کرد که فروش بازی‌های این شرکت در این بازه‌ زمانی نسبت به سال گذشته ۲ برابر بیشتر بوده است و همین قضیه موجب شده تا آن‌ها انتظار خود را از سه‌ماهه‌ی مالی آینده بالاتر ببرند.

اگرچه بازی Yakuza: Like a Dragon موفق نشد تا در فهرست ۲۰ بازی پر فروش ماه نوامبر در آمریکا قرار بگیرد، اما این موضوع شاید چندان هم عجیب نباشد. به هر حال، ماه نوامبر یکی از شلوغ‌ترین و مهم‌ترین ماه‌ها برای عرضه‌ی بازی‌های معروف و پرطرفدار بوده است و در آن آثار پرفروش و پرطرفداری همچون نسخه‌ی جدید مجموعه‌ بازی‌های کال آو دیوتی و اساسینز کرید و حتی نسخه‌ی نسل بعدی فیفا منتشر شده‌اند. همچنین باید در نظر گرفت که بودجه‌ی ساخت این بازی کمتر از بسیاری از آثار بزرگ بلاک‌باستری است و این یعنی برای رسیدن به حداقل سوددهی به فروش کمتری نسبت به این آثار نیاز دارد. همه‌ی این موفقیت‌ها و رشد مجموعه‌ی یاکوزا در غرب می‌تواند ما را بیش از پیش امیدوار کند که شاهد عرضه‌ی نسخه‌های جدید از این سری و افزایش محبوبیت آن در سراسر جهان باشیم.

