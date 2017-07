مارول گیمز قصد دارد که بیش از پیش موفقیت فوق‌العاده‌ی خود در سینما را در صنعت بازی‌های ویدئویی تکرار کند و علاوه بر Spider-Man برای پلی‌استیشن ۴، بازی‌های دیگری را نیز منتشر نماید. تاکنون از انتشار Guardians of Galaxy ساخته‌ی تل‌تل گیمز و توسعه‌ی پروژه‌ی Avengers توسط کریستال داینامیکس و آیدوس مونترآل آگاهی یافته‌ایم، اما ظاهراً […]

تاکنون از انتشار Guardians of Galaxy ساخته‌ی تل‌تل گیمز و توسعه‌ی پروژه‌ی Avengers توسط کریستال داینامیکس و آیدوس مونترآل آگاهی یافته‌ایم، اما ظاهراً عناوین جدید بیشتری در راه‌اند. مدیر اجرایی مارول گیمز یعنی مایک جونز (Mike Jones)، در مصاحبه‌ای با وب‌سایت گیم‌اسپات از انتشار بازی‌های جدید فوق‌العاده‌ای برای کنسول‌ها، گوشی‌های هوشمند و هدست‌های واقعیت مجازی گفته است:

علاوه بر این، جونز به بازی احتمالی مرتبط با The Defenders اشاره کرده است:

چنین شرایطی برای Avengers وجود دارد و ما می‌گوییم که “چه چیزی داستان Avengers را منحصر به فرد و متفاوت از داستان Spider-Man یا حتی The Defenders می‌سازد؟” به نوعی ما از تمامی داستان‌سرایی‌های عالی صنعت بازی‌سازی درس‌هایی آموخته‌ایم.

شخصیت‌هایی نظیر Spider-Man ،Avengers ،Guardians of the Galaxy و The Defenders وجود دارند که از آگاهی و محبوبیت ذاتی خود و طرفداران بهره می‌برند و ما می‌خواهیم که آن‌ها را ارائه دهیم.