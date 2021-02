بازی اکشن نظامی امریکایی شش روز در فلوجه دوباره معرفی شد

حدود ۱۲ سال از معرفی اولیه‌ی بازی Six Days in Fallujah یا به فارسی «شش روز در فلوجه» و همچنین متوقف شدن ساخت آن سپری‌ شده، اما این بازی اکنون دوباره توسط استودیو و ناشر جدیدی احیا شده است. اثری که قطعاً عرضه‌ی آن می‌تواند با حواشی بسیار زیادی روبه‌رو شود.

بازی «شش روز در فلوجه» یک بازی تیراندازی نظامی تاکتیکی اول‌شخص است که بر اساس نبرد دوم فلوجه عراق در سال ۲۰۰۴ میلادی ساخته شده است. این بازی در ابتدا در سال ۲۰۰۹ توسط استودیو Atomic Games معرفی شد و قرار بود شرکت کونامی آن را منتشر کند اما پس از حواشی و اعتراضات اتفاق افتاده پیرامون بازی و موضوعش، کونامی از تصمیم خود مبنی بر انتشار بازی صرف‌نظر و کناره‌گیری خود را اعلام کرد. حال، مدت‌ها پس از آن حواشی، این بازی قرار است توسط افراد جدیدی ساخته و منتشر شود. بازی «شش روز در فلوجه» را استودیو Highwire Games تولید خواهد کرد و شرکت Victura هم آن را به‌عنوان ناشر منتشر می‌کند.

استودیوی سازنده‌ی بازی تشکیل‌شده از بعضی از افراد با تجربه و قدیمی تیم‌های سازنده‌ی سری بازی‌های هیلو و دستینی است. طبق اعلام توسعه‌دهندگان بازی، این اثر قرار است در سال ۲۰۲۱ برای کنسول‌ها و همین‌طور از طریق استیم برای کامپیوترهای شخصی منتشر شود. البته، به‌صورت دقیق اعلام نشده که بازی برای چه کنسول‌هایی عرضه خواهد شد.

نبرد اول و دوم فلوجه یکی از سهمگین‌ترین و دشوارترین وقایع جنگ‌ آمریکا با عراق است که تلفات بسیاری را به هر دو طرف و به‌صورت کلی به این منطقه وارد کرد. جنگی که آمریکا آن را به‌صورت کلی به‌منظور تسلط بیشتر در منطقه و در اختیار گرفتن منابع آن طراحی کرد. برای ساخت بازی Six Days in Fallujah سازندگان اعلام کرده‌اند که با بیش از ۱۰۰ نفر شامل سربازان عادی یا نیروی دریایی آمریکا و همچنین شهروندان عراقی گفتگو شده و از خاطرات و تجربیات آن‌ها در زمان نبرد دوم فلوجه استفاده شده است.

اگرچه سازندگان این وعده را داده‌اند که بازی را طبق واقعیت و از دید هر دو طرف یعنی آمریکایی‌ها و عراقی‌ها را روایت می‌کنند اما حقیقت این است که تجربه و سابقه نشان داده که پرداختن چنین موضوع مهم و حساسی از سوی یک استودیو آمریکایی همواره با سمت‌وسوی دیدگاه آمریکایی است و از هم نشئت می‌گیرد.

روایت ناصحیح یا تحریف در چنین وقایعی به‌وضوح در آثار گوناگون مدیوم‌های مختلف دیده می‌شود. کارگردان‌های بزرگ سینما هم در برخی از آثار انتقادی و جنگی خود نتوانسته‌اند منافع آمریکا را نادیده بگیرند. حتی ایده‌ی اصلی بازی هم از سوی یکی از گروهبان‌های آمریکایی حاضر در جنگ گرفته شده است. با توجه به حساسیت این واقعه‌ی تاریخی و اثرات آن، طبیعی است که اینجا هم شاهد چنین چیزی باشیم و روایتی مبتنی بر واقعیت را شاهد نباشیم.

ادی گارسیا، یکی از گروهبان‌های نیروی دریایی آمریکا که در نبرد فلوجه مجروح شد و ایده‌ی اصلی بازی شش روز در فلوجه را او در سال ۲۰۰۵ ارائه داده بود، درباره‌‌ی این بازی جدید می‌گوید:

گاهی تنها راه برای درک واقعیت، تجربه کردن آن است. جنگ پر از تردید و انتخاب‌های دشوار است که با نگاه کردن آثار تلویزیونی یا فیلم‌های سینمایی درک نخواهد شد. بازی‌های ویدیویی می‌توانند به ما کمک کنند که وقایع دنیای واقعی را به‌گونه‌ای که در رسانه‌های دیگر ممکن نیست، متوجه شویم.

اگرچه این حرف درباره‌ی تفاوت بازی‌های ویدیویی با دیگر رسانه‌ها به خاطر تعاملی بودن آن صحیح است اما به هر حال تجربه‌ی بازی‌های ویدیویی هم یک تجربه‌ی واقعی و مشابه آن نخواهد بود و فرسنگ‌ها با یک شبیه‌ساز نظامی جدی تفاوت دارد. به‌ویژه برای مقوله‌ای مانند جنگ که بسیاری اوقات در بازی‌های ویدیویی دارای نوعی سرگرمی است درحالی‌که در واقعیت مهیب و دل‌خراش است.

مدیرعامل شرکت Victura هم درباره‌ی معرفی این بازی می‌گوید:

دشوار است که از طریق انسان‌ها، کارها و مکان‌های غیرواقعی معنای درست و واقعی مبارزه و نبرد را درک کرد. این نسل در جنگ عراق فداکاری و شجاعت خود را به تاریخ نشان دادند. حال برای ما راه جدیدی را نشان داده‌اند که بتوانیم یکی از مهم‌ترین وقایع قرن را درک کنیم و آن را به تصویر بکشیم. وقت آن رسیده که این کلیشه‌ها درباره‌ی اینکه بازی‌های ویدیویی چه هستند، مقابله کنیم.

اظهارنظر ناشر بازی در مورد شجاعت، ایثار و فداکاری نیروهای آمریکایی خود گویای این نظر است که به احتمال زیاد نباید منتظر یک روایت کاملاً حقیقی باشیم، چرا که در تاریخ این نبردی افتخارآمیز برای طرفین نبوده بلکه جنگی بیهوده برای شروع تسلط آمریکا بر منطقه و منابع آن بوده است و در نبرد مهیب اول فلوجه فقط حدود ۶۰۰ شهروند غیرنظامی عراقی جان سپردند و این به غیر از تلفات زیاد نیروهای آمریکایی و عراقی است. سخت است که بتوان در چنین جنگی از افتخار و شجاعت و ایثار سخن گفت. البته، در نبرد دوم فلوجه که این بازی بر اساس آن ساخته شده است، تلفات غیرنظامی کمتر بوده اما دلیلش این بوده که در نبرد قبل بسیاری از مردم بازمانده مجبور شدند که شهر فلوجه که تا حد زیادی ویران‌شده بود را ترک کنند.

با وجود همه‌ی این‌ها، منتظر می‌مانیم تا ببینیم که نتیجه‌ی نهایی کار سازندگان این اثر چه خواهد شد. توسعه‌هندگان بازی وعده داده‌اند که به‌زودی اطلاعات جدیدی از این اثر منتشر خواهد شد.

