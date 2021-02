یکی از طرفداران بازی بلادبورن مدتی پیش یک دستکاری برای این بازی طراحی کرده بود. با استفاده از این دستکاری اجرای این بازی به شکل ۶۰ فریم ممکن می‌شود. این پچ تا به حال به شکل عمومی منتشر نشده بود اما حالا تمام دارندگان بازی بلادبورن می‌توانند آن را روی بازی خود اعمال کنند. البته پچ ۶۰ فریم بازی بلادبورن روی نسخه‌ی معمولی کنسول پلی‌استیشن ۴ کار نمی‌کند و برای بهره بردن از آن حداقل به کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو نیاز است.

بازی بلادبورن یکی از بهترین بازی‌های انحصاری کل تاریخ پلی‌استیشن به شمار می‌رود. این بازی در سال ۲۰۱۵ برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه شد و توانست با اضافه کردن ویژگی‌های جدید به فرمول بازی‌های دارک سولز در کنار داشتن دنیایی بی‌نظیر، ستایش‌های بسیاری دریافت کند. بازی بلادبورن گرافیکی دیدنی دارد و مبارزات آن در مقایسه با دارک سولز بسیار سریع‌تر هستند.

تجربه‌ی بازی‌هایی مانند بلادبورن که مبارزات سریع دارند به شکل ۳۰ فریم بر ثانیه چندان چشم‌نواز نیست و برای واکنش بهتر بازی‌کنان حداقل به نرخ فریمی برابر با ۶۰ فریم بر ثانیه نیاز است. مشکل کار این‌جاست که سخت‌افزار کنسول پایه‌ی پلی‌استیشن ۴ قدرت کافی برای نمایش دادن چنین گرافیکی به شکل ۶۰ فریم بر ثانیه را ندارد و حتی در اجرای بازی به شکل ۳۰ فریم بر ثانیه هم مشکل دارد.

یکی از کاربران کنسول پلی‌استیشن ۴ به نام «لنس مک‌دونالد» (Lance McDonald) که در دستکاری کردن بازی بلادبورن مهارت دارد، چند ماه پیش یک پچ به‌خصوص را برای این بازی طراحی کرد. با استفاده از این دستکاری، تجربه‌ی بازی به شکل ۶۰ فریم بر ثانیه ممکن می‌شود. البته ساخت این پچ بی‌دردسر نبوده.

فیزیک و تمام انیمیشن‌های بازی بلادبورن به فریم ریت این بازی گره خورده‌اند. در صورتی که این بازی را با استفاده از ابزار دیباگی که در خود بازی وجود دارد، به شکل ۶۰ فریم بر ثانیه اجرا کنید تمام اتفاقات بازی با سرعتی دو برابر رخ می‌دهند. جالب این‌جاست که استودیوی «فرام‌سافت‌ویر» (FromSoftware) پچ‌هایی برای نامحدود کردن نرخ فریم نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ بازی‌های دارک سولز ۳ و سکیرو منتشر کرده اما چنین چیزی برای بازی بلادبورن وجود ندارد. اثری که تنها از طریق کنسول پلی‌استیشن ۴ قابل‌بازی است.

تمام بازی‌های اخیر استودیوی فرام‌سافت‌ویر از یک موتور مشترک استفاده می‌کنند. با توجه به این موضوع، لنس مک‌دونالد با استفاده از کد‌های موجود در آپدیت‌های عرضه شده برای نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ بازی‌های دارک سولز ۳ و سکیرو و تغییر دادن این کدها، یک دستکاری خاص برای بازی بلادبورن ساخت. با استفاده از این دستکاری نامحدود کردن نرخ فریم بازی بلادبورن بدون ایجاد مشکل در سرعت بازی ممکن می‌شود.

البته این اتفاق تمام ماجرا نیست. قدرت کنسول پلی‌استیشن ۴ برای اجرای این بازی با نرخ فریم بالا کفایت نمی‌کند. برای حل این مشکل، این دستکاری وضوح تصویر بازی بلادبورن را به ۷۲۰p کاهش می‌دهد. با این تغییرات کنسول پلی‌استیشن ۴ می‌تواند بازی بلادبورن را با نرخ فریمی در حدود ۴۵ فریم بر ثانیه اجرا کند که کماکان کافی نیست. یادآوری می‌کنیم که بازی بلادبورن به خودی خود توانایی استفاده از قدرت اضافه‌ی کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو را ندارد و چه روی نسخه‌ی پایه‌ی این کنسول و چه روی نسخه‌ی پرو به یک شکل اجرا می‌شود.

کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو در حالت عادی تمام بازی‌ها را با قدرتی برابر با کنسول پلی‌استیشن ۴ پایه اجرا می‌کند و معمولا قسمتی از توان این کنسول بی‌استفاده می‌ماند. البته شرکت سونی برای کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو یک تنظیم خاص در نظر گرفته که با استفاده از آن، بازی‌ها اجازه‌ی استفاده‌ی بیش‌تری از سخت‌افزار قوی‌تر پلی‌استیشن ۴ پرو را پیدا می‌کنند.

با توجه به محدودیت سفت و سخت نسخه‌ی اصلی بازی بلادبورن که اجرای این بازی را فقط و فقط روی نرخ فریم ۳۰ فریم بر ثانیه ممکن می‌کرد، آزادسازی قدرت اضافه‌ی کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو هیچ فایده‌ای نداشت. اما حالا اگر پچ فریم‌ریت نامحدود بازی بلادبورن را روی این بازی نصب کرد، این بازی از قدرت اضافه‌ی کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو استفاده می‌کند و با وضوح تصویر ۷۲۰p و نرخ فریم ۶۰ فریم بر ثانیه اجرا می‌شود.

با وجود این که وضوح تصویر ۷۲۰p نمی‌تواند حق زیبایی محیط‌ها و هیولاهای بازی بلادبورن را به جا بیاورد اما تجربه‌ی این بازی به شکل ۶۰ فریم بر ثانیه به قدری جذاب است که می‌تواند این فداکاری را جبران کند. انیمیشن‌های ۶۰ فریم در بازی بلادبورن به قدری نرم و زیبا هستند که تجربه‌ی بازی را به طور کامل دگرگون می‌کنند و به بازی‌کنان اجازه می‌دهند که از این بازی بیش‌ترین لذت ممکن را ببرند.

البته احتمال دارد که بازی بلادبورن یک پچ رسمی برای اجرا روی کنسول پلی‌استیشن ۵ دریافت کند که فریم ریت‌های بالاتری را برای این بازی در دسترس قرار دهد. فعلا که چنین آپدیتی از سمت استودیوی فام‌سافت‌ویر برای بازی بلادبورن منتشر نشده. با توجه به قدرت شگفت‌انگیز کنسول پلی‌استیشن ۵ اصلا دور از ذهن نیست که بازی بلادبورن روی این کنسول با نرخ فریم‌های بسیار بالا مانند ۱۲۰ فریم بر ثانیه اجرا شود.

پچ ۶۰ فریم بر ثانیه‌ی بازی بلادبورن تا به حال در دست افراد محدودی قرار داشت اما حالا این پچ به شکل عمومی و رایگان منتشر شده. برای اعمال کردن این دستکاری روی بازی بلادبورن، علاوه بر کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو به روشی برای اجرای کد‌های غیررسمی روی این کنسول نیاز است.

این پچ به شکل اختصاصی برای کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو ساخته شده و سازنده‌ی آن برنامه‌ای برای ساخت یک دستکاری مشابه برای کنسول پلی‌استیشن ۵ ندارد. البته به گفته‌ی برخی از کسانی که این پچ را دریافت کرده‌اند استفاده از آن روی کنسول پلی‌استیشن ۵ کاملا ممکن است و این کنسول همانند پلی‌استیشن ۴ پرو بازی را با نرخ فریم ۶۰ فریم بر ثانیه اجرا می‌کند.

