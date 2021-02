حدود یک هفته از عرضه‌ی نسخه‌ی کامل بازی نیوه ۲ روی کامپیوترهای شخصی می‌گذرد. به لطف عمومی بودن آمار و ارقام کلی فروشگاه استیم مشخص شده که این بازی از شرکت کویی تکمو، رکورد بیش‌ترین تعداد بازی‌کنان هم‌زمان را میان تمام بازی‌های این شرکت که برای کامپیوترهای شخصی منتشر شده‌اند، دارد.

بازی نیوه ۲ داستان اتفاقات پیش از بازی اول را روایت می‌کند و همانند آن، مبارزاتی شبیه به بازی‌های سری دارک سولز دارد. البته در مقایسه با قسمت اول سری بازی‌های نیوه، قابلیت‌های جدیدی مانند تبدیل شدن به هیولا و ساخت شخصیت به بازی نیوه ۲ اضافه شده.

حدود یک سال از عرضه شدن بازی نیوه ۲ روی کنسول پلی‌استیشن ۴ می‌گذرد و این بازی نیز همانند قسمت اول، به همراه تمام محتوای اضافه‌ی موجود، در یک بسته‌ی کامل برای کامپیوتر‌های شخصی منتشر شده. این نسخه از بازی همانند تمام نسخه‌های کامپیوتری استاندارد امکانات گرافیکی بیش‌تری مانند وضوح تصویر بهتر و نرخ فریم بالاتر را نسبت به نسخه‌های کنسولی ارایه می‌دهد.

تریلر نسخه‌ی کامپیوتر Nioh 2

به لطف تبلیغات خوب شرکت کویی تکمو برای عرضه‌ی بازی نیوه ۲ روی کامپیوترهای شخصی، نسخه‌ی استیم این بازی از نظر حداکثر تعداد بازی‌کنان هم‌زمان به موفق‌ترین بازی ویدیویی کامپیوتری کل تاریخ این شرکت تبدیل شده. رکورد بیش‌ترین بازی‌کن‌های هم‌زمان بازی نیوه ۲ روی پلتفرم استیم به حدود ۴۱ هزار نفر رسیده که این عدد بهترین آمار بین تمامی بازی‌های شرکت کویی تکمو روی فروشگاه استیم یه حساب می‌آید.

رتبه‌ی دوم بازی‌های شرکت کویی تکمو از این نظر به بازی نیوه ۱ با رکورد حدود ۱۰ هزار بازی‌کن هم‌زمان می‌رسد. از دیگر بازی‌های بزرگ این شرکت که اخیرا روی پلتفرم استیم عرضه شده‌اند می‌توان به Dynasty Warriors 9 و Dead or Alive 6 اشاره کرد که رکورد بیش‌ترین بازی‌کن هم‌زمان این بازی‌ها، به ترتیب برابر با ۳.۵ و ۲ هزار بازی‌کن بوده.

جالب‌ترین قسمت ماجرا این است که بازی نیوه ۲ از نظرهای دیگر در مقایسه با بازی‌های دیگر این لیست اصلا بهترین جایگاه را ندارد. مثلا درصد رضایت بازی‌کنان پلتفرم استیم از بازی نیوه ۱ شرایط بهتری از بازی نیوه ۲ دارد. منابع مختلفی وجود دارند که آماری تقریبی از فروش بازی‌های فروشگاه استیم را اعلام می‌کنند. بر اساس این آمار، بازی نیوه ۲ کم‌تر از ده درصد بازی نیوه ۱ فروش داشته و از دو بازی دیگری که آن‌ها را با این بازی مقایسه کردیم فروشی به مراتب کم‌تر داشته. البته زمان زیادی از عرضه‌ی بازی نیوه ۲ نمی‌گذرد اما این آمار به ما می‌گویند که اگر از زوایای مختلف به بازی نیوه ۲ نگاه کنیم، برتری کامل وجود ندارد.

مشخصا فاکتورهای متفاوتی روی آمار بسیار عالی رکورد حداکثر بازی‌کنان بازی نیوه ۲ تاثیر دارند. از سمتی این بازی دومین قسمت از سری بازی‌های نیوه به شمار می‌رود و نه‌تنها میان بازی‌کنان شناخته‌شده‌تر است، بلکه قابلیت‌های بیش‌تری نسبت به بازی اول دارد. از سمت دیگر نباید تبلیغات مناسب شرکت کویی تکمو برای این بازی و محبوب شدن این بازی را روی سرویس استریم توییچ فراموش کنیم.

شاید این که در حال حاضر بازی نیوه ۲ در بازار بازی‌های سولز-مانند بی‌رقیب است اصلی‌ترین دلیل این توجه فراوان باشد. به هنگام عرضه‌ی قسمت اول بازی نیوه، بازی‌کنان طرفدار بازی‌های سولز-مانند هنوز مشغول تجربه‌ی بازی دارک سولز ۳ بودند و عرضه شدن این دو بازی در یک سال، بدون شک روی توجه دریافتی بازی نیوه ۱ موثر بوده. حالا هیچ بازی بزرگ سولز-مانند جدیدی در بازار وجود ندارد و بازی نیوه ۲ بدون هیچ رقیبی می‌فروشد.

نسخه‌ی کامل بازی نیوه ۲ حدود ده روز پیش برای پلی‌استیشن ۵ و کامپیوترهای شخصی منتشر شد. این بازی از طرف بازی‌کنان و منتقدان بازخورد نسبتا خوبی دریافت کرد. نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ این بازی مزایای بیش‌تری مانند صدای سه‌بعدی و قابلیت‌های مخصوص دسته‌ی دوال‌سنس را ارایه می‌دهد که می‌تواند تجربه‌ی بهتری را در مقایسه با نسخه‌ی کامپیوتری بازی نیوه ۲ خلق کند.

