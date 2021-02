دیگر عادت کرده‌ایم که هر چند مدت یک‌بار شاهد رکوردشکنی‌های GTA V در زمینه‌ی فروش بازی‌ها باشیم و نام آن را همواره در میان پرفروش‌ترین آثار ببینیم. جدیدترین آمار منتشر شده از فروش بازی GTA V هم از این قضیه مستثنا نیست و عملکرد تحسین‌برانگیز این بازی در بازار جهانی را نشان می‌دهد.

درحالی‌که همه‌ی طرفداران این بازی به‌شدت در انتظار کوچک‌ترین خبری از قسمت بعدی مجموعه بازی جی‌تی‌ای ۶ هستند، اما فروش جی‌تی‌ای ۵ ثابت می‌کند که هنوز این قسمت قادر است عطش طرفداران را حداقل به‌صورت مقطعی برطرف کند. با این آمار جدید، به‌راحتی متوجه خواهیم شد که چرا راک‌استار هیچ‌ عجله‌ای برای معرفی قسمت بعدی این مجموعه محبوب ندارد.

طبق این آمار جدید که به‌صورت رسمی از سوی شرکت تیک‌-تو اعلام شده است، اکنون فروش کلی بازی جی‌تی‌ای ۵ از مرز ۱۴۰ میلیون نسخه در سراسر جهان عبور کرده است. هرچند رسیدن به این رقم به‌تنهایی بسیار ارزشمند است، اما نکته‌ی جالب و تأمل‌برانگیز دیگری هم وجود دارد که شگفتی این آمار را بیش از پیش می‌سازد. درحالی‌که بیش از ۷ سال از عرضه‌ی این بازی سپری شده است، فروش GTA V در سال ۲۰۲۰ بیش از همه‌ی سال‌های گذشته – به‌جز سال ۲۰۱۳ – بوده است. فقط بازی در اولین سال عرضه‌ (سال ۲۰۱۳) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۳ و ایکس باکس ۳۶۰ توانسته بود فروش بیشتری را نسبت به امسال تجربه کند. این در حالی است که قرار است نسخه‌ی بهبود‌یافته‌ی بازی در سال ۲۰۲۱ برای کنسول‌های نسل نهمی هم عرضه شود که این قضیه قطعاً می‌تواند دوباره باعث افزایش فروش اثر شود.

به‌جرئت می‌توان گفت که فروش بالا و همیشگی بازی در سال‌های اخیر و به‌ویژه در ۲۰۲۰ بیش از همه مدیون جی‌تی‌ای آنلاین است که همچنان توانسته بسیاری از طرفداران این بازی را با دنیای خود مشغول کند. سهم بازی کردن جی‌تی‌ای آنلاین در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل ۲۸ درصد افزایش داشته است. استراوس زلنیک، مدیر تیک‌-تو، درباره‌ی این موضوع بیان کرده است:

در تاریخ صنعت سرگرمی، شاید هیچ تجربه‌ای وجود نداشته باشد که بیشتر از مجموعه‌ بازی جی‌تی‌ای «راک‌استار گیمز»‌ مورد علاقه، پرهزینه، تحسین‌شده و موفق باشد.

اگر بخواهیم پرفروش‌ترین بازی‌های تاریخ را نگاه کنیم، فقط بازی ماینکرفت با فروش ۲۰۰ میلیون نسخه‌ای در همه‌ی پلتفرم‌ها از بازی جی‌تی‌ای ۵ عملکرد بهتری داشته است وگرنه هیچ بازی ویدیویی دیگری به‌اندازه‌ی آن فروش نداشته است. البته، همان‌طور که گفته شد، قرار است نسخه‌ی نسل بعدی جی‌تی‌ای ۵ در سال ۲۰۲۱ برای پلی‌استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس/ اس منتشر شود. به نظر شما پس از عرضه برای کنسول‌های نسل نهمی، فروش GTA V به چه رقمی خواهد رسید؟

بر کسی پوشیده نیست که راک‌استار هم‌اکنون روی بازی جی‌تی‌ای ۶ کار می‌کند اما هنوز کسی نمی‌داند که این بازی قرار است در چه تاریخی معرفی یا عرضه شود. هرچند شایعه‌ها و حدس و گمان‌های زیادی در این مدت وجود داشته است اما برای اطمینان باید منتظر معرفی رسمی از سوی راک‌استار باشیم.

