اگرچه مدت زیادی از عرضه‌ی جدیدترین قسمت از مجموعه بازی پرطرفدار کال آو دیوتی سپری نشده است اما بازی Call of Duty: Black Ops Cold War توانسته فروش خیره‌کننده‌ای را تجربه کند و به همین زودی خودش را در میان بهترین فروش‌های تاریخ آمریکا قرار دهد.

مت پیسکاتلا، تحلیلگر معروف NPD Group که به بررسی و تحلیل آمار فروش بازی‌ها و سخت‌افزارهای مختلف در آمریکا می‌پردازد، به‌تازگی و با تحلیل فروش بازی‌ها در ماه ژانویه اعلام کرده است که بازی Call of Duty: Black Ops Cold War توانسته به یکی از پرفروش‌ترین بازی‌های تاریخ آمریکا تبدیل شود. در واقع، فروش خیره‌کننده‌ی این بازی در چند ماه اخیر، باعث شده تا این اثر به فهرست ۲۰ بازی پرفروش آمریکا وارد شود.

با توجه به محبوبیت عظیم این مجموعه بازی و فروش بالای همیشگی کال آو دیوتی در سال‌ها اخیر، طبیعی است که بتوانیم این انتظار را داشته باشیم که جدیدترین قسمت این مجموعه هم فروش بالایی را تجربه کند. با این وجود، نتایج به ‌دست آمده از فروش Call of Duty: Black Ops Cold War فراتر از انتظارات بوده است. اگر به خاطر بیاوریم که این بازی در نوامبر ۲۰۲۰ یعنی حدود ۳ یا ۴ ماه پیش عرضه شده است، بیش از پیش به شگفت‌انگیز بودن این آمار پی خواهیم برد. هرچند این بازی در حال حاضر در رتبه‌ی بیستم این فهرست قرار دارد اما از آنجایی که فقط مدت کمی از عرضه‌ی آن سپری شده، می‌توان به‌راحتی انتظار داشت که در آینده حتی عملکرد خود را بهتر هم کند.

طبق گفته‌ی پیسکاتلا، این اثر فقط حدود ۲ ماه زمان نیاز داشت که به پرفروش‌ترین بازی ویدیویی سال ۲۰۲۰ در آمریکا تبدیل شود که این قضیه به‌وضوح علاقه‌ی شدید گیمرهای آمریکایی را به سری کال آو دیوتی نشان می‌دهد. البته، این نکته را باید ذکر کرد که نینتندو آمار فروش دیجیتالی بازی Animal Crossing: New Horizons را در اختیار NPD Group قرار نداده است. به احتمال زیاد، با احتساب آمار فروش دیجیتالی انیمال کراسینگ، اثر موفق و محبوب نینتندو لقب پرفروش‌ترین بازی سال ۲۰۲۰ آمریکا را از آن خود می‌کرد. نکته‌ی دیگر هم این است که این آمار بر اساس فروش دلاری بازی‌ها بوده است و دقیقاً مشخص نیست که نرخ تورم چگونه محاسبه شده است.

Call of Duty: Black Ops Cold War رسما رونمایی شد؛ تریلر نخست بازی را ببینید

می‌توانیم بگوییم که یکی از دلایل فروش فوق‌العاده‌ی Black Ops Cold War به احتمال بالا به این خاطر بوده است که در این چند ماه اخیر بازی رایگان و محبوب «کال آو دیوتی وارزون» هم با این اثر گره‌ خورده است. در ماه دسامبر ۲۰۲۰، بخش‌ چندنفره‌ی این دو بازی به‌نوعی با هم ادغام شد و بعضی از نقشه‌ها و تجهیزات بین آن‌ها به اشتراک گذاشته شد. این یعنی ممکن است برخی از طرفداران این مجموعه برای تقویت کردن محتوای خود در «کال آو دیوتی وارزون»، به سراغ Black Ops Cold War رفته باشند.

می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قسمت جدید کال آو دیوتی همچون هر سال در پاییز ۲۰۲۱ منتشر شود. حال پرسش اینجاست که آیا قسمت جدید این مجموعه قادر خواهد بود رکورد Call of Duty: Black Ops Cold War را پشت سر بگذارد؟ از آنجایی که اکتیویژن به‌تازگی اعلام کرده جامعه‌ی کاربری مجموعه‌ی کال آو دیوتی در شروع ۲۰۲۱ بیش از شروع هر سال دیگری بوده است، این احتمال دور از دسترس و بعید نیست.

