استودیوی ۴A Games جزییات نسخه‌ی نسل جدید بازی Metro Exodus را اعلام کرده. این نسخه با استفاده از قدرت اضافه‌ی کنسول‌های پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس و اس این بازی را با کیفیت بالاتر و با قابلیت‌های بیش‌تری مانند فناوری رهگیری پرتو اجرا می‌کند. همچنین نسخه‌ی ویژه‌ی جدیدی از این بازی برای بازی‌کنان پلتفرم کامپیوترهای شخصی معرفی شده که گرافیک بهتری در مقایسه با نسخه‌ی اصلی دارد. ارتقا به نسخه‌ی بهبود یافته‌ی بازی Metro Exodus برای تمام دارندگان این بازی رایگان است و این نسخه در سال میلادی جاری منتشر خواهد شد.

سری بازی‌های مترو از روی مجموعه کتابی روسی، به همین نام ساخته‌شده‌اند. این بازی‌ها با دنیا‌سازی دیدنی خود، روسیه‌ای آخرالزمانی و نابودشده تحت تاثیر نبردهای اتمی را نشان می‌دهند که یکی از زیبا و در عین حال تاریک‌ترین دنیاهای موجود در بازی‌های ویدیویی به شمار می‌رود.

تا به حال سه بازی مترو ساخته شده که هر کدام از آن‌ها در دوره‌ی خود یکی از بهترین گرافیک‌های موجود را به نمایش گذاشته‌اند. جدیدترین قسمت این سری Metro Exodus نام دارد و در سال ۲۰۱۹ عرضه شده. همانند تمام بازی‌های این سری، این بازی هم در میان آثار هم‌عصر خود از پیشگامان عرصه‌ی گرافیک واقع‌گرایانه به شمار می‌رود. در نسخه‌ی کامپیوتری بازی Metro Exodus از انواع تکنیک‌های گرافیکی پیشرفته از جمله رهگیری پرتو استفاده شده. البته نسخه‌ی کنسولی نسل هشتم این بازی به دلیل قدرت کم‌تر کنسول‌های مقصد، از چنین تکنیک‌هایی بی‌بهره ماند.

حالا استودیوی سازنده‌ی این بازی تصمیم گرفته تا نسخه‌ی ارتقایافته‌ی این بازی را برای کنسول‌های نسل نهم عرضه کند. این نسخه از بازی Metro Exodus با وضوح تصویر ۴K، نرخ فریم ۶۰ فریم بر ثانیه و به همراه فناوری رهگیری پرتو اجرا می‌شود. البته خبری از بازتاب‌های رهگیری پرتو که محاسبات بسیار سنگینی دارند نیست. در ساخت نسخه‌ی ارتقا یافته‌ی کنسولی بازی Metro Exodus از فناوری رهگیری پرتو فقط برای بهبود کیفیت نورپردازی محیط‌های این بازی استفاده شده. کنسول ایکس‌باکس سری اس که سخت‌افزار ضعیف‌تری دارد به جای وضوح تصویر ۴K این بازی را به شکل فول اچ‌دی اما با تمام بهبود‌های نسخه‌ی دیگر و نرخ فریم ۶۰ فریم بر ثانیه اجرا می‌کند.

با وجود قدرت بالای کنسول‌های پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس می‌دانیم این کنسول‌ها به شکل عادی توان اجرای بازی‌هایی که از فناوری رهگیری پرتو استفاده می‌کنند را با وضوح تصویر ۴K و نرخ فریم ۶۰ فریم بر ثانیه ندارند. سازندگان این بازی برای رسیدن به چنین هدفی از فناوری ساخت تصویر جدید شرکت AMD استفاده کرده‌اند. با استفاده از این فناوری تصاویر بازی با وضوح تصویر پایین‌تری مانند فول اچ‌دی خروجی گرفته می‌شوند و با الگوریتم‌های پیشرفته‌ی بازسازی تصویر به تصاویری با وضوح بالاتر تبدیل می‌شوند.

همچنین در این نسخه از بازی Metro Exodus از فناوری «سایه‌زنی متغیر» (Variable Shading) استفاد شده. این فناوری مشخص می‌کند که کدام قسمت‌ها از تصاویر اهمیت کم‌تری دارند. از طریق رندر گرفتن از این قسمت‌ها با کیفیتی پایین‌تر، در استفاده از قدرت پردازنده‌ی گرافیکی صرفه‌جویی می‌شود.

البته بازی‌کنان پلتفرم کامپیوترهای شخصی نیز از این ارتقاها بی‌نصیب نمانده‌اند. قرار است نسخه‌ی جدید از این بازی تحت عنوان Metro Exodus PC Enhanced Edition منتشر شود. این نسخه‌ی بهبود یافته حتی بازتاب‌های پردازش شده با رهگیری پرتو که نه در نسخه‌ی کامپیوتری اصلی و نه در نسخه‌ی کنسولی نسل نهم پیدا می‌شود را در خود دارد. همچنین در این نسخه از بازی از نسل دوم فناوری ‌DLSS استفاده شده که با آن می‌توان به شکل خارق‌العاده‌ای بازده محاسبات را بالا برد و حتی کیفیت تصویر بهتری تحویل گرفت.

چه نسخه‌ی کنسولی نسل هشتم و چه نسخه‌ی ارتقا یافته‌ی کامپیوتری بازی Metro Exodus بافت‌های ارتقا یافته‌ی ۴K در خود دارند. همچنین امکان تغییر بزرگی زاویه‌ی (FOV) دید تمام نسخه‌های جدید این بازی در تمام پلتفرم‌ها ممکن خواهد بود. نسخه‌ی جدید بازی Metro Exodus بهبود‌ها و پرداخت‌های دیگری هم خواهد داشت که جزییات آن‌ها مشخص نشده.

دو قسمت قبلی سری بازی‌های مترو علاوه بر ویندوز روی سیستم‌عامل‌های مک و لینوکس نیز منتشر شده بودند. استودیوی ۴A Games اعلام کرده که نسخه‌ی مک این بازی در ماه مارس میلادی (اواخر اسفند) عرضه می‌شود. نسخه‌ی لینوکسی این بازی هم مدتی بعد از نسخه‌ی مک منتشر خواهد شد. البته نسخه‌ی PC Enhanced Edition بازی Metro Exodus قرار نیست روی این سیستم‌عامل‌ها عرضه شود. حتی نسخه‌ی اصلی که منتشر می‌شود از نسخه‌ی ویندوزی محدودتر خواهد بود. قابلیت‌های ویژه‌ی شرکت اینویدیا مانند فناوری رهگیری پرتو به شکل انحصاری از طریق پلتفرم ویندوز قابل‌دسترسی هستند و اجرای آن‌ها روی سیستم‌عامل‌های دیگر فعلا ممکن نیست.

تاریخ دقیقی برای عرضه‌ی نسخه‌ی بهبود یافته‌ی بازی Metro Exodus برای پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس و اس یا نسخه‌ی PC Enhanced Edition برای کامپیوترهای شخصی مشخص نشده. صرفا بیان شده این نسخه در سال ۲۰۲۱ منتشر می‌شود. تمام دارندگان نسخه‌ی اصلی بازی Metro Exodus می‌توانند نسخه‌ی ارتقایافته‌ی پلتفرم خود را به رایگان دریافت کنند. یعنی کسانی که این بازی را برای پلی‌استیشن ۴ یا ۵ خریداری کرده باشند به نسخه‌ی بهبودیافته‌ی بازی فقط برای پلی‌استیشن ۵ دسترسی خواهند داشت. این موضوع برای فروشگاه‌های کامپیوتری هم صدق می‌کند و کسانی که نسخه‌ی پایه‌ی Metro Exodus را از استیم خریداری کرده‌اند می‌توانند نسخه‌ی PC Enhanced Edition را فقط از طریق استیم دریافت کنند.

منبع: وب‌سایت ۴A Games

The post نسخه‌ی بهبود یافته‌ی Metro Exodus به کنسول‌های نسل نهم و کامپیوتر می‌آید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala