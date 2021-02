شرکت اسکوئر انیکس به‌تازگی نمایش ۹ دقیقه‌‌ای جدیدی از گیم‌پلی نسخه‌ی بازسازی‌شده‌ی بازی NieR: Replicant منتشر کرده است. معرفی نسخه‌ی بازسازی به‌تنهایی توانسته بود مخاطبان این مجموعه را خشنود کند، با این حال، گیم‌پلی جدید منتشر شده از بازی نشان می‌دهد که انتظارات طرفداران بیهوده نبوده و توسعه‌دهندگان این نسخه بهبودهای زیادی را در ساختار گیم‌پلی اثر اعمال کرده‌اند.

نسخه‌ی بازسازی‌شده‌ی بازی NieR: Replicant که در مراسم سالگرد ۱۰ سالگی این مجموعه در سال پیش با نام کامل NieR: Replicant ver.1.22474487139… معرفی شد، قرار است در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ (۲۳ آوریل ۲۰۲۱) برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس وان و کامپیوترهای شخصی منتشر شود. نمایش جدید این نسخه ساختار کلی گیم‌پلی اثر را به ما نشان می‌دهد و جزییات جدید آن را معرفی می‌کند. این تریلر ۹ دقیقه‌ از گیم‌پلی جذاب بخش The Barren Temple از بازی اصلی را در برگرفته که در آن شاهد سیستم مبارزات جدید و دگرگون‌شده‌ی بازی هستیم. حتی بخشی از مبارزه با یکی از باس‌فایت‌های نسخه‌ی اصلی هم در این گیم‌پلی نمایش داده شده است.

بازسازی قسمت اول NieR برای کنسول‌ها و کامپیوتر رونمایی شد

ماجرای عرضه‌ی اولین قسمت از مجموعه‌ی Nier در نوع خود جالب است. بازی با نام NieR: Replicant در آوریل ۲۰۱۰ در ژاپن برای کنسول نسل هفتمی پلی‌استیشن ۳ منتشر شد. با این حال، نسخه‌ی غربی بازی که در همان ماه منتشر شد، با نام NieR: Gestalt برای ایکس باکس ۳۶۰ و پلی‌استیشن ۳ به انتشار رسید. اگرچه داستان کلی و ساختار هر دو اثر یکسان بودند، اما یک تفاوت در شخصیت‌ اصلی آن دیده می‌شد. در نسخه‌ی ژاپنی و اصلی (NieR: Replicant) بازیکن هدایت یک شخصیت جوان را بر عهده داشت درحالی‌که در نسخه‌ی غربی (NieR: Gestalt)، شخصیت اصلی یک مرد میانسال بود. از همین رو به احتمال زیاد اکثر افراد در سراسر جهان و حتی ایران که نسخه‌ی غربی این اثر را تجربه کرده‌اند، بازی را با قهرمان میانسالش به خاطر دارند. با این وجود، همان‌طور که از نام نسخه‌ی بازسازی‌شده مشخص است، این اثر بر اساس نسخه‌ی ژاپنی بازی ساخته شده است که در آن شاهد قهرمان جوانی هستیم که احتمالاً برای بسیاری تازه و نو است.

داستان این قسمت سال‌ها قبل از وقایع بازی «نیر اتوماتا» رخ می‌دهد. اگرچه داستان این دو بازی به‌صورت مستقیم به هم ارتباطی ندارد و دنباله‌ی هم نیستند، اما هر دو بازی در یک جهان رخ می‌دهند و در داستان‌ آن‌ها اشاره‌‌ها و وقایع مشترکی هم دیده می‌شود. بازی NieR: Replicant داستان جوانی را دنبال می‌کند که برای یافتن درمان بیماری خواهرش ماجرای بزرگ و عظیمی را شروع می‌کند که سرشار از اتفاقات شگفت‌انگیز و پرسش‌های مهم است. یکی از ویژگی‌های مهم این قسمت، شخصیت‌های آن است. علاوه بر شخصیت اصلی، شخصیت‌های مهمی از جمله گریمور وایس (Grimoire Weiss)، کاینه و امیل در مسیر داستان اصلی بازی نقش کلیدی و مهمی را ایفا خواهند کرد.

توسعه‌دهندگان این نسخه در زمان معرفی بازی وعده دادند که دیالوگ شخصیت‌ها و همچنین موسیقی دوباره از ابتدا ضبط خواهد شد و برای این کار هم به سراغ هنرمندان نسخه‌ی اصلی خواهند رفت. با انتشار این تریلر، می‌توانیم بگوییم که وعده‌ی آن‌ها کاملاً صحیح بوده است. لورا بیلی و لیام اوبراین دوباره بازگشته‌اند تا همچون نسخه‌ی اول نقش‌آفرینی فوق‌العاده‌ی خود در نقش دو شخصیت «کاینه» و « گریمور وایس» را تکرار کنند. موسیقی‌های متن بازی هم که نزد طرفداران بسیار محبوبیت دارد، دوباره ضبط شده‌اند. علاوه بر آن، طبق گفته‌ها شاهد دیالوگ‌های جدید داستانی خواهیم بود و البته به‌صورت مشخص از نظر بصری هم بازی پیشرفت قابل‌توجهی داشته است. از آنجایی که این نسخه یک ریمیک نیست، چنین تغییراتی آن را ارزشمند‌تر می‌سازد.

در کنار این بهبودها، شاید مهم‌ترین ویژگی این نسخه تغییرات ایجاد شده در سیستم مبارزات آن باشد. بخش زیادی از انتقادهایی که به نسخه‌ی اصلی این بازی انجام می‌شد، به خاطر گیم‌پلی و مبارزات آن بوده است که در نسخه‌ی فعلی گیم‌پلی بازی NieR: Replicant به‌صورت کلی در جهت مثبتی دگرگون شده است. اگر به گیم‌پلی منتشرشده از بازی نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که مبارزات بازی شباهت زیادی به بازی «نیر اتوماتا» پیدا کرده‌اند. با این تغییرات، استودیو Toylogic سعی کرده ساخته‌ی قدیمی «یوکو تارو» (خالق سری بازی نیر) را در قالبی مدرن‌تر به مخاطبان ارائه کند.

