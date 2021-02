پس از اینکه مایکروسافت بسیاری از تمرکز خود را روی سرویس گیم‌پس گذاشت، حدس می‌زدیم که پس از آن، به احتمال زیاد اولویت مایکروسافت گسترش و بهبود سرویس ابری ایکس‌کلاود خواهد بود. حدس و گمان‌مان بیهوده نبوده و مایکروسافت اکنون توجه خود را به این سرویس بیشتر کرده است.

مایکروسافت آزمایش سرویس ایکس‌‌کلاود را در مرورگرهای اینترنتی آغاز کرده است. منابع آشنا و نزدیک به ایکس باکس به سایت The Verge اعلام کرده‌اند که کارمندان مایکروسافت در حال امتحان کردن نسخه‌ی مخصوص مرورگرهای اینترنتی ایکس‌کلاود برای پیش‌نمایش عمومی هستند. این سرویس به بازیکنان ایکس‌ باکس این فرصت را می‌دهد که از طریق مرورگر خود ایکس کلاود را در دستگاه‌هایی مثل «آیفون» یا «آیپد» شرکت اپل باز کنند.

همان‌گونه که ایکس‌کلاود هم‌اکنون روی تبلت‌ها و گوشی‌های اندرویدی قابل‌اجرا است، نسخه‌ی مرورگرهای اینترنتی این سرویس هم دارای یک لانچر است که با آن می‌توانید بازی‌های پیشنهادی را مشاهده کنید، آثاری که اخیراً تجربه کرده‌اید را ادامه دهید و به‌ همه‌ی بازی‌های سرویس «ایکس‌باکس گیم‌پس آلتیمیت» از طریق این سرویس ابری دسترسی داشته باشید. وقتی شما یک بازی را از این طریق انتخاب کنید، آن اثر به‌صورت «تمام صفحه» اجرا خواهد شد و شما فقط به یک کنترلر ایکس‌باکس نیاز دارید تا بتوانید آن را از طریق مرورگر تجربه کنید. در حال حاضر به‌صورت دقیق مشخص نشده که نسخه‌ی مرورگرهای اینترنتی ایکس‌کلاود بازی‌ها را با چه رزولوشنی استریم خواهد کرد. البته این را می‌دانیم که این سرویس در حال حاضر از زیرساخت‌های ایکس باکس وان اس استفاده می‌کند و به همین خاطر تجربه‌ی کامل ۴K در حال حاضر ممکن نیست تا اینکه در آینده آن‌ها از زیرساخت‌های ایکس باکس سری ایکس برای این فناوری استفاده کنند.

مایکروسافت قصد دارد که نسخه‌ی ویژه‌ی مرورگرهای ایکس‌کلاود را برای کامپیوترهای شخصی از طریق برنامه ایکس‌ باکس در ویندوز ۱۰ مهیا کند تا کاربران بتوانند از این طریق به‌راحتی از این سرویس استفاده کنند. در حال حاضر، این نسخه فقط در مرورگرهایی نظیر «گوگل کروم» و «مایکروسافت ادج» در دسترس خواهد بود. طبق این اطلاعات، مایکروسافت قصد دارد در فصل بهار نمایشی را از این سرویس برای مخاطبان تدارک ببیند. آزمایش‌های داخلی فعلی مایکروسافت نشان می‌دهد که به احتمال زیاد به وقوع این قضیه نزدیک هستیم و احتمالاً به‌زودی شاهد آن خواهیم بود.

اهمیت بزرگ نسخه‌ی وابسته به مرورگرهای اینترنتی این سرویس جایی مشخص می‌شود که از طریق آن کاربران می‌توانند بازی‌های ایکس باکس را در سخت‌افزارهای با سیستم‌عامل «آی‌اواس» اجرا کنند. چندین ماه پیش که مایکروسافت حالت بتای سرویس ایکس کلاود را برای گوشی‌های اندرویدی در دسترس گذاشت، شرکت اپل محدودیت‌هایی را برای سرویس‌های ابری تعیین کرد که به همین خاطر مایکروسافت قادر نبود تا نسخه‌ی بتای ایکس‌کلاود را در «آیفون» یا «آیپد» اجرا کند. اکنون وقتی که قابلیت‌ اجرای سرویس ایکس‌کلاود در مرورگرهای اینترنتی به‌صورت عمومی فراهم شود، طرفداران می‌توانند این سرویس را بدون مشکل در آیفون و آیپد هم استفاده کنند. فقط برای آن به یک اینترنت خوب، یک کنترلر ایکس باکس و اشتراک ایکس باکس گیم‌پس نیاز دارید.

