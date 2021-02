شرکت انویدیا افزونه‌ی جدیدی برای موتور بازی‌سازی آنریل منتشر کرده که با استفاده از آن می‌توان فناوری DLSS را به بازی‌های ساخته شده با استفاده از این موتور اضافه کرد. این افزونه رایگان است و عرضه‌ی آن امتیاز بسیار بزرگی برای دارندگان دو سری اخیر کارت گرافیک‌های شرکت انویدیا است.

شرکت انویدیا با عرضه‌ی سری ۲۰ کارت گرافیک‌های جی‌فورس، قابلیت‌های سخت‌افزاری جدیدی را به کارت‌های گرافیک خود اضافه کرد. کارت گرافیک‌های سری ۲۰ دو نوع هسته‌ی پردازشی جدید در خود دارند. نوع اول هسته‌های RT هستند که برای انجام محاسبات مربوط به فناوری رهگیری پرتو ساخته شده‌اند و می‌توانند نورپردازی بازی‌ها را به سطح بسیار بالایی ارتقا دهند. هسته‌های پردازشی Tensor قابلیت سخت‌افزاری جدید دیگری بودند که به کارت گرافیک‌های سری ۲۰ شرکت انویدیا اضافه شدند. این هسته‌ها توان انجام پردازش‌های مرتبط با هوش مصنوعی را دارند. هسته‌های RT و Tensor در کارت گرافیک‌های سری ۳۰ این شرکت نیز موجود هستند و در مقایسه با نسل قبلی قدرت بسیار بیش‌تری دارند.

شرکت انویدیا به هنگام عرضه‌ی کارت‌های سری ۲۰، روش جدیدی برای بهبود وضوح کیفیت تصاویر (Anti Aliasing) به نام DLSS را معرفی کرد. فناوری DLSS از طریق هوش مصنوعی و با استفاده از هسته‌های Tensor کارت گرافیک‌های جی‌فورس، کیفیت تصاویر را به شکل خارق‌العاده‌ای بالا می‌برد. البته روند اصلی استفاده از این فناوری خروجی گرفتن از تصاویر با وضوح پایین‌تر و افزایش وضوح آن است.

برای مثال کارت گرافیک به جای خروجی گرفتن از تصاویر به شکل ۴K، آن‌ها را با کیفیت فول اچ‌دی رندر می‌کند و با استفاده از فناوری DLSS وضوح را به گونه‌ای بالا می‌برد که حاصل نهایی شبیه به تصویر ۴K باشد. مشخصا خروجی گرفتن از تصاویر با وضوح تصویر فول اچ‌دی به مراتب سریع‌تر از کیفیت ۴K است. همچنین هسته‌های RT که مسئولیت انجام پردازش‌های DLSS را دارند از هسته‌ی مرکزی خود کارت گرافیک جدا هستند و باعث می‌شوند به هنگام استفاده از DLSS هسته‌ی اصلی کارت گرافیک مشغول نشود. به این شکل با استفاده از فناوری DLSS می‌تواند سنگینی محاسبات تحمیل شده به هسته‌ی اصلی کارت گرافیک را به شکل چشم‌گیری کاهش داد و نرخ فریم‌های بسیار بهتری ایجاد کرد.

البته نسل اول فناوری DLSS که به همراه کارت گرافیک‌های جی‌فورس سری ۲۰ معرفی شد چندان کارآمد نبود. با آمدن سری ۳۰ کارت گرافیک‌های شرکت انویدیا، فناوری DLSS 2.0 معرفی شد که با نسل اول این فناوری غیرقابل مقایسه است. کیفیت تصاویر تولیدی با استفاده از DLSS 2.0 به قدری بالا رفته که این تکنیک برخی مواقع حتی نتایجی بهتر از تصاویر ساخته شده با وضوح اصلی تولید می‌کند. در کنار کیفیت بهتر، DLSS 2.0 گاهی اوقات حتی نرخ فریمی بیش‌تر از دوبرابر حالت عادی را ارایه می‌دهد. در حال حاضر استفاده از این فناوری نه تنها نرخ فریم بازی‌ها را بالا می‌برد، بلکه کیفیت بهتری نیز ارایه می‌دهد.

متاسفانه به دلیل انحصاری بود فناوری DLSS در دست شرکت اینویدیا، بازی‌های کمی وجود دارند که از این تکنیک استفاده می‌کنند. اما حالا شرکت انویدیا افزونه‌ی رایگان جدیدی برای موتور بازی‌سازی آنریل منتشر کرده که با اضافه کردن آن به این موتور، می‌توان بدون دردسر بازی‌های ساخته شده با موتور آنریل را به DLSS مجهز کرد. با وجود این که نسخه‌ی DLSS موجود در صفحه‌ی این افزونه به شکل مستقیم مشخص نشده اما در توضیحات آن به امکان انتخاب میان حالت‌های مختلف اشاره شده.

امکان انتخاب حالت تنها در نسل دوم فناوری DLSS ممکن است و با توجه به این موضوع می‌توان متوجه شد که شرکت انویدیا DLSS 2.0 را برای بازی‌سازان موتور آنریل منتشر کرده. در تنظیمات بازی‌هایی که از DLSS 2.0 استفاده می‌کنند می‌توان مشخص کرد که اولویت بازی‌کن بازده بهتر است یا کیفیت بهتر.

حالا که استفاده از فناوری DLSS روی موتور بازی‌سازی آنریل انجین برای همگان ممکن شده، به مرور زمان تعداد بازی‌هایی بسیار بیش‌تری که از DLSS استفاده می‌کنند را خواهیم دید. این موضوع می‌تواند دلیل محکمی برای خرید کارت‌های نسل جدید شرکت انویدیا باشد. البته شرکت ای‌ام‌دی هم روشی شبیه به DLSS را معرفی کرده که هنوز کارایی آن را ندیده‌ایم و فعلا توان مقایسه‌ کردن این دو را نداریم.

