برخی از بازی‌های ویدیویی تاریخی وجود دارند که به لطف وسواس بسیار بالای سازنده‌های آن‌ها برای به تصویر کشیدن گذشته، همانند سفر در زمان عمل می‌کنند. یکی از استادان تاریخ دانشگاه تنسی قصد دارد تا از بازی‌های سری رد دد ریدمپشن به عنوان منبع برای آموزش تاریخ استفاده کند.

بازی‌های رد دد ریدمپشن،‌ مخصوصا قسمت دوم این سری، واقع‌گرایی را به مرحله‌ی جدیدی رسانده‌اند. این بازی‌ها که در غرب وحشی قرار دارند بازی‌کن را به سفری پرمخاطره می‌برند که تا مدت‌ها در یاد می‌ماند. به جرات می‌گوییم در تمام تاریخ بازی‌های ویدیویی هیچ اثری در مقایس بازی رد دد ریدمپشن ۲ وجود ندارد که چنین توجهی به واقع‌گرایی و جزییات داشته باشد. شرکت راک‌استار که استاد ساختن بازی‌های عظیم و پرجزییات است این توجه به واقع‌گرایی را در داستان و دنیای بازی هم رعایت و یکی از دقیق‌ترین بازی‌های تاریخی موجود را خلق کرده.

«تور السون» (Tore Olsson)، یکی از استادان دانشگاه ایالت تنسی آمریکا اعلام کرده که کلاسی برای بررسی تاریخ در نظر دارد. در این کلاس از بازی‌های سری رد دد ریدمپشن به عنوان منبع تاریخی استفاده می‌شود. عنوان این کلاس «رد دد آمریکا» (Red Dead America) است و در آن تاریخ دورانی از کشور آمریکا که بازی‌های رد دد ریدمپشن در آن‌ جریان دارند، یعنی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بررسی خواهد شد.

اولسون رشته توییتی منتشر کرده که در آن اقرار می‌کند که با وجود این که بازی‌های ویدیویی معمولا از نظر تاریخی کاملا دقیق نیستند اما بازی‌های سری رد دد ریدمپشن برخی از وقایع تاریخی را به مهارت به نمایش می‌کشند. در این رشته توییت، موضوعاتی اصلی که در این کلاس تاریخی بحث خواهند شد مشخص شده. از این موضوعات می‌توان به پیشرفت انحصارطلبی اقتصادی به لطف قدرتمند شدن شرکت‌ها با ساخت راه‌آهن، نابرابری‌های شدید اقتصادی در دوران طلایی کشور آمریکا، تبعیض نژادی در دوران «جیم کراو» (Jim Crow) و ضعف حقوق زنان اشاره کرد.

به گفته‌ی اولسون برای شرکت در این کلاس اگرچه تجربه کردن بازی‌های سری رد دد ریدمپشن می‌تواند کمک‌کننده باشد اما واجب نیست. این کلاس قرار است در ماه آگوست (مهر ماه سال آینده) برگزار شود. در مورد پخش شدن این کلاس به صورت اینترنتی صحبتی نشده اما امیدواریم این اتفاق رخ دهد تا افرادی مانند ما که توانایی حضور نداریم هم از کلاس «رد دد آمریکا» لذت ببریم.

منبع: GameSpot

