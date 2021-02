چندی پیش به‌صورت ناگهانی اعلام شد که « کئیچیرو تویاما» از استودیو ژاپنی سونی جدا شده و استودیو مستقل Bokeh Game را تأسیس کرده است. اکنون آن‌ها یک ویدیو ۹ دقیقه‌ای منتشر کرده‌اند که در آن توضیحاتی در مورد استودیو و مدیریت و کارگردان آن داده‌اند و همچنین اطلاعاتی را هم از اولین بازی خود اعلام کرده‌اند.

کئیچیرو تویاما که بیش از همه به خاطر خلق مجموعه بازی «سایلنت هیل» معروف است، برای سال‌های زیادی در استودیو ژاپن سونی فعالیت می‌کرد و حتی در آنجا بازی‌هایی همچون «سایرن» و «گرویتی راش» را خلق کرد. با این حال، چند ماه پیش ماجراجویی طولانی او در سونی به پایان رسید و تویاما به خاطر دنبال کردن ایده‌های خود، تصمیم گرفت تا Bokeh Game Studio را تأسیس کند. تویاما در بخش‌هایی از این ویدیو درباره‌ی اولین بازی این استودیو مستقل می‌گوید:

درباره‌ی بازی اول، من چندین شیوه‌ی مختلف را برای کارهایم دارم. چیزی که برای این بازی انتخاب کرده‌ام، فضای تاریکی دارد که کاملاً متفاوت با کارهای اخیرم است. انگار به ریشه‌های کارهای قدیمی‌ام بازگشته‌ام. ایده‌هایم برای این بازی مرا به این سمت سوق داده‌اند. این سمت و سویی است که اولین بازی استودیو دنبال خواهند کرد. با این وجود، قرار نیست کل بازی به‌صورت عمیق ریشه‌های ترس داشته باشد، بلکه من می‌خواهم بخش‌های سرگرم‌‌کننده را در بازی حفظ کنم. درحالی‌که المان‌های ترسناک در بازی حفظ خواهد شد، می‌خواهم که بازیکنان در حال تجربه‌ی بازی حس نشاط‌آوری را هم داشته باشند.

کئیچیرو تویاما در ادامه‌ی صحبت‌های خود می‌گوید:

نگاهی که من به ترس دارم این است که ترس چیزی است که زندگی هر روز انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آن را به لرزه در می‌آورد؛ نه اینکه صرفاً صحنه یا چیزی ترسناک را نشان دهد. ترس باید موقعیت ما را مورد پرسش قرار دهد و زندگی آسوده و با آرامش ما را با چالش مواجه کند. من دوست دارم چنین ایده‌ها و تفکراتی را در طرح‌های خود اعمال کنم. دوست دارم چنین چیزی مضمون بازی بعدی من باشد. من اغلب کتاب‌های مصور را به‌عنوان فرمی از سرگرمی می‌خوانم. اخیراً ترندی به نام «بازی مرگ» در آن‌ها به وجود آمده است. این کارها تلاش‌ می‌کنند تا سرگرمی را به چنین جهان‌های بی‌رحم و مرگباری اضافه کنند. من از این کارها خوشم می‌آید و اغلب آن‌ها را می‌خوانم. طبیعی است که در این کار هم همین رویکرد را در نظر گرفته‌ام. شما با شخصیت‌هایی عادی مواجه هستید که در شرایطی غیرمعمول قرار می‌گیرند. آن‌ها درحالی‌که با اکشن یا درام دست‌وپنجه نرم می‌کنند، از نظر احساسی هم در لبه قرار گرفته‌اند. چنین چیزی مرا تحت تأثیر قرار داد و من فکر کردم که آن را در بازی بعدی خود نشان دهم. خالق سایلنت هیل سونی را ترک و استودیوی مستقل خود را تأسیس کرد

همچنین تویاما درباره‌ی فضا و محیط خاص آثار خود و این بازی می‌گوید:

یکی از خصیصه‌های برجسته‌ی بازی‌های من فضا و محیط آن‌ها است؛ نکاتی مثل اینکه شهر یا دهکده‌ی بازی چه ویژگی‌هایی دارد، مردم چگونه به آنجا آمده یا در آن زندگی می‌کنند و شرایط عاطفی آن‌ها چگونه است، همگی اهمیت دارند. این رویکردی است که من در بازی‌ها پیروی می‌کنم. این بار هم در این بازی من از محیط تأثیر گرفته‌ام و کار را با آن آغاز کرده‌ام. من با نقشه‌ها کلنجار می‌روم و شیوه‌های مختلفی را امتحان می‌کنم تا بالاخره بتوانم محیط و فضا را طراحی کنم. یکی از نکات عطف برای ایده‌ی بازی، سفری بود که در وقت فراغت خود انجام داده بودم. به همراه خانواده، از شهری در آْسیا دیدار کردیم که تناسب و پویایی مناسبی با شهرهای آسیایی داشت. ترکیبی از یک فضای اگزوتیک که با مدرنیته آمیخته شده است. من تصمیم گرفتم که فضایی را تصور کنم که حس رشد و تکامل همراه با انرژی مردم در آن وجود داشته باشد. فکر کردم که این مضمون جالبی باشد که در بازی جدید خود از آن بهره ببرم.

می‌دانیم که اولین بازی Bokeh Game Studio با محوریت کامپیوترهای شخصی ساخته خواهد شد اما تویاما اعلام کرده که دوست دارم آن را روی پلتفرم‌های بیشتری عرضه کند.

