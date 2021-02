بیش از ۱۰۰ بازی جدید در ۲۰۲۱ به گوگل استیدیا اضافه خواهد شد

همان‌طور که می‌دانید، گوگل به‌تازگی استودیوهای بازی‌سازی داخلی خود را تعطیل کرده و به همین خاطر وعده داده بود که تمرکز خود را بیشتر روی گوگل استیدیا معطوف خواهد کرد. اکنون آن‌ها در راستای همین وعده اعلام کرده‌اند که بیش از ۱۰۰ بازی در سال ۲۰۲۱ به گوگل استیدیا خواهد آمد.

همان‌طور که گوگل در گذشته اعلام کرده بود، به نظر می‌رسد که آن‌ها قصد دارند خلأ استودیو داخلی خود را با پوشش و تمرکز بیشتر استیدیا برطرف کنند. از همین رو، آن‌ها در پست جدید بلاگ استیدیا، اعلام کرده‌اند که در سال ۲۰۲۱ میلادی بیش از ۱۰۰ بازی ویدیویی در ژانرهای گوناگون میهمان استیدیا خواهند بود.

چرا آمازون و گوگل در توسعه‌ی بازی‌های ویدیویی ناموفق‌ بوده‌اند؟

در اعلامیه جدید گوگل اعلام شده که این بازی‌ها طیف گسترده‌ای را در بر خواهند گرفت و شامل بازی‌های توسعه‌دهندگان بزرگ و کوچک در ژانرهای گوناگون خواهند بود. بعضی از این آثار که می‌دانیم به‌زودی به فهرست بازی‌های گوگل استیدیا اضافه خواهند شد، به شرح رو‌به‌رو است: بازی Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition در تاریخ ۵ اسفند (۲۳ فوریه)، بازی فیفا ۲۱ در تاریخ ۲۷ اسفند (۱۷ مارس)، بازی Judgment در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ (۲۳ آوریل). همچنین آثاری نظیر بازی Killer Queen Black، بازی Street Power Football و بازی Hellpoint هم در تاریخ نامشخصی برای این پلتفرم عرضه خواهند شد. با احتساب این خبر، باید شاهد معرفی ده‌ها بازی دیگر در سال جاری میلادی برای این پلتفرم باشیم.

اوایل این ماه فیل هریسون، مدیر بخش استیدیا، در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که تمرکز گوگل از این به بعد بیشتر روی تکنولوژی استیدیا و گسترش آن از طریق بازی‌های مختلف ناشران و همکاران آن‌ها در صنعت خواهد بود و آن‌ها تصمیم گرفته‌اند که از ساخت بازی‌های ویدیویی دورتر شوند.

ما تمرکز خود را روی ساخت و گسترش تکنولوژی استیدیا و همین‌طور عمیق‌تر کردن رابطه‌ی خود با شرکای تجاری‌مان گذاشته‌ایم. ما تصمیم گرفتیم که دیگر توجه و سرمایه خود را روی تولید محتوای انحصاری از سوی استودیوهای داخلی خود قرار ندهیم. در ماه‌های آینده، بسیاری از اعضای تیم داخلی بازی‌سازی استیدیا و گوگل به سمت‌های جدید و دیگری منتقل خواهند شد. ما تعهد داریم تا برای پیدا کردن موقعیت‌ و شغل جدید با این افراد بااستعداد همکاری و آن‌ها را حمایت کنیم.

با توجه به بیانیه‌‌های قبلی گوگل، چنین تصمیمی عجیب نبود و می‌توانستیم انتظار داشته باشیم که امسال بازی‌های بیش‌تری به این سرویس اضافه خواهند شد. با این حال، مشتاق هستیم که ببینیم گوگل تا چه اندازه در تصمیم خود جدی است و قصد دارد در این بازار رقابت کند. به هر حال می‌دانیم که مایکروسافت هم با سرویس ایکس‌کلاود در همین زمینه فعالیت دارد. اکنون که گوگل از توسعه‌ی بازی دست کشیده است، آیا آن‌ها قادر خواهند بود تا در این میدان با مایکروسافت رقابت نزدیکی داشته باشند؟

منبع: Gamespot

The post بیش از ۱۰۰ بازی جدید در ۲۰۲۱ به گوگل استیدیا اضافه خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala