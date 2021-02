چند ماه پیش پس از شایعه‌های فراوان بالاخره ساخت اثر جدیدی با نام Gotham Knights و با محوریت شهر خیالی گاتهام معرفی شد. هرچند این بار شخصیت محوری داستان بتمن نخواهد بود و همچنین بازی توسط استودیو راک‌استدی ساخته نشده است، بلکه شعبه‌ی مونترال استودیو بازی‌سازی برادران وارنر که در گذشته بتمن آرکام اوریجین را هم خلق کرده‌ بود، وظیفه‌ی ساخت این اثر را بر عهده دارد.

به‌تازگی یکی از نویسنده‌های استودیو سازنده‌ی این اثر که در تیم ساخت بازی Gotham Knights هم حضور دارد، در گفتگویی جدیدی اعلام کرده است که این بازی ‌جهان‌ باز (اپن‌-ورلد) نقش‌آفرینی دیدگاه و برداشت تازه‌ای به ساختار آشنای بازی‌های بتمن خواهد داشت.

میچ‌ دایر، طراح داستان و نویسنده‌ی بازی شوالیه‌های گاتهام، در مصاحبه‌ی مختصر اخیر خود با مجله‌ی نقد لاس‌وگاس اعلام کرده است که تمرکز روی شخصیت‌های دیگری به غیر از بتمن، برای آن‌ها رویکردی قابل‌دسترس بوده که نزدیکی بیشتری با آن پیدا کرده‌اند. به گفته‌ی او، این قضیه می‌تواند احساسی تازه و منحصر‌به‌فرد را به مخاطبی بدهد که با بازی تعامل برقرار می‌کند.

تغییر تمرکز به این شخصیت‌ها بعد از مرگ محوری بتمن که برای همه‌ی آن‌ها حائز اهمیت است و روی آن‌ها اثر گذاشته، چارچوب داستان این بازی که به منحصر‌به‌فرد است. وجود چنین برداشت تازه و منحصر‌به‌فردی از دنیای آثار دی‌سی، راهی قابل‌دسترس و درگیر کننده را برای ما مهیا می‌کند که من را خشنود می‌سازد.

میچ‌ دایر که در گذشته با EA Motive Studio همکاری کرده است و روایت داستان آثاری همچون Star Wars: Squadrons را بر عهده داشته است، در مورد دلیل و انگیزه‌اش برای پیوستن به پروژه‌ی ساخت بازی «شوالیه‌های گاتهام» می‌گوید:

من به این پروژه جذب شدم، به این خاطر که زمانی که بازی در ماه اوت ۲۰۲۰ معرفی شد، از آن خوشم آمد و یکی از علاقه‌مندان و دوستداران آن بودم. ایده‌ی بازی کردن در نقش ۴ شخصیت متفاوت در یک بازی اپن‌-ورلد که در آن بروس وین مرده‌ است، برای من ایده‌ی بسیار جذابی بود که روی آن کار کنم.

در این بازی چهار ابرقهرمان معروف کمیک‌های بتمن یعنی «نایت‌وینگ»، «بت‌گرل» «رابین» و «رد هود» محور اصلی قرار گرفته‌اند و بازیکن می‌تواند بین این شخصیت‌ها انتخاب کند و به تجربه‌ی بازی بپردازد. هرچند می‌تواند بازی را به‌صورت تک‌نفره انجام داد، اما در گذشته اعلام شده بود که ساختار بازی بر پایه‌ی بازی چندنفره‌ی آنلاین بنا شده است و بهترین تجربه‌ی آن به این صورت خواهد بود.

بتمن بدون بتمن؛ پیش‌نمایش شوالیه‌های گاتهام

درحالی‌که بازی Gotham Knights تاریخ عرضه‌ی مشخصی ندارد، اما در گذشته اعلام شده بود که هدف تیم توسعه‌دهنده‌ی بازی این است که این اثر را در سال ۲۰۲۱ برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵، ایکس باکس وان، ایکس باکس سری ایکس / اس و کامپیوتر منتشر کنند.

منبع: Gamespot

The post شوالیه‌های گاتهام نگاه تازه‌ای به بازی‌های بتمن خواهد داشت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala